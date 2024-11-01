edición general
Feijóo encalla en su intento de hacer dimitir a Mazón y aplazan la decisión a este lunes

El presidente del PP no consigue cerrar una solución final a la salida del presidente de la Generalitat, que se enroca con la sucesión y amenaza con un adelanto electoral que nadie quiere en las filas conservadoras ante la movilización de la izquierda y la crecida de Vox.

jonolulu
Un espantapájaros manda más que Feijóo.

Pero porque no quiere mandar
oceanon3d
#2 Ademas sabe que VOX le va a cuidar las espaldas. Mazon es abono para esos mierdas verdes en valencia ya que sabe que sus votantes se irán con ellos demostrando que la indignidad llega hasta las nivel más básico del votante de a pie.

Este no se arriesga a perder el aforamiento; dirá que se irá atrás la legislatura con la bolsa vitalicia.

A saber que "cambalaches" le ha ofrecido el meme de Feijoo.
Supercinexin
No sabe gestionar ni a los mandos de su propio partido en grave crisis y quiere gestionar un país de 48 millones de personas.

Este imbécil, igual que su primo hermano Abascal, se limitaría a firmar todo lo que le pusieran Washington y Londres por delante y a coger sobres y maletines de dinero a cambio. Esa sería su "gestión", la misma que la que hicieron Rajoy y Aznar.
fareway
Feijóo: Vete por el bien del partido.
Mazón: Si me tocas los cojones, largo por esta boca lo que no está escrito.
Feijóo: Hablamos mañana.
Sawyer76
Si Mazón tuviera un mínimo de vergüenza y si nuestro sistema político fuera decente ya llevaría un año fuera del gobierno y posiblemente procesado.
AndreaMorenote
Debemos eliminarlos. (Deben ser ilegalizados) :troll:  media
Marisadoro
Corregidme si me equivoco.
Mazón:...
... si dimite ahora: 2 años a 75k€

...si convoca elecciones: 15 años a 75k€, asesor y coche con chófer.

¿Es así?
alfre2
Feijóo no lo puso en la calle por falta de ganas. Que conste
Dene
Feijoo es el nuevo fraCasado del PP
giputxilandes
Nos vendían a Feijoo como el preparado, capaz y gestor mayor del reino.

No puede ni hacer dimitir a un tipo que estuvo horas ausente mientras la gente moría ahogada en el barro.
jonolulu
#5 Feijóo no vale ni para presidente de la comunidad de propietarios
CharlesBrowson
Feijoo? si trabaja menos que un muelle-guita el muy zangano
Celebrus
Continuo pensando que el movimiento que hizo Mazón y Frigolito de meter todo lo que pudiera del PP de Alicante en Generalitat y otros organos como la diputación es lo que retiene Frigolito de echarlo. Deben de ser una de las patas que sostiene a Frigolito respecto a los trumpistas de Ayuso y MAR. Si no es así, no me lo explico.
