"Eran 32 hermanos y ninguno se rindió": orgullo y dolor por los héroes cubanos asesinados en Venezuela

Mensajes de dolor, banderas colgadas en los balcones, ojos llorosos. La conmoción se apoderó del país al conocerse la cifra de cubanos asesinados en el ataque contra Venezuela. «Fueron 32», reza un cartel escrito a mano junto a una bandera rojinegra en la ventana de una escuela llamada «Héroes de Vietnam».

Pertinax #1 Pertinax *
Tiene su cosa que la guardia pretoriana madurense fuese cubana. Da que pensar.
taSanás #3 taSanás
#1 sabiendo que era parte del pago de cuba por el petróleo …
Pertinax #4 Pertinax *
#3 ...o que no se fiaba ni de los suyos. Pero a saber. Raro, es.
Findeton #7 Findeton
#1 Como Franco con la guardia mora. No se fía de su pueblo porque es un tirano.
#16 anamabel
#7 O simplemente tiene un servicio de seguridad extranjero, como el Vaticano.
Expat_Guinea_Ecuatorial #21 Expat_Guinea_Ecuatorial
#16 No se puede comparar a el Vaticano porque eso es un estado minusculo de donde no iban a poder sacar. Lo de Maduro con escolta extranjera es lo que parece: mercenarios que sientan cero apego por el pais en el que estan y no vayan a darle un golpe de estado
Skiner #11 Skiner *
#1 Es la versión caribeña de la guardia suiza del Vaticano. :troll:
No se si también iban vestidos de arlequines y pertrechados de alabardas.
Pertinax #13 Pertinax *
#11 Bien visto. Aunque la iglesia tiene Doctores, pero, por lo visto, Venezuela no tiene soldados. Generales sí, como para una boda.
Bixio7 #15 Bixio7
#1 Cuba tiene muchos intereses en Venezuela (por ejemplo, dependencia total de su petróleo). Es normal que fueran los mas interesados en mantener al dictador al frente.
CerdoJusticiero #18 CerdoJusticiero
#1 Yo creo que tiene bastante sentido. Si quisiera estar rodeado de gente que no puede traicionarme escogería a personas separadas de su entorno, soldados cuya familia está completamente fuera del alcance de quien puede comprarles a ellos, de manera que la mayoría no se van a vender porque saben que sus familias pueden sufrir represalias.

Si el equipo de seguridad de Maduro estuviera formado por venezolanos, para comprar a estos bastaría con comprarles a ellos y a la gente que controla a sus…   » ver todo el comentario
bronco1890 #14 bronco1890
Es el pago que hace Cuba por el petróleo de Venezuela, les mandan médicos, educadores o mercenarios a precio de ganga, 20 o 30 dólares al mes de salario.
Findeton #8 Findeton
La dictadura cubana se tenía tomado el país.
#6 pozz
32 desgraciados/mercenarios que ni las vieron venir. xD xD xD xD
#17 anamabel
#6 Desgraciados sí, mercenarios...suelen ser soldados de empresas privadas. No aplica aquí.
Ominous #19 Ominous
#17 Me habré perdido algo a estas horas, pero me parece que es la definición de mercenario.
#5 Poligrafo
Otro crimen de guerra a la tristemente larga lista de crimenes de guerra de Yuesei.
#12 Tronchador.
¿Y te hace gracia la muerte?
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#2, eso pasará contigo, pero no con ellos.
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#2 "y no los recuerde nadie nunca más."
Eso es lo que le sucede a tus 20 cuentas anteriores, querido y triste diciembre 2025
Aokromes #20 Aokromes
#10 lo de "a por la 16" diria que son el numero de cuentas baneadas xD (15) (o ya 16?) :troll:
