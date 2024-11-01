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Euskadi garantizará menús adaptados a cada religión en hospitales, residencias y prisiones

Euskadi garantizará menús adaptados a cada religión en hospitales, residencias y prisiones

Pone en marcha el Consejo Interreligioso con ocho de las creencias con más arraigo y regulará ritos funerarios y templos de culto.
1. Católicos 1.232.586 - 57,2%

2. Musulmanes 85.645 - 4,0%

3. Evangélicos o protestantes 24.533 - 1,1%

4. Ortodoxos 21.048 - 1,0%

5. Otros cristianos 12.775 - 0,6%

6. Testigos de Jehová 4.606 - 0,2%

7. Judíos 2.264 - 0,1%

8. Jesucristo Santos de los Últimos Días 1.869 - 0,1%

| etiquetas: euzkadi , garantizara , menus , religiones , hospitales , prisiones
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #2 Supercinexin
No veo a los pastafaris. Mis hijos se nutren de una dieta rica en pasta. Pienso denunciar este atropello y discriminación ante el Ministerio de Igualdad, la Confederación Religiosa, el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea y el Comité de la ONU.
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skaworld #9 skaworld *
#1 #2 A veces me hace gracia todo el hate q se comen veganos y vegetarianos que generalmente tienen una postura etica con respecto a su alimentacion perfectamente racional y lo poco q se critica la cantidad de peña q no come X porque su amigo imaginario le ha dicho que caca....
7 K 83
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo *
#9 ¡Calla coño!

Ya está bastante caro el jamón como para que nos empiecen a pedir importaciones a oriente medio y suba la demanda, además de los que pueden pagar millonadas.

Que sigan haciendo caso a sus amigos imaginarios en esto.
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#15 marcotolo
#9 pues no es una coña, para mi es una verguenza,
que a unos iluminados que creen en fantasias les hagan menu a la carta por su tonteria,
y a otros con criterio etico y real, no, por que no son del club de la tonteria imaginaria
unionvegetariana.org/por-una-alimentacion-vegana-en-las-prisiones/
1 K 23
Pacofrutos #5 Pacofrutos
— Oiga, en el menú pone "verduras a elegir". ¿Qué verduras tienen?
— ¡Espárragos!
— ¿Y qué más?
— ¡Nada más!
— Entonces, ¿entre qué puedo elegir?
— ¡Entre si los quiere o no los quiere!.
3 K 62
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y donde están los del Templo Satanico?
3 K 59
devilinside #7 devilinside
#1 Nos tendremos que buscar la vida en Maternidad
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delcarglo #16 delcarglo
#1 ¿Y el de las seguidoras de URI?
(Benditas Sean Sus Sagradas Pezuñas, La Paz Sea Con Ella y Que Sus Pezuñas Nunca Sean Herradas)
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calde #10 calde
A tirar dinero público! Y a seguir protegiendo las magufadas! Perfecto!

:palm:
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Anfiarao #4 Anfiarao
es que nadie piensa en los zoroastrianos?????
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pitercio #14 pitercio
Yo ayer comí judías ¡judías! Y el jueves comeré otra vez, con chorizo y panceta. Y lo veo sano. Gastroreligiosamente he adoptado el confusionismo y lo recomiendo.
En Euscádiz, por tradición cultural, les aconsejo la kocina borroka y el que quiera religión que la meriende en su puta casa.
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devilinside #18 devilinside
#14 ¿Gastroconfusionismo? ¿Seguidor de la pizza con piña?
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#11 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Y los ateos no pueden configurar su menú, como todos esos privilegiados?
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Spirito #12 Spirito
#11 Los ateos bastante tienen con respirar. xD
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mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
#11 Los ateos tenemos la ventaja de poder decir "hoy soy musulmán" porque tienen cordero o "pues hoy soy católico" porque hay jamón. Que yo sepa, ser de una religión no hay que declararlo/registrarlo y hay libertad para cambiar tantas veces se quiera.
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#8 eipoc
¿Y para los pastafaris?, por favor. Menuda discriminación.
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ehizabai #3 ehizabai
#0 Ostias, euZkadi en las etiquetas.
Sabino Arana seal of approval. :troll:

En cuanto al tema en sí, vergüenza. ¿Quitarán la carne en cuaresma los católicos?

(Muro de pago)
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#6 NanakiXIII
El menú infinito.  media
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menéame