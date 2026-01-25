La Guardia Nacional llega a Minneapolis  

La Guardia Nacional de Minnesota llegó a Minneapolis el sábado por la noche después de que el gobernador Tim Walz movilizara tropas para proteger un edificio federal y la zona relacionada con el tiroteo mortal de Alex Pretti. Las imágenes muestran vehículos y personal de la Guardia entrando en la ciudad, mientras sigue habiendo mucha tensión tras el tiroteo y la publicación de un nuevo vídeo que ha suscitado serias dudas sobre la versión inicial del Gobierno sobre el incidente.