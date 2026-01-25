edición general
La Guardia Nacional llega a Minneapolis

La Guardia Nacional de Minnesota llegó a Minneapolis el sábado por la noche después de que el gobernador Tim Walz movilizara tropas para proteger un edificio federal y la zona relacionada con el tiroteo mortal de Alex Pretti. Las imágenes muestran vehículos y personal de la Guardia entrando en la ciudad, mientras sigue habiendo mucha tensión tras el tiroteo y la publicación de un nuevo vídeo que ha suscitado serias dudas sobre la versión inicial del Gobierno sobre el incidente.

etiquetas: trump , ice , minneapolis , asesinato , pretti
39 comentarios
Sandman #7 Sandman
Hay que ver lo que cambia la cosa en cuanto los cuerpos de seguridad empiezan a matar a blancos en lugar de a negros.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#7 Se dice poco para lo que hay que decirlo. +1
moco36 #13 moco36
#7 ya no recuerdas el
Black lives matter?
#26 disecain
#13 el estado en cuestión movilizó a la guardia nacional inmediatamente también? Y fue por los disturbios o por la muerte en sí?
chemari #14 chemari
#7 quieres decir que cuando mataron a George Floyd no se armó? Nadie se acuerda del BLM?
Herumel #37 Herumel
#14 No, por parte del estado no, en ese caso el Estado fue reactivo, no positivamente activo. Eso es lo que dice el mensaje de #7 , el estado en aquel caso, solo se movilizó cuando vio que los disturbios eran graves, y afectaban a blancos con negocios, ahora lo está siendo cuando se asesina blancos directamente.
Supercinexin #8 Supercinexin
El subnormal de Elon decía que iba a haber una guerra civil en Reino Unido y donde realmente la va a haber es en sus USA. Otra predicción más del inútil éste.
13 K 144
berkut #15 berkut *
#8 Pues mira, tal como están las cosas, esta podría ser la primera apuesta del betneame que comentabais con @imparsifal :


-Habrá guerra civil en USA antes de que acabe el mandato de Trump?


(o en un plazo más acotado)
barcelonauta #20 barcelonauta
#15 'Habrá guerra civil en USA antes de que acabe el mandato de Trump?'

Teniendo en cuenta la frecuencia de los últimos desvaríos de zanahorio no sería extraño si ocurriese antes del próximo día de la marmota (2 de febrero).
Supercinexin #22 Supercinexin
#15 @imparsifal estáis perdiendo dinero cada día que pasa.
berkut #30 berkut
#22 De hecho, como diría Ansar, ya hay quien "bueeno, estaaamos trabajando en ello..."

polymarket.com/event/us-civil-war-before-2027
JanSmite #1 JanSmite *
Guerra civil en 3, 2, 1…

Relacionada: www.meneame.net/story/simulamos-guerra-civil-estados-unidos-minnesota-

Relacionada: www.meneame.net/story/gobernador-minnesota-moviliza-guardia-nacional-o

