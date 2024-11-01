El general Budiño explica por qué abandonó Vox: "se había convertido en algo de unos cuantos sin transparencia ni libertad de expresión"

Mientras grandes nombres militares como el general Rosety han abandonado Vox después de criticar el seguidismo de Abascal con Trump, el general Budiño está convencido de que a él le hicieron la cama desde dentro del propio partido. Según dice, están convirtiendo Vox en un chiringuito, y denuncia que en el partido se empezó a crecer por amiguismo y no por méritos. "Lo hemos visto en otros partidos en los que ya se ha consolidado cuotas de poder importantes y están formadas por diferentes familias".