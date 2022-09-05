edición general
Los históricos datos de audiencia de TVE en la Comunidad de Madrid cuadriplican a la Telemadrid de Ayuso

Tal y como informa el analista de audiencias Hugo Carabaña los datos de los magacines matinales de La 1 en la Comunidad de Madrid son de otro nivel alcanzando cifras de otra época, arrollando a todos sus rivales y superando con creces a los espacios que emite Telemadrid en la misma franja. 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo arrasó este viernes en Madrid anotando un espectacular 31,6% y 70.000 espectadores mientras que 'Buenos Días, Madrid', el espacio que presentan Ricardo Altable y Raquel Pina marcó unos datos completamente irrisorios

#4 Sin embargo, en elecciones, que es lo que de verdad importa, Ayuso reafirmaria su mayoria absoluta:
www.democrata.es/encuestas/elecciones-madrid-ayuso-mayoria-absoluta-ps

Esto huele mas a propaganda del huff, que otra cosa.
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Es que TeleAyuso entre sus programas de bilis y sus películas de vaqueros calidad VHS es que verlo es todo un ejercicio de descenso a los infiernos de la depresión.

Y eso que TeleMadrid llegó a ser la mejor cadena de Madrid, todo lo que toca el PP, lo converte en mierda.
Deviance #13 Deviance
#3 "un ejercicio de descenso a los infiernos de la depresión."
Mu weno, yo añadiría arrojarse al abismo, o tirarse al vacío.
#27 yaerahora
#3 #2 El cinismo de Ayuso no tiene limites :

www.eldiario.es/vertele/noticias/gobierno-ayuso-defiende-pluralidad-te
El gobierno de Ayuso defiende la pluralidad de Telemadrid comparándola con RTVE xD xD

Cabe recordar que la primera decisión de Isabel Díaz Ayuso tras acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en el año 2019, fue eliminar a toda su cúpula (encabezada por José Pablo López, actual presidente de RTVE) y hacerse con el control de la cadena pública, que desde entonces acumula denuncias y críticas incluso de sus propios trabajadores por “manipulación” y el tratamiento parcial en favor del PP.
obmultimedia #29 obmultimedia
#27 Osea que la actual RTVE era la antigua Telemadrid, por eso esta teniendo mas audiencia.
Duda resuelta.
obmultimedia #8 obmultimedia
#6 fijate que escombrera que cada vez tienen mas audiencia.
Envidia es lo que teneis algunos, las privadas estan perdiendo cuota de pantalla y por lo tanto ingresos publicitarios, muchos profesionales se han ido de esas sectas pagadas por el PP a la publica para ser ellos mismos sin el yugo del fondo inversor de turno.
obmultimedia #10 obmultimedia
#7 No es la misma mierda, en RTVE no estan alavando al "lider" las 24h del dia, en Teleayuso su foto sale constantemente de fondo, hasta la entrevistan /masajean cada semana dando parte como si fuese Hugo Chavez.
#4 pozz
Sin embargo, en elecciones, que es lo que de verdad importa, Ayuso reafirmaria su mayoria absoluta:
www.democrata.es/encuestas/elecciones-madrid-ayuso-mayoria-absoluta-ps

Esto huele mas a propaganda del huff, que otra cosa.
#22 muerola
#4 los datos de audiencia son propaganda?
#24 pozz
#22 Si, propaganda que nos cuesta a los españoles mas de mil millones al año.

A las encuestas autonomicas, les puedes sumar las nacionales, que le otorgarian un gobierno bastante holgado a PP+Vox.
www.democrata.es/encuestas/psoe-ganaria-elecciones-pp-27-vox-pulveriza

Por mucha proapganda que se empeñe el psoe a costa del erario publico, saldrian bastante escaldados del gobierno si se hicieran elecciones.
#28 Nusku *
#24 Todavía me acuerdo de las encuestas de hace 2 años.

www.rtve.es/noticias/20230717/elecciones-generales-2023-23j-encuestas-

Y eso que eran encuestas de la "propaganda" del PSOE.
#30 pozz *
#28 Pues claro que esta meirda es propaganda... en serio eres tan iluso de creer que alguna vez telemadrid supero en audiencia a rtve? De verdad, lo vuestro es de ser fanaticos y terriblemente ridiculos al intentar comparar lo que de ninguan manera se puede comparar, y todo para intentar blanquear a este gobierno de corruptos que tenemos.

De verdad, me da que no sois nada conscientes del nivel del ridiculo al que estais llegando por el miserable y desgraciado odio que le teneis a Ayuso.
pitercio #12 pitercio
Es que el de los ojos podridos que hace propaganda de Ayuso es como Radio María, lo ponen a todas horas, no hay manera de no encontrarle, no debe ser ex de nadie.
#9 lordban
Hombre, 80 millones anuales contra 1300 millones se notan.
Javi_Pina #23 Javi_Pina
#9 solo faltaria que una tele nacional no estubiera mejor financiada que una autonómica. A qui de lo que se habla es de la perdida de share que ha bajado mucho y eso solo tiene una explicación LO HACEN COMO EL CULO.

