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Europa se prepara para el "peor escenario posible": un conflicto con Rusia en el que EEUU daría la espalda a sus socios

Europa se prepara para el "peor escenario posible": un conflicto con Rusia en el que EEUU daría la espalda a sus socios

Fuentes internas de Bruselas advierten de que las cosas pueden empeorar. Un alto funcionario europeo dice: "La retirada estadounidense de los asuntos de seguridad europeos ya no es el peor escenario posible".

| etiquetas: europa , usa , rusia , guerra , trump , putin , otan
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34 comentarios
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Comentarios destacados:          
Blackat #2 Blackat
El festin de la Hienas....Decadas de pleitesia a los gringos y sus genocidios particulares para acabar a pies de los caballos.

Nuestro socio natural era RUSIA...por cercania, recursos y voluntad.

No es politica, es sentido comun. La OTAN era el cortijo, la fiesta de un monton de cowboy locos por el dollar.
Ahora la fiesta se termina y la factura la pagaremos nosotros, de forma merecida, por lerdos.
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Thirsty #21 Thirsty
#2 jajaja, primero tenéis que sacar más de un escaño en las elecciones.
2 K 6
Blackat #33 Blackat
#21 Quien ? (Recuerda que creer que lees la mente de los demas , no garantiza que los demas lean la tuya)
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Thirsty #27 Thirsty *
#7 #2 Hola guapiiii, somos las Upa Dance, somos de Moscú, pero se nos caen las bragas por venir a Nueva Yol.  media
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#29 NanakiXIII *
#2 Rusia nuestro socio tanto o peor que EEUU. Tenéis algunos unos pajaritos con Rusia que tela. Son lo mismo que EEUU a nivel de injerencia territorial y política, ética y fiabilidad comercial pero con 1/5 de su poder.

Europa debe jugar todas las bandas sabiendo que, en última instancia, está sola. Lo primero que debe hacer la UE es mirarse a si misma y cohesionarse ante otras tres potencias que son rivales nuestra y rivales entre ellas a todos los niveles: ético, territorial y económico. No existe ninguna naturalidad entre Europa y Rusia, pues pensamos cosas completamente contrarias en la mayoría de temas.
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lonnegan #32 lonnegan
#29 El problema total seria una alianza Trump-Putin contra Europa
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Jakeukalane #34 Jakeukalane
#32 es lo que ha pasado ya. Pero Ucrania es el tonto útil en la línea de flotación de Europa.
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Ransa #30 Ransa
#2 Por lo que sea Rusia y Europa tienen un historial de guerras, más bien del lado occidental queriendo conquistarlos, mucho territorio, muy apetitoso.
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#5 thekeeper
Que interes puede tener Rusia en atacar a Europa?si ya le esta costando con Ucrania, para que querria meterse en un berengenal con potencias tambien nucleares y con ejercitos mucho mas grandes y mejor capacitados… y asemas uno que es/fue de sus mejores clientes, no le veo sentido vaya
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#12 Cualicuatrototem
#5 Exacto, a Rusia no le interesa atacar Europa. Europa no tiene recursos naturales ni ningún otro que le puede interesar, a Rusia lo único que le interesa de Europa es su gran mercado con el que comercializaba y con el que le encantaría volver a comerciar.
La guerra con Rusia solo beneficia a EEUU y el que se provoque está narrativa de "que vienen los rusos" es solo para lubricar la entrada en un futuro conflicto al que la población europea se opone.
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#16 MenéameApesta
#5 Lo que tienes que preguntarte es qué interés puede tener Europa en guerrear con Rusia. Rusia lleva décadas demostrando que no quiere enemistarse con Europa occidental.
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comunerodecastilla #18 comunerodecastilla
#5 Quitarnos los mocos que no tenemos, pero aun así los otanejos siguen pataleando y sin enterarse de que va la película. :palm:
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Gry #6 Gry
La UE haría mejor dándole la espalda a los EEUU y haciendo las paces con Rusia. :-P
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Veelicus #10 Veelicus
Es para mear y no echar gota...
Osea, que la guerra entre la UE y Rusia es inevitable... porque quiere la UE joder!
Es que hay que ser estupidos hasta decir basta, hacer la guerra a tu mejor proveedor energetico que ademas es la primera potencia nuclear del planeta...
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Nihil_1337 #4 Nihil_1337
Un conflicto prolongado con rusia es justo lo que más le interesaría a usa. No veo aquí que se estén separando del guión de lamer botas al imperio tampoco.
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obmultimedia #11 obmultimedia
#4 Están nerviosos esos altos mandatarios al ver peligrar su agenda de influencias americana y por lo tanto van a perder mucho dinero en comisiones.
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ur_quan_master #15 ur_quan_master
Hay un escenario más terrible aún: Se echa a los gringos del continente y se recuperan las relaciones comerciales entre la UE y Rusia.

