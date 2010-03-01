edición general
88 meneos
526 clics
Influencers ganaron millones promoviendo los partos «salvajes»; ahora, la Free Birth Society está relacionada con la muerte de bebés en todo el mundo. (ENG)

Influencers ganaron millones promoviendo los partos «salvajes»; ahora, la Free Birth Society está relacionada con la muerte de bebés en todo el mundo. (ENG)

Mientras Esau López se asfixiaba durante los primeros 17 minutos de su vida en la Tierra, el ambiente en la habitación seguía siendo sereno, incluso extático. La música acústica sonaba en un altavoz en un modesto apartamento de dos habitaciones en un suburbio de Pensilvania. «Eres una reina», murmuró uno de los tres amigos que estaban en la habitación. Solo la madre de Esau, Gabrielle López, sentía que algo iba mal. Estaba empujando con fuerza, pero su hijo no nacía.

| etiquetas: partos , salvajes , bebés , muertes
43 45 0 K 401 actualidad
32 comentarios
43 45 0 K 401 actualidad
Comentarios destacados:          
StuartMcNight #7 StuartMcNight *
La primera imagen mental que tengo de mi primera hija es a la ginecóloga cogiéndola a toda prisa al nacer y salir pitando sin decirnos nada. La segunda (primera vez que vi la cara) es cuando la comadrona me llevo a mi a ver a la pediatra de urgencias reanimando a un bebé de 2 kilos porque no respiraba mientras la madre perdía sangre por un tubo.

Y todo esto con un embarazo perfectamente normal durante las 40 semanas. De esos que hubieran calificado para “parto en casa” según todos los baremos.

Por suerte todo salió bien. No quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si estamos en casa pariendo en una bañera con una doula dando por culo.

Señoras. Señores. No hagáis gilipolleces.
16 K 156
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 ni tan dramático. Es muy común que se enreden el cordón al cuello al salir. Para la matrona es un simple movimiento, para alguien sin experiencia ...
0 K 20
StuartMcNight #9 StuartMcNight *
#8 No se le enredó el cordón en el cuello.

Eso te lo resuelven hasta las que te hacen parto en casa (que al final normalmente son comadronas con pocos escrúpulos). Pero hay cosas que no.

Edit: Disculpa la primera iteración del comentario si lo has llegado a leer. Había entendido mal.
1 K 20
Gadfly #13 Gadfly
#7 experiencia idéntica con mi segundo hijo
0 K 7
#16 Abril_2025
#7 El mío es con la matrona diciendo "joder, sí que es grande", dándome a cuidar a un mostrenco de 4,6 kg la hora que tardaron en meterle y reordenarle los órganos a mi mujer. Llegaron a preguntarse entre ellas dónde estaba uno de los órganos, parece que no lo encontraban.
0 K 12
tommyx #30 tommyx
#16 madre mía!
Y ahí no era mejor hacer cesárea?
0 K 8
rojelio #3 rojelio *
Me ha resultado muy duro leer el artículo.
Una vez más, imbéciles idealizando un pasado feliz que nunca existió.

Nunca lo olvidemos, a pesar de todo, estamos mejor que nunca:
lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/03/el-pasado-era-una-mierda.html
14 K 146
knzio #14 knzio
#3 cualquier tiempo pasado fue anterior xD
1 K 22
tommyx #26 tommyx
#14 concostrinaaaa!
0 K 8
manuelpepito #5 manuelpepito
Aquí se da una mezcla entre pobreza y estupidez. Los yanquis tienen que pagar por ir a parir un dineral y habrá gente que no pueda hacerlo, y está es una buena manera de justificarte a ti mismo que bueno que eres pobre pero que no estás tan jodido.
Lo otro es estupidez y eso es más complicado, porque desde que se medicalizaron los partos el número de niños muertos o tontos, y el numero de madres muertas cayó en picado, y no había que ser Aramis Fuster para poder predecir que si sacabas los partos del hospital ibamos a volver a la situación anterior.
12 K 117
Gadfly #12 Gadfly
#5 más estupidez que pobreza
0 K 7
themarquesito #2 themarquesito
Los jefes de esa secta tendrían que estar en la cárcel
8 K 112
salteado3 #32 salteado3
#2 Muchos de ellos en EE. UU.
La entradilla cuenta un parto en un suburbio. A lo mejor está relacionado con los costes estratosféricos de las empresas de salud yankis.

