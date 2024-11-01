edición general
Europa tiene un 'arma' de diez billones de dólares contra EEUU que no se atreve a usar,el 40% de los bonos del Tesoro estadounidense

Europa tiene un 'arma' de diez billones de dólares contra EEUU que no se atreve a usar,el 40% de los bonos del Tesoro estadounidense

Mientras los líderes europeos hablan de represalias comerciales, sustanciadas en el, esta semana, muy mediático Instrumento anticoerción, hay otro 'arma' a disposición, pero de tal calibre que es difícil que Europa apriete el 'gatillo'. Ese 'arma' tiene un tamaño que los estrategas estiman entre los ocho y los 12 billones de dólares y responde a un nombre que todo aquel que se asome a los mercados de vez en cuando conocerá. El Sell America o 'vender América' es un remoquete que cogió fama la pasada primavera, cuando Trump llevó a máximos su am

pip #3 pip
Pues igual hay que venderlos ya antes de que este psicópata decida que la deuda americana no se devuelve.
#7 guillersk
#3 os imagináis a Tromp declarando que es deuda ilegítima como el Lidl?
pip #8 pip
#7
cocolisto #1 cocolisto
Que equivocado estaba yo. Pensaba que "solo" era 1 billón.
#6 BurraPeideira_
Por poder también podíamos incautar los activos americanos como hicimos con los rusos, que anda que no hay inversiones estadounidenses de grandes fondos en Europa. Pero creo que los estadounidenses no se lo iban a tomar tan bien.
jonolulu #9 jonolulu
¿Y qué se puede hacer con esto?
cosmonauta #5 cosmonauta *
Economía ficción, como ya comenta el final del artículo.

Gran parte de ese dinero está fuera del control de los estados.
Lamantua #4 Lamantua
Cómo se entere el naranja lo roba. Que es lo que mejor sabe hacer.
DrEvil #2 DrEvil *
La macroeconomía no es mi fuerte. Algún experto en la sala, ¿qué ventajas y desventajas para USA tendría que vendiésemos sus fondos?

Supongo que haría bajar la cotización del dólar, y eso haría subir sus exportaciones, el petróleo que se paga en dólares ¿qué pasa con eso?, pero por otro lado nuestras exportaciones bajarían... uf...

¿Nos sale bien o nos sale mal? ¿Y a Zanahorio?
