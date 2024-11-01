España seduce a los fabricantes chinos: a Chery se suma BYD, MG y Leapmotor para producir en el país

Los fabricantes asiáticos valoran positivamente la capacidad productiva de la industria del automóvil española. Chery ha sido el primero en abrir la veda. El grupo chino, propietario de las marcas Omoda/Jaecoo, desembarcó el año pasado en España. España tiene una trayectoria de décadas siendo un foco para los fabricantes de coches. El país cuenta hoy con 17 plantas de producción de automóviles, algunas acumulan más de seis décadas, como la fábrica de carrocerías de Renault en Valladolid, que cumplió recientemente 60 años. No obstante...