Si se combina con juicios por alta traición a personajes como Rutte, von der Leyen, Kaja Kallas y algunos más, mejor aún.
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Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Acuerdo comercial con Rusia a partir de mañana lunes, libre comercio con ellos, y ver a Trump y a los mongolos de USA esputar bilis.
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#13 Cualicuatrototem
#8 Y en euros o rublos.
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DDJ #14 DDJ *
El titular da a entender que el peor escenario es que los Usanos pasen del conflicto europeo, sin más.

Pero el artículo recoge que alguien en Bruselas ha dicho que el peor escenario posible es los usanos se alien con los rusos :shit: ¿Por qué el titular no coincide con lo que trata la noticia? :shit: ¿Y por qué dice que Europa ya se está preparando si sólo es una suposición?

Algo posible dice esa fuente. Que alguien me explique lo que se ha podido fumar esa fuente :-P
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
¿se van a llevar con ellos a los NATOntados?
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#1 Mesopotámico
Nos ayudará Marruecos
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#17 Barriales
Miedo y mas miedo.
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Atusateelpelo #25 Atusateelpelo
No se yo. Hasta el momento la mayor amenaza sufrida por la UE ha sido la de invadir Groenlandia por parte de EEUU asi como la voladura de infraestructura critica como en NordStream por parte de "Ucrania".
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#19 Tunguska08Chelyabinsk13
Venga, a preparar más a la opinión pública, para comprar más cosas y más caras a los USA. Cuanto peor el es trato por parte de los USA hacia la UE, la UE siempre propone invertir más dinero de los impuestos en lo que nos digan los USA.
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silvano.jorge #28 silvano.jorge
#24 es improbable, pero dada la derechización de usa es un escenario posible.
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silvano.jorge #3 silvano.jorge
Hay otro escenario, un ataque coordinado de usa, Turquía, Marruecos y Rusia, que todos ambicionan territorios europeos.
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#24 lameth
#3 Eso no va a pasar.
Y de todas formas, siempre se puede llamar a filas y tener una economía de guerra.
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Ransa #31 Ransa
#3 Qué tienen los territorios europeos de apetecible?
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#22 harverto
O se va Estados Unidos de la OTAN o se va España, en cualquier caso, sin bases yankis en la península.
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gale #9 gale
Hay que llegar a un acuerdo con Rusia.
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berkut #20 berkut
Hay que comprar más armas a los usanos y pagarles más por su apoyo (da igual cuándo leas esto)
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#23 Horkid *
La guerra secreta de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania www.meneame.net/m/actualidad/guerra-secreta-estados-unidos-contra-rusi
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#26 jaramero *
Pero qué conflicto?

Si Rusia era la que nos vendía la energía barata y no nos forzaba a comprarle nada!!

Putin es conservador y tiene afines como Orban. En España hay más gente que votaría a Putin que a Sánchez.

Recordar que el misterioso m. Rajoy bien que regalaba la nacionalidad española a oligarcas rusos que compraban casas de lujo en la costa.
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menéame