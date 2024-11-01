El inminente ataque estadounidense contra Irán estaba anunciado desde 2003 por la doctrina Wesley Clark [eng]

El ataque estadounidense se planeó mucho antes de 2003, cuando Wesley Clark lo explicó. Trump dejó claro que esta "solución final" era inminente el 28 de febrero, cuando el mediador omaní afirmó que Irán, sorprendentemente, había accedido a la exigencia estadounidense de entregar sus reservas de uranio refinado. El resto del mundo parece sufrir una disonancia cognitiva respecto a la enorme magnitud —y la absoluta maldad— de este plan estadounidense a largo plazo para utilizar el petróleo como palanca para controlar la economía mundial entera.
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“Acabamos de recibir un memorando del Secretario de Defensa. Dice que vamos a derrocar a siete países en cinco años: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán.”
Clark lo interpretó como un plan para eliminar gobiernos considerados hostiles a Estados Unidos e Israel, y reestructurar la región del Oriente Medio.
La “implementación” no fue un plan monolítico con plazos fijos, sino una política de poder hegemónico aplicada con distintas herramientas.
Hudson sostiene que el verdadero objetivo estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio —y particularmente frente a Irán— no es el programa nuclear ni la seguridad del Estrecho de Ormuz, sino:
- Controlar los recursos petroleros de Irán y, por extensión, los de los países árabes de la OPEP.
- Someter los gobiernos exportadores de petróleo a una estructura donde sus ingresos petroleros se inviertan en deuda estadounidense (bonos del Tesoro, acciones) y no en… » ver todo el comentario
Es gracioso ver que las viejas excusas de la democracia y la libertad aún siguen funcionando, por aquí aún hay quien las repite.
El tema aquí es que USA no va a vencer en Irán.
Y la otra cuestión es si Israel va a usar bombas atomicas tácticas. Creo que están ansiosos de hacerlo.
Vaya mundo se nos está quedando.
- La teoria de usar un nuke contra un ejercito enemigo concentrado en un punto mola mucho ¿contra que ejercito? El ejercito irani no esta concentrado, puedes tirarle un nuke a 200… » ver todo el comentario