Irán confirma el despliegue de minisubmarinos de la clase Ghadir en el estrecho de Ormuz

Irán ha confirmado el despliegue de minisubmarinos de fabricación nacional de la clase Ghadir en el estrecho de Ormuz, en un contexto de creciente tensión con la Marina estadounidense, según declaraciones realizadas el 10 de mayo de 2026 por el comandante de la Marina iraní, durante un ejercicio naval en homenaje a los marineros fallecidos a bordo de la fragata Dena. La clase Ghadir fue diseñada específicamente para las confinadas aguas del Golfo Pérsico, donde el intenso tráfico marítimo, la poca profundidad y las difíciles condiciones del son