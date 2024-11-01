edición general
Encuentran toneladas de donaciones por la Dana en un solar de Algemesí (Val)

Vergüenza en Algemesí. Donaciones de la Dana se dejan perder abandonadas en un solar. PSPV y activistas piden explicaciones. Siguen sin destino los 12 millones de euros en donaciones.

#1 pirat
Otro alarde de jestión pepera.
Al final conseguirán insolidarizar a la gente...
vviccio #6 vviccio
Necesitan que eso lo gestione una empresa privada que reparta comisiones y retiros de lujo.
g3_g3 #2 g3_g3
Ahora enviamos más por Navidad.

El dinero no lo tiran, solo están esperando a ver cómo lo despistan. :take:
#3 diablos_maiq
¿No saben qué hacer con los 8 millones de euros?
omegapoint #4 omegapoint
a ver, no quiero hacer de abogado del diablo, pero...

Yo que estuve en Algemesí de voluntario ayudando justo al principio, quitando barro y moviendo donaciones.

Muchas de esas donaciones llegaron con mucha buena voluntad pero sin control. Los grupos de voluntarios que lo gestionaban no tenían ni los lugares donde guardarlo (estaba todo desastroso) ni la capacidad de movilizar todo el material.

El material que llegaba muchísimo, ropa, pañales de mayores, guantes, mascarillas y gel…   » ver todo el comentario
thror #5 thror
#4 Esas donaciones no llenan sobres, esa es la unica explicacion.
