edición general
14 meneos
58 clics
Europa ante un probable racionamiento de combustible antes del verano

Europa ante un probable racionamiento de combustible antes del verano

La AIE calcula que Europa tiene, en el mejor de los casos, seis semanas de combustible para aviones. KLM ya cancela vuelos. SAS ha suprimido mil durante abril. Ryanair amenaza con reducir capacidad en verano. Lufthansa elabora planes de contingencia. Eslovenia ha introducido racionamiento de gasolina: 50 litros por persona y día.

| etiquetas: europa , probable , racionamiento , combustible , verano , guerra , irán
13 1 1 K 147 actualidad
11 comentarios
13 1 1 K 147 actualidad
#4 HangTheRich
Prohibir el uso de jets privados es algo que podrian hacer ahora. Pero mejor si eso lo vemos despues
2 K 29
cosmonauta #7 cosmonauta *
Otro asustaviejas. ¿No era el 10 de abril que llegaban las restricciones a Europa?

A 1.50€ puse la semana pasada. A 1.47€ acabo de llenar ahora. ?(

Suponiendo que ese 20% desaparezca (que no 40, estimado palillero) será un problema, pero no el fin del mundo. Puede solucionarse perfectamente con ajuste de precios, reducciones de consumo a corto plazo y acelerar procesos de eficiencia a largo plazo.

Francamente, empiezo a estar hasta los cojones de falsos
predicadores. Mejor dicho, hasta los cojones de todo predicador.
0 K 16
jonolulu #11 jonolulu
#7 ¿Tu coche usa queroseno? Porque ya está por encima del doble
0 K 16
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Habra q viajar en tren
0 K 10
rusito #3 rusito *
#1 Yo ya viajo en tren y autobús porque crecí sin coche en mi familia y estoy acostumbrado. Pero muchos necesitan coche o furgoneta para desplazarse a su trabajo, centro de estudios. Sobre todo si vives en el campo.
1 K 19
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#3 Si bueno, pero en el articulo hablan de queroseno, no?....
1 K 16
rusito #9 rusito
#8 La gasolina y el diesel proceden del petróleo al igual que el queroseno, un líquido transparente obtenido por destilación del petróleo.
0 K 9
jonolulu #10 jonolulu
#1 A ver para cuándo hacen el Ave a Canarias :troll:
0 K 16
#5 diablos_maiq
¿50 litros por persona y día es racionar? o_o
0 K 10
#6 EISev
#5 es una medida para evitar el acaparamiento

Aquí haría aflorar algo de economía sumergida, gente que hace portes o mudanzas en negro, o taxis piratas. Pero vamos. Reposta uno por la mañana y su primo por la tarde
0 K 11
rusito #2 rusito
La política de Bruselas nos ha empobrecido. Hay petróleo y gas natural de sobra pero una elite de majaras avariciosos quieren hacer la guerra a proveedores energéticos baratos.
0 K 9

menéame