Elon Musk abrió la red satelital Starlink para su uso gratuito por los manifestantes de Irán

Ante el apagón de internet impuesto por Irán en medio de protestas por la crisis económica, Elon Musk activó Starlink gratuitamente para los manifestantes, según Canal 14. La decisión, sin anuncio oficial, se coordinó con líderes opositores y se mantendrá mientras duren las protestas, frustrando intentos del régimen. NetBlocks reportó una caída casi total de la conectividad. Autoridades anunciaron represión y circularon videos con consignas contra el régimen.