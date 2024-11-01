Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, anunció que ha dado orden de movilizar a la Guardia Nacional estatal después de la muerte de un ciudadano de Minneapolis, la mayor ciudad del estado, a manos de un agente federal de inmigración en el transcurso de las redadas a gran escala ordenadas por el gobierno de Donald Trump.
La Guardia Nacional no es un ente homogéneo, es un batiburrillo de 50 y pico Guardias Nacionales Del Estado y solo una parte, la Guardia Nacional Federal, está bajo la autoridad del Presidente, lo que se llama milicia o Guardia Nacional Del Estado NO está bajo la autoridad del Presidente y su comandante en jefe es el gobernador del estado. O sea el Presidente podría movilizar sus tropas mientras el gobernador moviliza las suyas y tendríamos un bonito espectáculo de dos fuerzas armadas hasta los dientes a las órdenes de comandantes enfrentados.
Lo que dices, que podemos estar a las puertas de ver a dos "Ejércitos" enfrentados dentro de territorio estadounidense.
El maldito cheeto va a conseguir su propósito de aplicar la ley de insurrección.
Ya está pasando.
Asesinos, traidores de clase, traidores a su pueblo, ellos y cada uno de los que apoyan estas mierdas aquí y allá. Espero de verdad que los estadounidenses puedan retomar el control y servir un mínimo de justicia a esta gentuza.
Y falta ver si el ejército aceptará una orden ilegal, sin el respaldo del congreso y senado.
No es momento de responder en caliente. Es momento de mantener la cabeza fría y hacer lo que realmente le jodería: arrebatarle la presidencia en las urnas.
La única manera que tiene ese bastardo de permanecer en el poder es que se suspendan las elecciones. Aunque cueste, hay que aguantar. Ya le llegará su San Martín.
Pero a este paso, creo que las legislativas de final de año se cancelarán.
Cuanto mas claro vea Trump de que va a perderlas, mas va a necesitar que "pase algo" que justifique cancelarlas. Lo mismo que ha hecho Netanyahu.
Así que la otra alternativa es que unos cuantos republicanos sensatos se junten con los democratas y hagan el impeachment ya.
EL problema de que estemos en este punto es que todos los… » ver todo el comentario
Si le dejas hacer, acaba saliendose con la suya.
Y si te enfrentas a el, preparate para una guerra a muerte.
