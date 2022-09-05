Los históricos datos de audiencia de TVE en la Comunidad de Madrid cuadriplican a la Telemadrid de Ayuso

Tal y como informa el analista de audiencias Hugo Carabaña los datos de los magacines matinales de La 1 en la Comunidad de Madrid son de otro nivel alcanzando cifras de otra época, arrollando a todos sus rivales y superando con creces a los espacios que emite Telemadrid en la misma franja. 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo arrasó este viernes en Madrid anotando un espectacular 31,6% y 70.000 espectadores mientras que 'Buenos Días, Madrid', el espacio que presentan Ricardo Altable y Raquel Pina marcó unos datos completamente irrisorios
www.democrata.es/encuestas/elecciones-madrid-ayuso-mayoria-absoluta-ps
Esto huele mas a propaganda del huff, que otra cosa.
Y eso que TeleMadrid llegó a ser la mejor cadena de Madrid, todo lo que toca el PP, lo converte en mierda.
Mu weno, yo añadiría arrojarse al abismo, o tirarse al vacío.
www.eldiario.es/vertele/noticias/gobierno-ayuso-defiende-pluralidad-te
El gobierno de Ayuso defiende la pluralidad de Telemadrid comparándola con RTVE
Cabe recordar que la primera decisión de Isabel Díaz Ayuso tras acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en el año 2019, fue eliminar a toda su cúpula (encabezada por José Pablo López, actual presidente de RTVE) y hacerse con el control de la cadena pública, que desde entonces acumula denuncias y críticas incluso de sus propios trabajadores por “manipulación” y el tratamiento parcial en favor del PP.
Duda resuelta.
Envidia es lo que teneis algunos, las privadas estan perdiendo cuota de pantalla y por lo tanto ingresos publicitarios, muchos profesionales se han ido de esas sectas pagadas por el PP a la publica para ser ellos mismos sin el yugo del fondo inversor de turno.
A las encuestas autonomicas, les puedes sumar las nacionales, que le otorgarian un gobierno bastante holgado a PP+Vox.
www.democrata.es/encuestas/psoe-ganaria-elecciones-pp-27-vox-pulveriza
Por mucha proapganda que se empeñe el psoe a costa del erario publico, saldrian bastante escaldados del gobierno si se hicieran elecciones.
www.rtve.es/noticias/20230717/elecciones-generales-2023-23j-encuestas-
Y eso que eran encuestas de la "propaganda" del PSOE.
De verdad, me da que no sois nada conscientes del nivel del ridiculo al que estais llegando por el miserable y desgraciado odio que le teneis a Ayuso.
Por cierto RTVE es barata comparado con otros servicios europa:
"El presupuesto anual total de RTVE ha rondado los 1.100-1.300 millones de euros en los últimos años, aunque varía según la anualidad y el presupuesto asignado por el gobierno cada año. Por ciudadano, el coste se sitúa en torno a los 20-25 euros anuales, siendo este coste un importe bajo comparado con otros servicios públicos europeos. "
En Italia 7,5€/mes
En Alemania 18,3€/mes
En Inglaterra 13,5£/mes
Podemos estar contentos y olrgullosos de lo que tenemos
www.elespanol.com/invertia/medios/20220905/rtve-cuesta-espanol-importe
Mi sospecha es que nunca TeleMadrid en toda su historia ha superado en audiencias en la Comunidad de Madrid a TVE de forma habitual*.
*Descartemos excepciones puntuales como pueden ser partidos de fútbol, especiales y similares.
Si mi sospecha es cierta, entonces esto es una MIERDA de noticia, otra Ayuseame más que añadir porque patatas.
TVE PSOE buenos, TeleMadrid PP malos.
El poder político no existe como tal, ese supuesto poder político es la representación pública del poder económico.
#1 RTVE ahora mismo es neutral y si le tienen que dar cera al PSOE se la dan igual que a otros partidos.
RTVE se ha convertido desde hace lustros en una escombrera periodística e intelectual, digna del pais en la que emite. Sería irrelevante si no nos costase una millonada anual.
Yo critico a ambos entes. Pero ¿y tú?
Tu puedes criticar a RTVE pero no puedes criticar a Antena3 por mucho que te den una información sesgada y traten de manipularte, y como tienen un gran poder económico, te mezclan diversas formatos interesantes, lúdicos y divertidos con información para manipularte y dirigirte.