Sí no puedes pagar la asistencia al parto te aferras a cualquier secta mágica.
0 K 14
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Darwinismo puro
8 K 97
#15 Druhftgckgtki
#6 uno pregunta, en los hospitales no mueren bebes?
Decir que la gente es idiota y por eso se ha muerto su hijo es de muy mala persona además de falso.
Si tan malo sería parir en casa el ser humano se habría extinguido hace mucho tiempo
Cc #1
12 K -53
#17 minoch4
#15 claaaaro y la mortalidad infantil es la misma q en un hospital
2 K 23
Lenari #29 Lenari
#17 claaaaro y la mortalidad infantil es la misma q en un hospital

Según un estudio en Holando sobre 700.000 casos, la mortalidad es mayor en los hospitales.
bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1

Según las conclusiones del estudio, en grupos de riesgo que probablemente necesiten intervención quirúrgica, la mortalidad es mayor en partos caseros.

Sin embargo, en partos que no pertenecen a grupos de riesgo, la mortalidad es mayor

…   » ver todo el comentario
0 K 10
Noeschachi #18 Noeschachi
#15 Sin hospitales o medicina hemos sobrevivido milenios, a quien le importa una mortalidad infantil en los dos dígitos? La gente se queja de vicio
1 K 13
#19 chochis
#15 usando falsas dicotomías?
0 K 10
ThePato #21 ThePato *
#15 Tu mensaje es de una ignorancia que asusta.
Haré el esfuerzo:
hoy en España la tasa de mortandad neonatal es del 2/1000. Hasta los años 60 cuando la mayoría de los partos eran en casa era de 150/1000. Sí, podemos afirmar que elegir parir en casa es de jugar a la ruleta rusa con tu hijo. Mala persona es eso.
2 K 22
Ludovicio #22 Ludovicio
#15 ¿Te parece de mala persona decir que es una idiotez ignorar cientos de años de investigación para evitar la muerte de niños?

Hay dos formas de ser mala persona:

- Tener mala intención (infrecuente)
- No tener capacidad mental para distinguir lo que está bien y mal.

Dicho esto ¿Que parte de mi comentario anterior es falsa exactamente?
2 K 33
traviesvs_maximvs #23 traviesvs_maximvs
#15 la gente también muere sin necesidad de beber lejía, y no por ello es menos peligroso y estúpido hacerlo.
1 K 24
#24 FooDev
#15 Hay mucha gente idiota, algunos resultan que van a ser padres/madres pronto y, sí, las consecuencias pueden ser nefastas.

Perder a un hijo por un accidente ajeno no se olvida nunca. Perderlo por tu estupidez no te lo perdonas nunca.
0 K 6
salteado3 #25 salteado3
#15 Extinguirse no se extingue, pero mueren más al nacer.

Si hoy en día y después de mucho esfuerzo y experiencia prefieres tenerlo lejos del hospital donde pueden salvar al bebé en caso de complicaciones... pues sí, esos padres pierden su descendencia y por lo tanto a la larga habrá menos como ellos.
0 K 14
pazentrelosmundos #27 pazentrelosmundos
#15 estando yo de acuerdo con los partos en casa que no "salvajes" Para hacer eso se requieren condiciones, por ejemplo. Que te atienda una matrona, no tu tía Mari Carmen que vio un documental.

En Inglaterra y otros países del norte de europa desde la SS te cubren esta opción.

Dicho lo cual, no se puede parir en un río, en medio del mar o en un barrizal. Si estás en casa tiene que ser en condiciones salubres. Y que te atiendan personas con formación médica.

Antes había muchísima…   » ver todo el comentario
0 K 19
Ludovicio #6 Ludovicio *
Una panda de idiotas incita a otros idiotas a hacer idioteces.

Sorpresa: Tiene consecuencias.
8 K 88
nopolar #20 nopolar
#6 Algunos de los que lo promueven serán idiotas y se lo creerán, y otros simplemente no tienen escrúpulos y promueven cualquier cosa que les pueda dar beneficio.
1 K 19
Torrezzno #4 Torrezzno
Los peligros del instagram
3 K 42
#28 FooDev
#4 Está mierda ya pasaba mucho antes del Instagram. Alucinas con la cantidad de magufos come placentas que andan sueltos por ahí.
0 K 6
knzio #10 knzio
No hay un nombre normal en todo el artículo
1 K 30
Lenari #31 Lenari *
Según un estudio en Holanda sobre 700.000 partos, la mortalidad es mayor en los hospitales.
bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1

En grupos de riesgo que probablemente necesiten intervención quirúrgica, el hospital es más seguro y la mortalidad resulta mayor en partos caseros.

Sin embargo, en partos que no pertenecen a grupos de riesgo, la mortalidad es mayor en el hospital. ¿Por qué? según el paper, la razón es que en hospital es más probable que el médico decida intervenir quirúrgicamente (probablemente para cubrirse las espaldas y no ser acusado de no haberlo hecho), y las intervenciones quirúrgicas que eran innecesarias terminan haciendo que la mortalidad sea mayor.
0 K 10
#11 Archaic_Abattoir
Para sorpresa de nadie.
0 K 8

menéame