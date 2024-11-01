edición general
131 meneos
1500 clics
Encuentra un ticket de Mercadona del 2007, hace la misma compra en 2025 y compara los precios: “¿Y los sueldos para cuándo?”

Encuentra un ticket de Mercadona del 2007, hace la misma compra en 2025 y compara los precios: “¿Y los sueldos para cuándo?”

“Este carrito hace 20 años costaba casi 45€, y hoy cuesta 105€, una subida de más del 100%”, concluye el joven, dando una muestra más de cómo la subida de los precios ha afectado a la cesta de la compra.

| etiquetas: ticket , mercadona , misma , compra , compara , precios , sueldos
56 75 6 K 411 actualidad
107 comentarios
56 75 6 K 411 actualidad
Comentarios destacados:          
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Los sueldos... Para cuando se recupere la lucha obrera.

El patrón no va a pagar más si no se le obliga a ello.
53 K 461
#3 Quaid *
#1 si te suben el sueldo entras en una espiral inflacionaria... pero da votos, y eso es lo único que le importa a los políticos.
11 K -2
#8 tednsi
#3 Seguro que Mercadona le ha subido el sueldo a sus trabajadores en la misma proporción
:roll:
17 K 166
#9 Quaid *
#8 lo único que importa es que se lo suban a los funcionarios que son los que levantan el país.
15 K -38
borre #35 borre
#9 Ya estamos con la envidia...
5 K 55
#57 Quaid
#35 si criticas algo es porque eres un fascista envidioso. Está prohibido criticar
2 K 34
Findeton #66 Findeton
#57 Si mides los salarios en gramos de oro, han bajado una barbaridad.
1 K 23
borre #70 borre
#57 Que rápido sacamos lo de "fascista". Así va el país...
0 K 10
Andreham #74 Andreham
#57 No hombre, pero si tu argumento a "los sueldos no suben porque el patrón no quiere" es "si suben los sueldos subirán los precios", y ante tamaña subnormalidad te responden que compruebes si los salarios de los chicos del Mercadona han subido tanto como los precios, sales con que a los funcionarios se les sube el sueldo...

Pues...

"Fascista envidioso" no, pero envidioso sí parece que seas porque has tenido que irte a mencionar algo completamente irrelevante.

Y "prohibido criticar" no, pero igual que tú criticas, a ti te pueden criticar.

De hecho si vas a seguir con el "puño de hierro mandíbula de cristal" a lo mejor sí entras en lo de fascista.
0 K 8
#85 Quaid *
#74 si le ha molestado será por algo.
0 K 20
#78 Tronchador.
#57 Si criticas por criticar es normal, nunca escucho a nadie que se queja de los funcionarios quejarse de los militares. Es raro. Y por si a caso, no son lo mismo.
0 K 7
#43 baronluigi
#9 Los empresaurios seguro que no, porque lo devaluan.
1 K 28
#63 XcUl10
#9 los funcionarios y pensionistas son unos cuantos millones de votos asegurados coleguilla... Lo de joder a los grandes empresarios millonarios si tal para otro día. Mientras las pensiones están ligadas al IPC los salarios privados no están ligados a nada y el salario mínimo según les dé. Este país ya no va a levantar cabeza en 40 años porque la gente hoy en día no se queja ni quiere nada, solo un móvil y un sofá. Eso sí las empresas pequeñas están desapareciendo, sobre todo la hostelería, están cerrando a saco ya, pero bueno que eso no se dice porque hay mucho bar así que...
0 K 6
Cehona #75 Cehona
#63 El salario mínimo en España para el año 2007 se fijó en 570,60€ mensuales.
El salario mínimo en España para el año 2025 se fijó en 1.184€ mensuales.
Ese 100% de subida que se reclama.
Gráfico desde el 2009.:
Por supuesto con la burbuja inmobiliaria es poco, pero la patronal por lo que sea, no presiona aunque les cuesta encontrar trabajadores por ese mismo problema.  media
0 K 13
Findeton #84 Findeton
#75 Salario mínimo y medio/mediano son cosas muy diferentes.
0 K 13
Cehona #91 Cehona
#84 Hablamos de España, no de la tierra media.
0 K 13
penanegra #64 penanegra *
#9 es lo de siempre divide y venceras... Alegrate están pagando lo que debían a un trabajador.
Ahora a subir el smi y todos los trabajadores
0 K 6
Torrezzno #10 Torrezzno *
#8 no se como sera de cierto esto pero cobran mas que el salario más frecuente en España 13.800 euros

