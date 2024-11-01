Europa se prepara para el "peor escenario posible": un conflicto con Rusia en el que EEUU daría la espalda a sus socios

Fuentes internas de Bruselas advierten de que las cosas pueden empeorar. Un alto funcionario europeo dice: "La retirada estadounidense de los asuntos de seguridad europeos ya no es el peor escenario posible".
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Nuestro socio natural era RUSIA...por cercania, recursos y voluntad.
No es politica, es sentido comun. La OTAN era el cortijo, la fiesta de un monton de cowboy locos por el dollar.
Ahora la fiesta se termina y la factura la pagaremos nosotros, de forma merecida, por lerdos.
Europa debe jugar todas las bandas sabiendo que, en última instancia, está sola. Lo primero que debe hacer la UE es mirarse a si misma y cohesionarse ante otras tres potencias que son rivales nuestra y rivales entre ellas a todos los niveles: ético, territorial y económico. No existe ninguna naturalidad entre Europa y Rusia, pues pensamos cosas completamente contrarias en la mayoría de temas.
La guerra con Rusia solo beneficia a EEUU y el que se provoque está narrativa de "que vienen los rusos" es solo para lubricar la entrada en un futuro conflicto al que la población europea se opone.
Osea, que la guerra entre la UE y Rusia es inevitable... porque quiere la UE joder!
Es que hay que ser estupidos hasta decir basta, hacer la guerra a tu mejor proveedor energetico que ademas es la primera potencia nuclear del planeta...
Si se combina con juicios por alta traición a personajes como Rutte, von der Leyen, Kaja Kallas y algunos más, mejor aún.
Pero el artículo recoge que alguien en Bruselas ha dicho que el peor escenario posible es los usanos se alien con los rusos ¿Por qué el titular no coincide con lo que trata la noticia? ¿Y por qué dice que Europa ya se está preparando si sólo es una suposición?
Algo posible dice esa fuente. Que alguien me explique lo que se ha podido fumar esa fuente
Y de todas formas, siempre se puede llamar a filas y tener una economía de guerra.
Si Rusia era la que nos vendía la energía barata y no nos forzaba a comprarle nada!!
Putin es conservador y tiene afines como Orban. En España hay más gente que votaría a Putin que a Sánchez.
Recordar que el misterioso m. Rajoy bien que regalaba la nacionalidad española a oligarcas rusos que compraban casas de lujo en la costa.