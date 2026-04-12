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Trum amenaza con destruir toda la infraestructura petrolífera de Irán si no abre el Estrecho de Ormuz

Durante la entrevista, volvió a amenazar a Irán al asegurar que “puedo acabar con Irán en un día” y con su infraestructura energética en una hora, aunque dijo que prefiere no ejecutar esa amenaza. afirmó que Teherán terminará cediendo por completo. “Predigo que volverán y nos darán todo lo que queremos”, dijo. “No quiero el 95 por ciento. Se lo dije. Quiero todo”.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , suministro , economía , guerra
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6 comentarios
2 1 0 K 43 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
Y después se despertó {0x1f525}
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#4 Leclercia_adecarboxylata
Tenemos una semana para pararle los pies a Trump de nuevo con la amenaza nuclear. Una semana, que ya es hora de que alguien lo pare diga lo que diga.
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alehopio #2 alehopio
escribió Trump en redes sociales “Además, y en el momento adecuado, estamos completamente ‘LISTOS Y ARMADOS’, y nuestro Ejército terminará con lo poco que queda de Irán”.


Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR cualquier embarcación que intente entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, señaló. “¡Cualquier iraní que dispare contra nosotros o contra embarcaciones pacíficas será HECHO PEDAZOS!”


www.elfinanciero.com.mx/mundo/2026/04/12/donald-trump-prdena-bloqueo-e
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#2 Enlace roto.
Y te falta una `p` en `Trump` en el titulo.  media
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 página errónea
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hackerman #3 hackerman
Si lo hace irán hará lo propio con las de sus aliados...es el día de la marmota Trump se despierta dexla siesta y dice eso luego sus aliados le dicen tomese la pastilla
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menéame