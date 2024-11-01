edición general
Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, anunció que ha dado orden de movilizar a la Guardia Nacional estatal después de la muerte de un ciudadano de Minneapolis, la mayor ciudad del estado, a manos de un agente federal de inmigración en el transcurso de las redadas a gran escala ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

woody_alien
Esto puede ser divertido:

La Guardia Nacional no es un ente homogéneo, es un batiburrillo de 50 y pico Guardias Nacionales Del Estado y solo una parte, la Guardia Nacional Federal, está bajo la autoridad del Presidente, lo que se llama milicia o Guardia Nacional Del Estado NO está bajo la autoridad del Presidente y su comandante en jefe es el gobernador del estado. O sea el Presidente podría movilizar sus tropas mientras el gobernador moviliza las suyas y tendríamos un bonito espectáculo de dos fuerzas armadas hasta los dientes a las órdenes de comandantes enfrentados. :popcorn:
Orgfff
#6 x.com/adamscochran/status/2015168498352193754

Lo que dices, que podemos estar a las puertas de ver a dos "Ejércitos" enfrentados dentro de territorio estadounidense.

El maldito cheeto va a conseguir su propósito de aplicar la ley de insurrección.
GSaturos
#6 Eso sería guerra civil de forma oficial. No tiene cojones el gobernador, la verdad.
Alcalino
#18 La noticia no pone que el gobernador se lo esté pensando... dice que ya lo ha hecho.

Ya está pasando.
Format_C
#20 el problema sería tal si más estados se unen a esta acción y explusan a los agentes federales de los estados. Sería el fin de la unión.
AbiRN
#6 y #26 Pues me parece a mí que o los gobernadores de los Estados se ponen serios y movilizan a esas guardias nacionales o el autodenominado señor de la paz (qué ironía, ¿no?) no va a dudar en aniquilar a cualquiera que se atreva a elevar la voz en su contra, porque ésto ya es terrorismo de Estado. Todavía me pregunto quién a estas alturas y sobre todo por qué extraño razonamiento apoyaría a este criminal. Que alguien me explique cuál es la diferencia entre este tío y Hitler, o cualquiera de los peores dictadores asesinos de la historia, yo no la encuentro.
sotillo
Guardia Nacional y lo próximo el ejército para controlar a la guardia nacional, esto se va a poner más calentito que lo de Afganistán
Format_C
#2 está pasando el peor escenario posible, pre-guerra entre federales y estatales.
AbiRN
#2 #25 #4 Va a sonar muy bestia, pero cuántas veces he pensado "qué lástima que aquella bala no se desviara un par de centímetros más... pero hacia el sitio correcto". Lo siento, pero una sola muerte por aquél entonces a lo mejor nos habría evitado muchas otras posteriores de personas inocentes, y no sólo muertes, sino disturbios y violencia innecesaria. Lo que no puede ser es que una sola persona lleve al absoluto caos a todo un país y a medio mundo por su puto narcisismo. Hay gente que no debería existir.
sotillo
#36 No te equivoques Trump es el cromo, la mierda es muchísimo más grande, quien manda son los grandes poderes económicos y los fanáticos religiosos
calde
#2 Bueno, la noticia dice que los moviliza para defender el edificio del ICE. No me parece que sea para tanto.
sotillo
#32 Hombre no se ve que la gente no tenga menos miedo hoy que ayer, es más lo que me llega es que los inmigrantes hispanos están aterrorizados incluso los que tienen la nacionalidad, por otra parte muchos de estos son los que apoyan a este gobierno
Atusateelpelo
Empieza la fiesta...
Technics
#3 Pues espero que no. Si la mierda golpea ese ventilador podemos acabar hasta las cejas.
3 K 35
Jesusor
#14 O no. Una guerra interna, segúramente paralizaría todas las intervenciones de estos malnacidos en el resto del planeta.
3 K 26
Barbol_Pelao
#28 Y probablemente afectaría a la logística mercante mundial. Los períodos desordenados de interregno entre dos imperios suelen traer caos y violencia (más todavía de la que ya hay),
Seyker
#29 la logística mercante internacional puede vivir sin usa
_1242
#29 pues que sea en su país mejor que jodan a los demás.
Barriales
Estamos en los albores de un nuevo tipo de fascismo.
11 K 105
Mountains
#4 El fascismo siempre se basa en imponer una idea única a la fuerza y usar algo como chivo expiatorio al que dirigir la atención.
5 K 46
GSaturos
#4 Fascismo del siglo XXI. Los nazis se pondrían verdes de envidia al ver las capacidades de vigilancia del estado y su propaganda.

