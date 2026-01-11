Irán bloquea por primera vez el servicio de Internet Starlink

Nunca habíamos visto algo así. El bloqueo digital de Irán ha desplegado ahora inhibidores militares para cortar el acceso a Starlink. Esto supone un cambio radical para la conectividad del Plan B de los manifestantes y activistas contrarios al régimen cuando se corta el acceso a Internet en el país. [ENG]
Nazis: control de cada aspecto de tu vida, se persigue la política de izquierdas, odian a los judíos, tiene un grupo paramilitar exclusivo para someter al pueblo, hay un líder supremo, intocable, falta absoluta de libertad, se persigue al diferente o disidente.
Regimen islámico de iran: control de cada aspecto de tu vida, se persigue la política de izquierdas, odian a los judíos, tiene un grupo paramilitar exclusivo para someter al pueblo, hay un líder supremo, intocable, falta absoluta de libertad, se persigue al diferente o disidente.
Ni si quiera los rusos han podido inhibir las señales starlink en Ucrania, lo van a hacer los ayatolas por la gloria de allah