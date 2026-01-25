La Guardia Nacional llega a Minneapolis  

La Guardia Nacional de Minnesota llegó a Minneapolis el sábado por la noche después de que el gobernador Tim Walz movilizara tropas para proteger un edificio federal y la zona relacionada con el tiroteo mortal de Alex Pretti. Las imágenes muestran vehículos y personal de la Guardia entrando en la ciudad, mientras sigue habiendo mucha tensión tras el tiroteo y la publicación de un nuevo vídeo que ha suscitado serias dudas sobre la versión inicial del Gobierno sobre el incidente.
Black lives matter?
-Habrá guerra civil en USA antes de que acabe el mandato de Trump?
(o en un plazo más acotado)
Teniendo en cuenta la frecuencia de los últimos desvaríos de zanahorio no sería extraño si ocurriese antes del próximo día de la marmota (2 de febrero).
Pensándolo mejor, creo que no: todo lo que tiene que ver con Trump destila cobardía, el ICE no se va a enfrentar a gente armada que le puede responder. Solo hay que ver la respuesta ante los Panteras Negras, armados hasta las trancas (aunque esos eran policías, gente preparada, no matones del ICE).
En términos de Justicia, ya que han defenestrado, asesinado y enterrado el orden mundial y se han cepillado la Justicia internacional, ahora lo justo es que se aplique simetría, la Ley Natural de la Simetría por la cual el resto del mundo apoyaría a los dos bandos y les armaría para que se maten entre ellos mientras les buitreamos… » ver todo el comentario
"suscitado dudas' como si fuese un penalti que tienes que ver desde todos los ángulos varias veces para decidir.
Aqui se claramente que lo ejecutan sin miramientos y sin ningún atisbo de defensa propia.
Espero que, por lo menos, sirva para hacer tabula rasa en gringolandia y, de paso, bajarle los humos a la fascistada mundial abriéndole los ojos a la gente sobre lo que puede llegar a ocurrir si no se vota bien.