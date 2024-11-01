La guerra de Irán se cobra un creciente número de víctimas en el ejército de Estados Unidos [ENG]

La guerra de Estados Unidos en Irán está cobrando un creciente número de víctimas en el ejército de Estados Unidos, con el aumento de las bajas, la disminución de las existencias de municiones, un portaaviones marginado y numerosos aviones derribados a solo tres semanas del conflicto. Al menos 13 miembros del servicio estadounidense han muerto, mientras que otros 232 han resultado heridos desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán en febrero. 28. Además, unos 16 aviones estadounidenses han sido destruidos