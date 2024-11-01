edición general
El general Budiño explica por qué abandonó Vox: "se había convertido en algo de unos cuantos sin transparencia ni libertad de expresión"

Mientras grandes nombres militares como el general Rosety han abandonado Vox después de criticar el seguidismo de Abascal con Trump, el general Budiño está convencido de que a él le hicieron la cama desde dentro del propio partido. Según dice, están convirtiendo Vox en un chiringuito, y denuncia que en el partido se empezó a crecer por amiguismo y no por méritos. "Lo hemos visto en otros partidos en los que ya se ha consolidado cuotas de poder importantes y están formadas por diferentes familias".

pingON #1 pingON
el agua moja
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Fachas que descubren que en los partidos políticos explícitamente fachas sólo mandan los fachas más ladrones, el musical.
#5 ombresaco *
#4 ...o más bien: lo sabía, lo sabe todo el mundo, pero queria mi trozo del pastel. Como no me dan lo que merezco, lanzo acusaciones...

Y lo peor es que las acusaciones son cirrtas, lo cual quiere decir que durante años han sido cómplices o tontos
#2 UNX
Qué esperaba de Disenso VOX? Es otro que ahora critica porque no ha entrado en el chiringuito.
Kantinero #3 Kantinero
Todo el mundo ha abandonado Vox solo quedan el calvo y el negrito
#6 z1018
¿En qué otros partidos ha militado para decir que lo que pasa en Voz ha pasado en otras formaciones políticas?