Asesinos, traidores de clase, traidores a su pueblo, ellos y cada uno de los que apoyan estas mierdas aquí y allá. Espero de verdad que los estadounidenses puedan retomar el control y servir un mínimo de justicia a esta gentuza.
Suleiman
Y al fin lo ha conseguido Trump. Es lo que quería el muy hdlgp.
9 K 101
Fernando_x
#9 Lo siguiente que hará Trump será movilizar al ejército contra esa Guardia NAcional, a la que acusará de ser Rebelde, Terrorista y todo lo que quiera inventarse.

Y falta ver si el ejército aceptará una orden ilegal, sin el respaldo del congreso y senado.
5 K 52
tetepepe
#10 Los ejércitos son una banda de zumbados con el cerebro lavado, sedientos de sangre que harán lo que se les mande sin pensar en congresos ni pollas en vinagre.
C.Nutrio
Le están haciendo el juego a Trump. Justo esa reacción es la que andaba buscando ese hijo de la gran puta y sus perros de presa del ICE.
No es momento de responder en caliente. Es momento de mantener la cabeza fría y hacer lo que realmente le jodería: arrebatarle la presidencia en las urnas.
La única manera que tiene ese bastardo de permanecer en el poder es que se suspendan las elecciones. Aunque cueste, hay que aguantar. Ya le llegará su San Martín.
meroespectador
#13 Así es, o un impeachment, por ahí también puede saltar la liebre, tiene todavía que solar documentos de Epstein.
Alcalino
#17 El impeachment depende de que los democratas ganen las legislativas a final de año.

Pero a este paso, creo que las legislativas de final de año se cancelarán.

Cuanto mas claro vea Trump de que va a perderlas, mas va a necesitar que "pase algo" que justifique cancelarlas. Lo mismo que ha hecho Netanyahu.

Así que la otra alternativa es que unos cuantos republicanos sensatos se junten con los democratas y hagan el impeachment ya.
3 K 33
NoMeVeas
#30 Es que me parece de locos que se este pidiendo que te dejen matar para no caer en la trampa de este psicopata. Si el tio quiere una dictadura, lo va a lograr si o si, solo tiene que decirle a sus putas ratas que apriete más y más y más, hasta que llegue el punto donde un agente de ICE pueda sodomizarte o empezar una masacre en vivo y directo y tu solo puedas aplaudir porque sino "caes en la trampa" del pedofilo de mierda.

EL problema de que estemos en este punto es que todos los…   » ver todo el comentario
Alcalino
#13 Es que no hay respuesta buena a Trump.

Si le dejas hacer, acaba saliendose con la suya.

Y si te enfrentas a el, preparate para una guerra a muerte.
bubiba
#13 no se le puede arrebatar ninguna presidencia. No se puede presentar a la selección y aguantar así tres años no sé si se podrá
Pivorexico
Lastima que nadie pueda bombardear para pacificar y democratizar .
4 K 53
Pablosky
#8 En la película Civil War una de las cosas que dicen que ha hecho el presidente es bombardear dentro de USA.
2 K 34
Pablosky
#27 Guardame un paquete, que las vamos a necesitar.
fernando_sierra
#8 El ayatolá Trump lo merecería
NoMeVeas
Lo del ICE simplemente no puede quedar impune. O se mete en la carcel a cada integrante, o se les mata, no hay más, no hay forma de que un pais pueda continuar como si nada sin aplicarles justicia.
lectordigital
Minnesota tendría que amanezar a Trump con independizarse
Atusateelpelo
Trump esta a una ejecucion de pasar a la historia...pero no como el quiere pasar.
