Irán vuelve a cerrar el estrecho y Trump advierte a las tropas de EE.UU. que se queden

Un acuerdo de alto el fuego de dos semanas para pausar la guerra en Irán pareció tambalearse después de que Irán cerrara de nuevo el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses permanecerán "en su lugar" hasta que Teherán cumpla plenamente el acuerdo de alto el fuego "real". La última retórica en el conflicto se produce después de que Estados Unidos e Irán reclamaran la victoria a principios de esta semana tras acuerdo de alto el fuego.