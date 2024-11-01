Europa ante un probable racionamiento de combustible antes del verano

La AIE calcula que Europa tiene, en el mejor de los casos, seis semanas de combustible para aviones. KLM ya cancela vuelos. SAS ha suprimido mil durante abril. Ryanair amenaza con reducir capacidad en verano. Lufthansa elabora planes de contingencia. Eslovenia ha introducido racionamiento de gasolina: 50 litros por persona y día.
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A 1.50€ puse la semana pasada. A 1.47€ acabo de llenar ahora.
Suponiendo que ese 20% desaparezca (que no 40, estimado palillero) será un problema, pero no el fin del mundo. Puede solucionarse perfectamente con ajuste de precios, reducciones de consumo a corto plazo y acelerar procesos de eficiencia a largo plazo.
Francamente, empiezo a estar hasta los cojones de falsos
predicadores. Mejor dicho, hasta los cojones de todo predicador.
Aquí haría aflorar algo de economía sumergida, gente que hace portes o mudanzas en negro, o taxis piratas. Pero vamos. Reposta uno por la mañana y su primo por la tarde