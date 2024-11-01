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El inminente ataque estadounidense contra Irán estaba anunciado desde 2003 por la doctrina Wesley Clark [eng]

El ataque estadounidense se planeó mucho antes de 2003, cuando Wesley Clark lo explicó. Trump dejó claro que esta "solución final" era inminente el 28 de febrero, cuando el mediador omaní afirmó que Irán, sorprendentemente, había accedido a la exigencia estadounidense de entregar sus reservas de uranio refinado. El resto del mundo parece sufrir una disonancia cognitiva respecto a la enorme magnitud —y la absoluta maldad— de este plan estadounidense a largo plazo para utilizar el petróleo como palanca para controlar la economía mundial entera.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , suministros , información , petróleo
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5 comentarios
9 2 0 K 130 actualidad
alehopio #1 alehopio *
Según el propio Clark (general retirado, excomandante supremo de la OTAN), en noviembre de 2001, estando en el Pentágono, un oficial de alto rango del Estado Mayor Conjunto le mostró un documento confidencial y le dijo:

“Acabamos de recibir un memorando del Secretario de Defensa. Dice que vamos a derrocar a siete países en cinco años: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán.”

Clark lo interpretó como un plan para eliminar gobiernos considerados hostiles a Estados Unidos e Israel, y reestructurar la región del Oriente Medio.

La “implementación” no fue un plan monolítico con plazos fijos, sino una política de poder hegemónico aplicada con distintas herramientas.
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alehopio #2 alehopio
( 1 ) Tesis central del artículo

Hudson sostiene que el verdadero objetivo estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio —y particularmente frente a Irán— no es el programa nuclear ni la seguridad del Estrecho de Ormuz, sino:

- Controlar los recursos petroleros de Irán y, por extensión, los de los países árabes de la OPEP.

- Someter los gobiernos exportadores de petróleo a una estructura donde sus ingresos petroleros se inviertan en deuda estadounidense (bonos del Tesoro, acciones) y no en…   » ver todo el comentario
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#3 MenéameApesta
El problema no es que Trump sea un psicópata, es que EEUU quiere someter a todo el planeta y lo consigue.
Es gracioso ver que las viejas excusas de la democracia y la libertad aún siguen funcionando, por aquí aún hay quien las repite.
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#4 Dedalos *
Es de sospechar, que eso podrá coger desprevenida a Europa, pero no creo que China o Rusia no esten al tanto.

El tema aquí es que USA no va a vencer en Irán.

Y la otra cuestión es si Israel va a usar bombas atomicas tácticas. Creo que están ansiosos de hacerlo.

Vaya mundo se nos está quedando.
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johel #5 johel *
#4 Sobre lo demas tengo mis dudas pero sobre la bomba atomica tactica no. No van a usarla porque no sirve para nada que no consiga una GBU-43 pero si que te da todo lo negativo que no quieres. Todos los brochazos gordos que se escriben sobre esas armas no reflejan la realidad de la inutilidad de ese armamento:
- La teoria de usar un nuke contra un ejercito enemigo concentrado en un punto mola mucho ¿contra que ejercito? El ejercito irani no esta concentrado, puedes tirarle un nuke a 200…   » ver todo el comentario
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menéame