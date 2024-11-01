California se convierte en el primer estado en unirse a la red de enfermedades de la OMS tras la salida de EE. UU. [ENG]

«La retirada de la administración Trump de la OMS es una decisión imprudente que perjudicará a todos los californianos y estadounidenses», afirmó el gobernador Gavin Newsom en un comunicado. «California no será testigo del caos que provocará esta decisión. Seguiremos fomentando las alianzas en todo el mundo y mantendremos nuestra posición de vanguardia en materia de preparación para la salud pública, entre otras cosas, a través de nuestra pertenencia como único estado a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la OMS».