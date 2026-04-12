Trum amenaza con destruir toda la infraestructura petrolífera de Irán si no abre el Estrecho de Ormuz

Durante la entrevista, volvió a amenazar a Irán al asegurar que “puedo acabar con Irán en un día” y con su infraestructura energética en una hora, aunque dijo que prefiere no ejecutar esa amenaza. afirmó que Teherán terminará cediendo por completo. “Predigo que volverán y nos darán todo lo que queremos”, dijo. “No quiero el 95 por ciento. Se lo dije. Quiero todo”.
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Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR cualquier embarcación que intente entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, señaló. “¡Cualquier iraní que dispare contra nosotros o contra embarcaciones pacíficas será HECHO PEDAZOS!”
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Y te falta una `p` en `Trump` en el titulo.