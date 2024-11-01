edición general
Un hombre se perfora el estomago bebiendo cóctel líquido de nitrógeno de un chef famoso [ENG]

Un hombre quedó luchando por su vida después de que su estómago se perforara con un cóctel de nitrógeno líquido servido por un chef famoso durante una fiesta de Navidad corporativa en Moscú. Traducción en #1

plutanasio #6 plutanasio
Podría haber sido peor, podría haber sido polonio xD xD xD
3
elTieso #2 elTieso
Rusos haciendo cosas rusas.
2
#10 Grahml *
#2 Rusadas

Aquí vídeo para que el personal vea lo que nunca debería hacer

x.com/i/status/2004240969244594560
0
Arkhan #13 Arkhan
Siempre he dicho que algún día alguien se iba a hacer daño haciendo el tonto con la comida como se hace a día de hoy.

No al libertinaje culinario.
1
#12 sliana
Un chef famoso sin nombre, igual que la víctima. Alguien ha matado a alguien en algún sitio en sin momento
1
Veelicus #7 Veelicus
Si sobrevive que juegue a la loteria, porque vamos... que pocas luces
0
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Ahora que ya sabe lo que es la agonía, podrá defender mejor a la madre patria en los campos de patatas del Donbas
1
#5 Raúl63
Si es que los sacas del vodka.......
1
woody_alien #9 woody_alien
Como buen ruso bebió hasta reventar.
1
Celebrus #1 Celebrus
Un hombre quedó luchando por su vida después de que su estómago se perforara con un cóctel de nitrógeno líquido servido por un chef famoso durante una fiesta de Navidad corporativa en Moscú.

El incidente supuestamente tuvo lugar en el estudio culinario 'Juego de Mesas' de Igra Stolov, donde los invitados eran entretenidos por un llamativo "espectáculo de criogenia" dirigido por un chef famoso sin nombre. El evento presentó cócteles teatrales enfriados con nitrógeno líquido, una…   » ver todo el comentario
0
Don_Pixote #11 Don_Pixote
Putin tomando notas para alternativas al te de Polonio
0
ctrlaltsupr1 #4 ctrlaltsupr1
¡Si ya saben cómo me pongo, pa qué me invitan?
0
#8 josiahallen
No sería un auténtico ruso.
0

menéame