Trum amenaza con destruir toda la infraestructura petrolífera de Irán si no abre el Estrecho de Ormuz

Durante la entrevista, volvió a amenazar a Irán al asegurar que “puedo acabar con Irán en un día” y con su infraestructura energética en una hora, aunque dijo que prefiere no ejecutar esa amenaza. afirmó que Teherán terminará cediendo por completo. “Predigo que volverán y nos darán todo lo que queremos”, dijo. “No quiero el 95 por ciento. Se lo dije. Quiero todo”.