Pensándolo mejor, creo que no: todo lo que tiene que ver con Trump destila cobardía, el ICE no se va a enfrentar a gente armada que le puede responder. Solo hay que ver la respuesta ante los Panteras Negras, armados hasta las trancas (aunque esos eran policías, gente preparada, no matones del ICE).
calde #3 calde
#1 Oooojooo... entran para proteger el edificio que hace de base para los SS de trump. No para combatir con ellos.
#5 soberao *
#3 Ya es algo que los dejen allí atrincherados y se aguanten entre ellos, a ver si hay suerte y entre tantos fascistas del ICE juntos les dan por matarse entre ellos, como buenos fascistas.
JanSmite #6 JanSmite
#3 Quien dice proteger, dice bloquear, restringir movimientos de los que están allí…
calde #10 calde
#6 ya... yo también lo pensé... Walz diciéndoles: "en cuanto entren a dormir, bloqueo por el exterior! Trancad la puerta y las ventanas!" xD
Dramaba #18 Dramaba
#10 Y le pagáis fueg... :troll:
themarquesito #12 themarquesito
#6 O evitar que una turba decida linchar a los camisas pardas, potencialmente resultando en que Trump decida invocar la Ley de Insurrección y mandar dos divisiones aerotransportadas a Minneapolis.
Niessuh #32 Niessuh
#3 custodiar y proteger puede ser sorprendentemente parecido a vigilar y controlar.
security_incident #4 security_incident
#1 Vamos vamos!!un balazo mal dado y que se monte una escabechina con 300 muertos que de pistoletazo de salida a una Great,Big and Best civil war.
eldet #23 eldet
#4 sI, que bien, que mueran montones de inocentes por que haya unos fascistas en el poder. Algunos sois iguales que lo que intentais odiar.
Chinchorro #28 Chinchorro
#23 los inocentes ya están muriendo. Pero tú di que todos son iguales.
security_incident #31 security_incident *
#23 Al revés. Es necesario que mueran esos "inocentes" para que el resto del planeta pueda tener una oportunidad para la paz. Eso en términos pragmáticos.

En términos de Justicia, ya que han defenestrado, asesinado y enterrado el orden mundial y se han cepillado la Justicia internacional, ahora lo justo es que se aplique simetría, la Ley Natural de la Simetría por la cual el resto del mundo apoyaría a los dos bandos y les armaría para que se maten entre ellos mientras les buitreamos…   » ver todo el comentario
#36 DonaldBlake
#1 No creo yo que los que dirigen de verdad el país lo vayan a permitir. Y, como dice #23, aunque no me alegro nada de las víctimas inocentes, mientras en EEUU estuviesen dándose de hostias, dejarían más tranquilo al resto del planeta.
#11 Nusku *
#1 Lo malo es que Trump tiene el poder de federalizar la guardia nacional e ipso facto cambiarían de bando. (Insurrection Act)
#16 visk0vitz
#11 wololoooooo  media
Chinchorro #29 Chinchorro
#16 JAJAJAJA
#33 Nusku *
#16 :roll:  media
#34 Dargp
#16 me ha convencido tu argumento
d5tas #21 d5tas
#11 No lo puede hacer con todas las guardias nacionales y creo que la de Minnesota es de las que no.
#27 Nusku
#21 Lo puede hacer con cualquiera, no hay excepción.
#38 Mschumacher
#1 si no es capaz ni de controlar su país, como va a meterse en Groenlandia?
Miguel_Diaz_2 #24 Miguel_Diaz_2
"..un nuevo vídeo que ha suscitado serias dudas sobre la versión inicial del Gobierno sobre el incidente.."

"suscitado dudas' como si fuese un penalti que tienes que ver desde todos los ángulos varias veces para decidir.

Aqui se claramente que lo ejecutan sin miramientos y sin ningún atisbo de defensa propia.
#25 encurtido
Aunque normalmente detesto el hype y creo que gran parte de las opiniones de la prensa o comentarios por aquí son dramatizaciones muy exageradas, tengo que reconocer que esta legislatura de Trump está superando por mucho mis expectativas.
Nas2meetu #19 Nas2meetu
¿Qué diferencia hay a nivel de medios/armas entre ICE, Policia, Guardia Nacional, Ejército? si parece que todos van armados hasta los dientes como si estuvieran en Agfanistán, Irak o algún país "enemigo". :palm:
DayOfTheTentacle #35 DayOfTheTentacle
Busca una excusa para decretar estado de alarma
barcelonauta #17 barcelonauta *
Ahora sí que se va a liar. :popcorn:

Espero que, por lo menos, sirva para hacer tabula rasa en gringolandia y, de paso, bajarle los humos a la fascistada mundial abriéndole los ojos a la gente sobre lo que puede llegar a ocurrir si no se vota bien.
Deltaqh #39 Deltaqh
Por un momento lei la Guardia Civil
