Feijóo encalla en su intento de hacer dimitir a Mazón y aplazan la decisión a este lunes

El presidente del PP no consigue cerrar una solución final a la salida del presidente de la Generalitat, que se enroca con la sucesión y amenaza con un adelanto electoral que nadie quiere en las filas conservadoras ante la movilización de la izquierda y la crecida de Vox.
Pero porque no quiere mandar
Este no se arriesga a perder el aforamiento; dirá que se irá atrás la legislatura con la bolsa vitalicia.
A saber que "cambalaches" le ha ofrecido el meme de Feijoo.
Este imbécil, igual que su primo hermano Abascal, se limitaría a firmar todo lo que le pusieran Washington y Londres por delante y a coger sobres y maletines de dinero a cambio. Esa sería su "gestión", la misma que la que hicieron Rajoy y Aznar.
Mazón: Si me tocas los cojones, largo por esta boca lo que no está escrito.
Feijóo: Hablamos mañana.
Mazón:...
... si dimite ahora: 2 años a 75k€
...si convoca elecciones: 15 años a 75k€, asesor y coche con chófer.
¿Es así?
No puede ni hacer dimitir a un tipo que estuvo horas ausente mientras la gente moría ahogada en el barro.