noticiastrabajo.huffingtonpost.es/economia/tabla-de-los-salarios-de-lo
1 K 27
Findeton #16 Findeton
#3 Subir salarios no es inflacionario. Lo único que provoca la inflación es aumentar la cantidad de dinero circulante, eso sólo lo hacen el estado y los bancos.
3 K 40
blak #27 blak
#16 No es cierto que esa sea la única causa posible de la inflación. Por ejemplo la subida de los costes de producción (un ejemplo muy claro es cuando suben los precios del combustible) puede causar inflación.
4 K 34
Findeton #31 Findeton *
#27 No, una cosa es un cambio relativo de precios (que es lo que indicas) y otra cosa es inflación. La inflación es la pérdida de valor de una moneda. Por cierto razón por la cual hablar de inflación en España no tiene sentido, es inflación en el Euro.
0 K 13
blak #33 blak *
#31 Mirate la definición de inflación. Además, el aumento general de los precios y la pérdida de valor de una moneda son lo mismo.
0 K 9
Findeton #60 Findeton *
#33 Mírate tú la definición de inflación... la de antes de que Keynes la ensuciara, me refiero.

La inflación es la pérdida de valor de la moneda. Siempre lo ha sido. El aumento de precios en dicha moneda es una CONSECUENCIA derivada, posterior, y secundaria (valor y precio son cosas diferentes). Primero cambia el valor, luego el precio.
0 K 13
blak #73 blak
#60 La Wikipedia ofrece una definición de lo que se conoce por inflación es.wikipedia.org/wiki/Inflación incluyendo varias causas, incluyendo la que mencionas. No sé por qué negar las otras causas.

Otro ejemplo: cuando surge escasez de recursos, los precios aumentan por la ley de la oferta y la demanda. Eso causa aumento de precios, causando una pérdida de valor de la moneda. ¿No es eso inflación sin necesidad de aumento de la masa monetaria?
0 K 9
Findeton #80 Findeton
#73 Me refiero a la definición de inflación que da la escuela austríaca... y que no es que la de esa escuela, es que es la definición universal por siglos y siglos (desde la escuela de Salamanca, siglo XV, e incluso antes).

Según Mises:

En la investigación teórica solo hay un significado que se puede asociar racionalmente a la expresión Inflación: un aumento en la cantidad de dinero (en el sentido más amplio del término, para incluir también los medios fiduciarios), que no se compensa con

…   » ver todo el comentario
0 K 13
blak #95 blak
#80 Entonces ¿de verdad crees que solo el incremento de la masa monetaria puede causar subida generalizada de precios? ¿En el hipotético caso de que en el siguiente año la masa monetaria fuera constante, pero la producción de petróleo se redujera a la mitad, no crees que se daría un aumento de los precios?
0 K 9
Findeton #96 Findeton
#95 De nuevo, que una cosa o unas cuantas cosas suban de precio no es inflación, es un cambio relativo de precios.
0 K 13
blak #97 blak
#96 Parece entonces que el tema aquí es un problema de comunicación, que no entiendes la palabra "inflación" como lo hacen la mayoría de personas.
0 K 9
Andreham #79 Andreham
#33 Por una vez Findeton tiene razón. Al fin y al cabo esta es una de las cosas que machacan a saco en 1º de ADE, es normal que se la sepa bien.

El asunto es por qué tenemos que sacar cada vez más moneda. Eso a Findeton se le olvida comentarlo.

A lo mejor que haya un grupo de personas con trillones (americanos) hace que el resto no tenga monedas para hacer su vida común, y entonces el malvado EsTaAaAaAaAadOoOoOoOoOo tiene que sacar moneda.
0 K 8
Findeton #87 Findeton
#79 Nadie obligó a España a salir del patrón oro. Y tampoco había inflación en España en el patrón oro.

De hecho, vuelvo a decir, medido en gramos de oro, el precio de las cosas no ha subido sino bajado. Lo cual es lo normal, la tecnología es deflacionaria.
0 K 13
#32 username
#16 efectivamente
0 K 12
angelitoMagno #26 angelitoMagno *
#3 ¿Qué tu jefe te suba el sueldo le da votos a los políticos? ¿A cuales? ¿Gobierno? ¿Oposición?
4 K 44
#28 JethroNull
#3 Y que sugieres tú si es que eso fuera cierto? ¿Porqué en otros paises de la UE cobran el doble o el triple, pagando los mismos impuestos que nosotros y en muchos aspectos pagando menos por el coste de vida?
2 K 20
#36 perej
#3 pues no se les nota que les importe. Yo mas bien diria que su interès siempre coincide con el del empresario.
0 K 11
lonnegan #39 lonnegan
#3 Un ticket a los 7 meses está borrado...
1 K 21
#50 Quaid
#39 depende de la calidad del papel térmico
0 K 20
elGude #49 elGude
#3 bajemos los sueldos, seguro que eso hace que la economía mejore.

