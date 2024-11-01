Por si había dudas, 'Pluribus' es soberbia. La nueva serie de ciencia ficción del creador de 'Breaking Bad' lo apuesta todo a Rhea Seehorn y gana

Vince Gilligan, vuelve a escribir (y dirigir) ciencia ficción para televisión tras una década larga dedicándose a la dupla 'Breaking Bad'/'Better Call Saul'. Y lo hace en Apple TV que, otra cosa no, pero ha demostrado ser el hogar donde el género recibe una patina de prestigio. Lleva por título 'Pluribus' y, efectivamente, es soberbia.