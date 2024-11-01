edición general
Por si había dudas, 'Pluribus' es soberbia. La nueva serie de ciencia ficción del creador de 'Breaking Bad' lo apuesta todo a Rhea Seehorn y gana

Por si había dudas, 'Pluribus' es soberbia. La nueva serie de ciencia ficción del creador de 'Breaking Bad' lo apuesta todo a Rhea Seehorn y gana

Vince Gilligan, vuelve a escribir (y dirigir) ciencia ficción para televisión tras una década larga dedicándose a la dupla 'Breaking Bad'/'Better Call Saul'. Y lo hace en Apple TV que, otra cosa no, pero ha demostrado ser el hogar donde el género recibe una patina de prestigio. Lleva por título 'Pluribus' y, efectivamente, es soberbia.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Es muy buena, pero terrrrriblemente lenta.
mmpulido #5 mmpulido
#3 Tiene "velocidad Netflix"? Donde cada diálogo va precedido de una pausa de algunos segundos? Me abuuurre!
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos *
#5 Es muy contemplativa y da un peso especial a la fotografia (sobervia) pero eso a su vez le da un ritmo terriblemente lento. Demasiado.

Y pese a todo es una gran serie. Pero como no la metan un poco mas de ritmo...va a morir de aburrimiento para mucha gente que la ve.
reithor #9 reithor
Vaya, apple tv no entra en mis registros.
#7 sald64059
Disiento. 5 capítulos y me rendi. El problema no es que sea muy lenta, el problema es que no va a ningún sitio.
Y los supuestos dilemas morales que plantea y que ha algunos les parece la hostia no son tales, no hay dilema.
Si tú personalidad desaparece y se diluye en una mente colmena tú dejas de existir, en la práctica eres un zombie .
maxxcan #8 maxxcan
#7 yo dejé de verla porque no soporto a la protagonista. Entiendo que todo personaje tiene que tener su arco de evolución pero de momento yo no puedo ni medio empatizar con una loca alcohólica. Son cosas mías lo sé.
miliki28 #1 miliki28
Y sale la capital del mundo, cómo tiene que ser
ipanies #2 ipanies
#1 Huesca??
arturios #4 arturios
#2 Bilbao
