Los históricos datos de audiencia de TVE en la Comunidad de Madrid cuadriplican a la Telemadrid de Ayuso

Tal y como informa el analista de audiencias Hugo Carabaña los datos de los magacines matinales de La 1 en la Comunidad de Madrid son de otro nivel alcanzando cifras de otra época, arrollando a todos sus rivales y superando con creces a los espacios que emite Telemadrid en la misma franja. 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo arrasó este viernes en Madrid anotando un espectacular 31,6% y 70.000 espectadores mientras que 'Buenos Días, Madrid', el espacio que presentan Ricardo Altable y Raquel Pina marcó unos datos completamente irrisorios