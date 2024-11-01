El inminente ataque estadounidense contra Irán estaba anunciado desde 2003 por la doctrina Wesley Clark [eng]

El ataque estadounidense se planeó mucho antes de 2003, cuando Wesley Clark lo explicó. Trump dejó claro que esta "solución final" era inminente el 28 de febrero, cuando el mediador omaní afirmó que Irán, sorprendentemente, había accedido a la exigencia estadounidense de entregar sus reservas de uranio refinado. El resto del mundo parece sufrir una disonancia cognitiva respecto a la enorme magnitud —y la absoluta maldad— de este plan estadounidense a largo plazo para utilizar el petróleo como palanca para controlar la economía mundial entera.