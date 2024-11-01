Euskadi garantizará menús adaptados a cada religión en hospitales, residencias y prisiones

Pone en marcha el Consejo Interreligioso con ocho de las creencias con más arraigo y regulará ritos funerarios y templos de culto.
1. Católicos 1.232.586 - 57,2%
2. Musulmanes 85.645 - 4,0%
3. Evangélicos o protestantes 24.533 - 1,1%
4. Ortodoxos 21.048 - 1,0%
5. Otros cristianos 12.775 - 0,6%
6. Testigos de Jehová 4.606 - 0,2%
7. Judíos 2.264 - 0,1%
8. Jesucristo Santos de los Últimos Días 1.869 - 0,1%
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Ya está bastante caro el jamón como para que nos empiecen a pedir importaciones a oriente medio y suba la demanda, además de los que pueden pagar millonadas.
Que sigan haciendo caso a sus amigos imaginarios en esto.
que a unos iluminados que creen en fantasias les hagan menu a la carta por su tonteria,
y a otros con criterio etico y real, no, por que no son del club de la tonteria imaginaria
unionvegetariana.org/por-una-alimentacion-vegana-en-las-prisiones/
— ¡Espárragos!
— ¿Y qué más?
— ¡Nada más!
— Entonces, ¿entre qué puedo elegir?
— ¡Entre si los quiere o no los quiere!.
(Benditas Sean Sus Sagradas Pezuñas, La Paz Sea Con Ella y Que Sus Pezuñas Nunca Sean Herradas)
En Euscádiz, por tradición cultural, les aconsejo la kocina borroka y el que quiera religión que la meriende en su puta casa.
Sabino Arana seal of approval.
En cuanto al tema en sí, vergüenza. ¿Quitarán la carne en cuaresma los católicos?
(Muro de pago)