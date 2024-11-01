edición general
El director Morgan J. Freeman defiende a Rob Reiner: "Era un buen hombre. Trump es un trozo de mierda"

El director Morgan J. Freeman (no confundir con el actor Morgan Freeman) ha criticado duramente a Donald Trump por sus declaraciones sobre el asesinato de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, por el que su hijo Nick Reiner se enfrenta cargos por homicidio agravado, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. A través de su cuenta de X, el autor de Hurricane Streets ha asegurado que “era un buen hombre” y que el presidente de EEUU es “un trozo de mierda”.

