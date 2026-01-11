edición general
5 meneos
10 clics

Irán bloquea por primera vez el servicio de Internet Starlink

Nunca habíamos visto algo así. El bloqueo digital de Irán ha desplegado ahora inhibidores militares para cortar el acceso a Starlink. Esto supone un cambio radical para la conectividad del Plan B de los manifestantes y activistas contrarios al régimen cuando se corta el acceso a Internet en el país. [ENG]

| etiquetas: irán , elon musk , star link
4 1 0 K 57 tecnología
7 comentarios
4 1 0 K 57 tecnología
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Para entender que hace Elon: Apoya las protestas en Irán, en Venezuela pero no en Gaza, es decir que va con Israel
1 K 40
#4 Javiersoler *
#1 quizás no va con Israel, quizás va en contra de un régimen islamofascista de cajon.

Nazis: control de cada aspecto de tu vida, se persigue la política de izquierdas, odian a los judíos, tiene un grupo paramilitar exclusivo para someter al pueblo, hay un líder supremo, intocable, falta absoluta de libertad, se persigue al diferente o disidente.

Regimen islámico de iran: control de cada aspecto de tu vida, se persigue la política de izquierdas, odian a los judíos, tiene un grupo paramilitar exclusivo para someter al pueblo, hay un líder supremo, intocable, falta absoluta de libertad, se persigue al diferente o disidente.
1 K 14
Gry #2 Gry *
Esto... ¿bloquear con inhibidores todo el territorio de un país del tamaño de Irán no es completamente imposible?
1 K 39
#5 pozz
#2 Este articulo lo ha escrito un analfabeto que no entiende ni lo mas minimo de señales.
Ni si quiera los rusos han podido inhibir las señales starlink en Ucrania, lo van a hacer los ayatolas por la gloria de allah :troll: :troll:
0 K 8
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#2 tampoco es que diga que lo han logrado en todo el país.
0 K 11
#7 Javiersoler
#2 bueno cuando le quitas el diento al pueblo para gastarlo en represión todo es posible
0 K 6
#3 concentrado
Eso es una declaración de guerra para el camisa parda de Elon, y sus amigos pronto acudirá al rescate.
0 K 15

menéame