edición general
7 meneos
11 clics
Elon Musk abrió la red satelital Starlink para su uso gratuito por los manifestantes de Irán

Elon Musk abrió la red satelital Starlink para su uso gratuito por los manifestantes de Irán

Ante el apagón de internet impuesto por Irán en medio de protestas por la crisis económica, Elon Musk activó Starlink gratuitamente para los manifestantes, según Canal 14. La decisión, sin anuncio oficial, se coordinó con líderes opositores y se mantendrá mientras duren las protestas, frustrando intentos del régimen. NetBlocks reportó una caída casi total de la conectividad. Autoridades anunciaron represión y circularon videos con consignas contra el régimen.

| etiquetas: elon musk , starlink , usar , gratis , manifestantes , irán
6 1 2 K 57 actualidad
12 comentarios
6 1 2 K 57 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Tronchador.
Que altruistas.
3 K 52
frg #7 frg
#2 Me imagino que la CIA le dará el aguinaldo a los de StartLink.
3 K 48
jm22381 #1 jm22381
A las dictaduras lo de cortar el internet ya no les va a funcionar con internet por satélite... Relacionada: www.meneame.net/story/receptores-starlink-estan-siendo-introducidos-co
1 K 31
#3 Tronchador.
#1 A no ser que seas la dictadura que controla el internet por satélite...
9 K 83
#8 Abril_2025
#3 Es una empresa de decenas que tienen servicios similares.
0 K 11
#11 BurraPeideira_
#8 Cuantas empresas "regalan" servicios similares?
0 K 11
security_incident #4 security_incident
#1 enlacejudio.com ? Parece un medio super imparcial
1 K 29
powernergia #5 powernergia
#1 Unas dictaduras cortan Internet y otras proveen internet.
0 K 11
#6 anamabel *
#1 Anda, igual que hizo su padre con los negros sudafricanos que trabajaban en sus minas...

Ah no, eso no sucedió jamás
0 K 9
Aokromes #12 Aokromes
#1 para eso primero necesitan poder comprar las antenas, despues no tener vecinos afines al regimen, tercero que el regimen no haga vuelos con drones en busqueda de antenas starlink o similares.
0 K 10
nemeame #9 nemeame
Que bueno y que guapo es el Führer, a ver cuando se pasa por Irán para hacer el saludo nazi
0 K 10
Artok #10 Artok
Acaba de poner también internet gratis en Venezuela
0 K 9

menéame