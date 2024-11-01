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La guerra de Irán se cobra un creciente número de víctimas en el ejército de Estados Unidos [ENG]

La guerra de Estados Unidos en Irán está cobrando un creciente número de víctimas en el ejército de Estados Unidos, con el aumento de las bajas, la disminución de las existencias de municiones, un portaaviones marginado y numerosos aviones derribados a solo tres semanas del conflicto. Al menos 13 miembros del servicio estadounidense han muerto, mientras que otros 232 han resultado heridos desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán en febrero. 28. Además, unos 16 aviones estadounidenses han sido destruidos

| etiquetas: guerra , irán , víctimas , ejército , estados unidos
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2 comentarios
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Oghaio #2 Oghaio
#0 He añadido el indicativo de idioma en el titular, espero que no te importe :hug:
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Connect #1 Connect
#0 At least 16 aircraft have been shot down or crashed, including 10 Reaper drones, three F-15s and a KC-135 tanker, Bloomberg reported. Five other KC-135s were reportedly damaged by an Iranian missile strike on an airfield in Saudi Arabia, and an American F-35 fighter jet was forced to make an emergency landing after a combat mission on Thursday in the Middle East.

In contrast, during the 2011 U.S. military intervention in Libya, another large-scale air campaign, there were just three

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