Por eso los CEOs de las grandes empresas cada vez cobran menos.
1 K 25
Machakasaurio #52 Machakasaurio
#3 claro, por eso los países con los sueldos más altos están fatal, ahogados por la inflación y....
Espera, que tú argumento es una soberaga gilipollez y eso no aplica en la vida real?
Nada, sigue abogando por la miseria para ti y los tuyos.
Un plan sin fisuras
0 K 6
#62 Quaid
#52 te suena de algo la palabra productividad?
0 K 20
Andreham #81 Andreham
#62 Desde luego desde vuestra oficina no estáis siendo nada productivos, os tenemos caladísimos y predicáis en el desierto.
0 K 8
#54 Setis
#3 Ya estamos en la espiral inflacionaria cacho panoli, excepto que sin la subida de salarios.
0 K 7
#67 Quaid
#54 no se puede dar espiral inflacionaria sin subir salarios...
0 K 20
Verdaderofalso #106 Verdaderofalso
#3 viendo lo que han subido los precios eso no se sostiene
0 K 20
#11 Quaid
#1 La solución no es subir salarios, es bajar precios... :palm: Pero los políticos son tan tan tan malos que solo saben poner parches y dar patadas hacia delante.
0 K 20
Findeton #17 Findeton
#11 La solución es dejar de imprimir dinero de la nada.
0 K 13
#48 IsraelEstadoGenocida
#17 Si por lo menos ese dinero llegase a todos…

Por desgracia se lo quedan unos pocos
0 K 10
Itrio #51 Itrio
#17 Los liberalistos y sus mantras con soluciones fáciles (y por tanto erróneas) para todo.
0 K 10
Findeton #56 Findeton
#51 Venga di tu frase.  media
1 K 4
Itrio #68 Itrio
#56 Déjate de memes y mejor te buscas un gráfico de Inflacción y de impresión de billetes a ver si encuentras correlación alguna.
0 K 10
Findeton #71 Findeton *
#68 ¿Qué tiene que ver la impresión de billetes? Yo me refiero al aumento de masa monetaria, el cual ocurre por varios frentes. Concretamente, el aumento de masa monetaria que ocurre sin demanda real es el proceso "monetización de la deuda", que ocurre cuando el estado emite deuda, los bancos la compran y luego el banco central crea dinero de la nada y compra esa deuda a los bancos.
1 K 24
Itrio #77 Itrio
#71 Que te dejes de rollos y busques el gráfico.
0 K 10
Findeton #82 Findeton
#77 No porque estás retorciendo mis palabras, no es lo que yo he dicho.
0 K 13
Itrio #89 Itrio
#82 Ya, claro, claro...
0 K 10
Findeton #94 Findeton
#89 Grandes argumentos. Por cierto la masa monetaria amplia no tiene mucho que ver con la cantidad de billetes.
0 K 13
Pilfer #93 Pilfer *
#56 venga, di tu frase  media
0 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #100 Expat_Guinea_Ecuatorial
#93 Me parece brutal que alguien pueda decir que construir mas casas no arreglaria la escasez de casas pero en meneame no hay nada imposible... en fin, construye un millon y luego me cuentas si eso no hace bajar los precios
0 K 11
Thony #103 Thony
#56 #93 Ni una ni otra.
Y si visitáis la web de cualquier plataforma por la vivienda o sindicato de inquilinos, veréis diversas opciones que no pasan por ninguna de esas 2 soluciones.