Por cierto RTVE es barata comparado con otros servicios europa:

"El presupuesto anual total de RTVE ha rondado los 1.100-1.300 millones de euros en los últimos años, aunque varía según la anualidad y el presupuesto asignado por el gobierno cada año. Por ciudadano, el coste se sitúa en torno a los 20-25 euros anuales, siendo este coste un importe bajo comparado con otros servicios públicos europeos. "
#26 lordban
#23 No me meteré en la calidad de Telemadrid, ni siquiera soy de ahí. Lo que sí, considerarlo "barato" no sé yo, y compararnos con el resto de máquinas burocráticas europeas... Si en Francia quieren subir la edad de jubilación y Alemania presiona para revertir la política europea del automóvil es por algo, se les acaba el dinero.
Javi_Pina #32 Javi_Pina *
#26 1,71€/mes por ciudadano me parece bastante apropiado para contenido original y de servicio publico (y que gusta si vemos las audiencias).

En Italia 7,5€/mes
En Alemania 18,3€/mes
En Inglaterra 13,5£/mes

Podemos estar contentos y olrgullosos de lo que tenemos

www.elespanol.com/invertia/medios/20220905/rtve-cuesta-espanol-importe
kit #25 kit
#9 No tiene sentido más allá del sensacionalismo político. Están comparando peras con manzanas.
bigmat #18 bigmat
Me gustaria que alguien me pudiera confirmar algo que sospecho como cierto pero no tengo esos datos.

Mi sospecha es que nunca TeleMadrid en toda su historia ha superado en audiencias en la Comunidad de Madrid a TVE de forma habitual*.
*Descartemos excepciones puntuales como pueden ser partidos de fútbol, especiales y similares.

Si mi sospecha es cierta, entonces esto es una MIERDA de noticia, otra Ayuseame más que añadir porque patatas.
TVE PSOE buenos, TeleMadrid PP malos.
Javi_Pina #11 Javi_Pina
#7 Yo creo que puede existir algo de sesgo pero no comparable con Telemadrid. Y si parece que hay mucho es porque los periodistas estan empezando a hacer su trabajo IMPARCIAL, como dices y estan empezando a desmentir BULOS, algo que antes no hacian. Pero como la derecha va desatada con los bulos no paran de desmentirles. Es su trabajo. Por eso le lleman el cuarto poder
fareway #20 fareway
#6 Tus palabras denotan cierto escozor. Tu escozor riega menéame de alegría. Sé feliz. :hug: :hug: :hug: :hug:
#17 muerola
#6 para chiste el tuyo, repasa tú sesgo
#19 muerola
#7 si, ya se ve lo que criticas tú
#16 sorecer
#7 Que no es lo mismos!!! por mucho que lo repitas, no cuela tu desinformación!
Katapulta2 #21 Katapulta2
#7 el poder político?

El poder político no existe como tal, ese supuesto poder político es la representación pública del poder económico.
#14 sorecer
#6 Jajjaja. todo lo que no sea tu sesgo mental, es mierda de otros partidos. Menos lo tuyo. Claro que si cmapeon.
#1 eldude *
Es imperdonable que se utilice el dinero público para hacer constante propaganda de un político, sea el que sea. La Sexta es una empresa privada que, a pesar de la cuantiosas ayudas públicas, puede seguir la línea editorial que quiera, pero con dinero público habría que ser mínimamente neutrales, porque la RTVE no la pagan sólo los socialistas.
obmultimedia #2 obmultimedia *
Ni los propios madrileños soportan TeleAyuso.
#1 RTVE ahora mismo es neutral y si le tienen que dar cera al PSOE se la dan igual que a otros partidos.
#6 eldude
#2 Que chiste más bueno.

RTVE se ha convertido desde hace lustros en una escombrera periodística e intelectual, digna del pais en la que emite. Sería irrelevante si no nos costase una millonada anual.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#1 Porque veo criticas contra RTVE y no contra Telemadrid que tambien es financiada con dinero publico y es con diferencia mucho mas propagandistica, rozando el panfleto. Si dieron en directo la boda de Almeida!!
#7 eldude
#5 x #1 No veo Telemadrid pero seguro que es la misma mierda. El poder político corrompiendo las instituciones públicas en su beneficio. De forma descarada y desvergonzada.

Yo critico a ambos entes. Pero ¿y tú?
#15 muerola
#1 RTVE será de las televisiones públicas más neutrales mal que te pese
Mauro_Nacho #31 Mauro_Nacho
#1 El capital privado tiene unos intereses, se vende a esos intereses y estos son desde empresas a grupos de poder, nos manipulan y no cabe control ninguno. Lo publico tiene que garantizar el bien común, el de todos, además tiene sistemas de control y está expuesto a críticas.
Tu puedes criticar a RTVE pero no puedes criticar a Antena3 por mucho que te den una información sesgada y traten de manipularte, y como tienen un gran poder económico, te mezclan diversas formatos interesantes, lúdicos y divertidos con información para manipularte y dirigirte.
