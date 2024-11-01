Euskadi garantizará menús adaptados a cada religión en hospitales, residencias y prisiones

Pone en marcha el Consejo Interreligioso con ocho de las creencias con más arraigo y regulará ritos funerarios y templos de culto.

1. Católicos 1.232.586 - 57,2%



2. Musulmanes 85.645 - 4,0%



3. Evangélicos o protestantes 24.533 - 1,1%



4. Ortodoxos 21.048 - 1,0%



5. Otros cristianos 12.775 - 0,6%



6. Testigos de Jehová 4.606 - 0,2%



7. Judíos 2.264 - 0,1%



8. Jesucristo Santos de los Últimos Días 1.869 - 0,1%