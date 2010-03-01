Influencers ganaron millones promoviendo los partos «salvajes»; ahora, la Free Birth Society está relacionada con la muerte de bebés en todo el mundo. (ENG)

Mientras Esau López se asfixiaba durante los primeros 17 minutos de su vida en la Tierra, el ambiente en la habitación seguía siendo sereno, incluso extático. La música acústica sonaba en un altavoz en un modesto apartamento de dos habitaciones en un suburbio de Pensilvania. «Eres una reina», murmuró uno de los tres amigos que estaban en la habitación. Solo la madre de Esau, Gabrielle López, sentía que algo iba mal. Estaba empujando con fuerza, pero su hijo no nacía.
| etiquetas: partos , salvajes , bebés , muertes
Y todo esto con un embarazo perfectamente normal durante las 40 semanas. De esos que hubieran calificado para “parto en casa” según todos los baremos.
Por suerte todo salió bien. No quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si estamos en casa pariendo en una bañera con una doula dando por culo.
Señoras. Señores. No hagáis gilipolleces.
Eso te lo resuelven hasta las que te hacen parto en casa (que al final normalmente son comadronas con pocos escrúpulos). Pero hay cosas que no.
Edit: Disculpa la primera iteración del comentario si lo has llegado a leer. Había entendido mal.
Y ahí no era mejor hacer cesárea?
Una vez más, imbéciles idealizando un pasado feliz que nunca existió.
Nunca lo olvidemos, a pesar de todo, estamos mejor que nunca:
lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/03/el-pasado-era-una-mierda.html
Lo otro es estupidez y eso es más complicado, porque desde que se medicalizaron los partos el número de niños muertos o tontos, y el numero de madres muertas cayó en picado, y no había que ser Aramis Fuster para poder predecir que si sacabas los partos del hospital ibamos a volver a la situación anterior.
La entradilla cuenta un parto en un suburbio. A lo mejor está relacionado con los costes estratosféricos de las empresas de salud yankis.
Sí no puedes pagar la asistencia al parto te aferras a cualquier secta mágica.
Decir que la gente es idiota y por eso se ha muerto su hijo es de muy mala persona además de falso.
Si tan malo sería parir en casa el ser humano se habría extinguido hace mucho tiempo
Cc #1
Según un estudio en Holando sobre 700.000 casos, la mortalidad es mayor en los hospitales.
bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1
Según las conclusiones del estudio, en grupos de riesgo que probablemente necesiten intervención quirúrgica, la mortalidad es mayor en partos caseros.
Sin embargo, en partos que no pertenecen a grupos de riesgo, la mortalidad es mayor
… » ver todo el comentario
Haré el esfuerzo:
hoy en España la tasa de mortandad neonatal es del 2/1000. Hasta los años 60 cuando la mayoría de los partos eran en casa era de 150/1000. Sí, podemos afirmar que elegir parir en casa es de jugar a la ruleta rusa con tu hijo. Mala persona es eso.
Hay dos formas de ser mala persona:
- Tener mala intención (infrecuente)
- No tener capacidad mental para distinguir lo que está bien y mal.
Dicho esto ¿Que parte de mi comentario anterior es falsa exactamente?
Perder a un hijo por un accidente ajeno no se olvida nunca. Perderlo por tu estupidez no te lo perdonas nunca.
Si hoy en día y después de mucho esfuerzo y experiencia prefieres tenerlo lejos del hospital donde pueden salvar al bebé en caso de complicaciones... pues sí, esos padres pierden su descendencia y por lo tanto a la larga habrá menos como ellos.
En Inglaterra y otros países del norte de europa desde la SS te cubren esta opción.
Dicho lo cual, no se puede parir en un río, en medio del mar o en un barrizal. Si estás en casa tiene que ser en condiciones salubres. Y que te atiendan personas con formación médica.
Antes había muchísima… » ver todo el comentario
Sorpresa: Tiene consecuencias.
bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1
En grupos de riesgo que probablemente necesiten intervención quirúrgica, el hospital es más seguro y la mortalidad resulta mayor en partos caseros.
Sin embargo, en partos que no pertenecen a grupos de riesgo, la mortalidad es mayor en el hospital. ¿Por qué? según el paper, la razón es que en hospital es más probable que el médico decida intervenir quirúrgicamente (probablemente para cubrirse las espaldas y no ser acusado de no haberlo hecho), y las intervenciones quirúrgicas que eran innecesarias terminan haciendo que la mortalidad sea mayor.