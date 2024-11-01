edición general
España seduce a los fabricantes chinos: a Chery se suma BYD, MG y Leapmotor para producir en el país

Los fabricantes asiáticos valoran positivamente la capacidad productiva de la industria del automóvil española. Chery ha sido el primero en abrir la veda. El grupo chino, propietario de las marcas Omoda/Jaecoo, desembarcó el año pasado en España. España tiene una trayectoria de décadas siendo un foco para los fabricantes de coches. El país cuenta hoy con 17 plantas de producción de automóviles, algunas acumulan más de seis décadas, como la fábrica de carrocerías de Renault en Valladolid, que cumplió recientemente 60 años. No obstante...

loborojo #3 loborojo
La que está liando Perro Sánchez, vaya aliados que se ha buscado que nos traen carga de trabajo industrial en lugar de Airbnb para borrachos ingleses
#7 Feliberto
#3 Lamentablemente se traen a los trabajadores de China, pero esperemos almenos que los puestos de trabajo indirectos sean significativos, pero siendo chinos no me extraña que se lo traigan todo de allá.
#13 Leon_Bocanegra
#10 me parece a mí que #3 está siendo sarcástico. Los tres pies al gato los están buscando #5 y #7
D303 #15 D303
#13 Madre mía quería decir #_7 llevo desde las 6 currando y ya no me aclaro.
sotillo #22 sotillo
#7 ¿Ya sabes por qué los traen?
Spirito #20 Spirito
#3 ¿Qué será lo siente, industrializar España con talentos propios? ¬¬
sotillo #23 sotillo
#20 ¿Con el empresariado y los políticos que hay en muchas comunidades? Turismo y toros
#4 F.c.r *
Nada, seguro que me buscan los 3 pies al gato y empiezan a sacarle fallos. Los patriotas son así !!!
D303 #10 D303
#4 Ya empezo #_3 ha sido más rápido que tú.
loborojo #16 loborojo
#10 Era irónico, prefiero mil veces trabajo industrial que dar de beber a guiris
D303 #18 D303
#16 Si entendí que era irónico, pero ya se me cruzan los ojos. Reconocí y reconozco mi culpa.
#2 hokkien
Que pongan una en valencia y envíen a la ford a tomar por culo!
sotillo #21 sotillo
#2 No que se la queda Mazon
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
La foto me recuerda al capítulo de South Park donde los asiáticos están deseosos de hacer negocios con el occidental de pene grande.
cocolisto #1 cocolisto
Que empiecen por poner enchufes por lo menos...
OCLuis #14 OCLuis
Mañana nos despertaremos con aranceles del 200%... fijo.
Imag0 #5 Imag0 *
España seduce dice... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
Esto lo veo más bien como una colonización, luego cuando decidan irse y dejen un agujero laboral y económico del tamaño de Wuhan hablamos.
Paltus #6 Paltus
#5 He trabajado en una multinacional y nuestra productividad laboral es envidiable.
Imag0 #8 Imag0
#6 No se discute eso, vienen buscando "buenas condiciones" y bajos salarios, cuando no les interese se irán a otro sitio. Prefiero empresas nacionales fuertes que extranjeras super fuertes. Pero es sólo una opinión.
Paltus #11 Paltus
#8 Cierto, de todos modos, las de aquí fuertes o super fuertes también se van a buscar por ahí alguien más explotable.
#12 sorecer
#8 Nacionales?? Que nacionales??? Las que a la mínima se han fusionado o ido?
D303 #19 D303
#12 O las que no quedan.
Andreham #17 Andreham
#8 Empresas nacionales de esas que se van a Irlanda o Luxemburgo?

O de las que se venden a precio de saldo para que el político de turno acabe en su consejo de administración?
sotillo #24 sotillo
#5 ¿Como las multinacionales?
