Es falso que la foto de una joven encendiendo un cigarrillo con la imagen del líder supremo haya sido tomada en Irán [PT]

Es falso que la foto de una joven encendiendo un cigarrillo con la imagen del líder supremo haya sido tomada en Irán [PT]  

La fotografía viral de la joven iraní encendiendo un cigarrillo con una foto quemada del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, no fue tomada durante las protestas que tienen lugar en ese país, sino en un aparcamiento de una ciudad de Canadá. Desde el jueves 8 de enero, se ha vuelto viral en las redes sociales una fotografía de una supuesta joven iraní encendiendo un cigarrillo con una foto en llamas del ayatolá Alí Jamenei. Lusa Verifica ha logrado geolocalizarla en un aparcamiento en el área de Oak Ridges, en la ciudad de Richmond Hill, situada

comentarios
javierchiclana #2 javierchiclana *
¿Y eso qué importa? La vi y pensé que era con IA pero el mensaje es genial. Qué mujer iraní se iba a exponer así. Allí te matan por mucho menos.

Ojalá triunfe el levantamiento y puedan alcanzar una democracia laica.
carakola #8 carakola
#2 Qué maquiavélico.
ehizabai #1 ehizabai
Enfin. Mira que me dan repelús los Ayatolas. Pero es que es todo tan cutre...
#3 cocococo
Se le va a quemar el pelo.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
En tiempos de conflicto, y más ahora con la tecnología existente, lo más sensato es desconfiar de cualquier noticia. Provenga de donde sea.
Meneacer #4 Meneacer
#0 Corrige las etiquetas: es Khamenei o Jamenei, no Kamenei ("kh" se pronuncia como nuestra "j"; es imagen y no imágen.
#6 Javiersoler
Y???? A mi que me importa. Es una fotaza del copón. Un auténtico símbolo que si se ha hecho en Murcia.
#7 monseñuelo
¿ Y la represión del régimen de Irán a su pueblo también es mentira?
