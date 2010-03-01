Influencers ganaron millones promoviendo los partos «salvajes»; ahora, la Free Birth Society está relacionada con la muerte de bebés en todo el mundo. (ENG)

Mientras Esau López se asfixiaba durante los primeros 17 minutos de su vida en la Tierra, el ambiente en la habitación seguía siendo sereno, incluso extático. La música acústica sonaba en un altavoz en un modesto apartamento de dos habitaciones en un suburbio de Pensilvania. «Eres una reina», murmuró uno de los tres amigos que estaban en la habitación. Solo la madre de Esau, Gabrielle López, sentía que algo iba mal. Estaba empujando con fuerza, pero su hijo no nacía.