O dejo algunas:
- Regular el uso de la vivienda para que no sea un bien de mercado con el que especular. Fuera fondos buitre.
- Limitar las Viviendas de Uso Turístico en zonas de mercado tensionado o falta de vivienda.
- Inmobiliaria pública que regule los contratos, cobro y pago de alquileres (nada en negro).
- Regular las viviendas vacías a grandes tenedores mediante impuestos.
- Fomentar precios económicos mediante rebajas fiscales (nada de ayudas al alquiler ni subvenciones que justamente inflan el precio).
0 K 10
BM75 #40 BM75
#11 Anímate y preséntate tú...
1 K 16
#47 Quaid
#40 necesitas que alguien te tutele?
0 K 20
Machakasaurio #55 Machakasaurio
#11 los políticos NO ponen los precios.
Y si lo hicieran, no tardabas ni medio seguro en empezar a echar espuma por la boca y balbucear "comunistas".
Y lo sabes.
0 K 6
#69 Quaid *
#55 los políticos gestionan la economía...Pero ahora lo único que les interesa son los votos y el corto placismo.
0 K 20
Thony #99 Thony
#11 Claro, los políticos pueden establecer el precio que quieran para un tratamiento oncológico que hace una única farmacéutica para el resto del mundo, o seguro que pueden presionar para cambiar el precio de un iPhone, es más, también para poner el precio del petróleo que quieran, incluso para tu Play5.

Expresar que el gobierno puede poner el precio que quiera de los productos:
A) Te acabas de caer del árbol y no sabes que vivimos en un mundo globalizado.
B) Mientes deliberadamente.
C) De manera encubierta, quieres vender que el Estado puede bajar los precios bajando el IVA (= hacer trampas al solitario).
0 K 10
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#1 machiste! Fasciste!
0 K 8
#29 username
#1 exacto.

En España no es casualidad que donde hay mejores sueldo es donde hay más huelgas.


Que no te vengan con eso de que las huelgas no sirven para nada
1 K 23
Connect #7 Connect
Para poner en contexto:

En 2007 el SMI en España era de 570 euros al mes.
Ahora en 2025 es de 1.184 euros / mes.
Esto da un incremento acumulado del 107,5%

El ticket de 2007 era de 45 euros
El ticket de 2025 es de 105 euros.
Esto da un incremento del 137%

¿Causas de la subida? Pues las materias primas de los productos. De los costes de los supermercados (alquileres, planes de expansión, compras, sueldos, etc...)

Ha subido, y más que los salarios, pero el del ticket da a entender que ha subido muchísimo más.
3 K 48
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#7 para el que cobraba el mínimo sí... para muchos otros la proporción no es la misma.
1 K 15
Magog #24 Magog
Yo cobro bastante mas que hace 20 años, pero si, desde la pandemia poco a poco los precios se han ido de madre, sobre todo este ultimo año

#7 y la especulacion desenfrenada que nadie para, hay productos que de el campo al super pasan hasta por 4 intermediarios que no hacen absolutamente nada en la cadena del elemento, solo enriquecerse, ahí deberían meter mano o regularlo, porque tiene 0 sentido.
Hablo de él campo a la envasadora, intermediarios que solo compran el producto en bruto, no realizan ningún proceso sobre él
0 K 10
#25 zilvika
#7 ha subido porque los ricos son cada vez más ricos. Todo lo demás, milongas.
1 K 20
#42 perej
#7 puede que tu salario soporte una subida de los gastos de un 30%, el mio no.
Un 30% es muchísimo cuando no te sobra nada a final de mes.
0 K 11
bigmat #58 bigmat
#7 El SMI de 2007 entonces era un límite pero no tanta gente cobraba eso.

Antes del 2003 trabajaba los fines de semana en una fábrica 24h semanales, y cobraba algo mas de 600e. (8v-8s-8d)
Y en otro curro eran 15h semanales por unos 375e mes.(3h de L-V) mientras estudiaba.
Eso ya eran casi 1000e al mes por 39 horas.

Del 2003 al 2008 yo estaba cobrando 2000e pero era un sueldo alto.

En 2008 baje a unos 1400e por 40h. por junior.

En 2012 llegue a unos 2200e. y ya las referencias las…   » ver todo el comentario
0 K 7
#61 rbrn
#7 Ahora compara la moda salarial.
0 K 10
#65 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Para poner en contexto, tienes que poner el sueldo medio. No algo que lo ha subido mediante una decisión política y hace poco años.
0 K 19
tableton #72 tableton
#7 es que el SMI era borchenoso sobre todo en esa época
0 K 10
Torrezzno #4 Torrezzno *
Menudo fascista debe de ser. Si solo ha subido un 2% la inflación interanual no me cuadran a mi esos números. Cualquiera que ponga esto en duda es votante de VOX

Según el chat

2005: 3.37%
2006: 3.52%
2007: 2.79%
2008: 4.08%
2009: –0.29%
2010: 1.80%
2011: 3.20%
2012: 2.45%
2013: 1.41%
2014: –0.15%
2015: –0.50%
2016: –0.20%
2017: 1.96%
2018: 1.67%
2019: 0.70%
2020: –0.32%
2021: 3.09%
2022: 8.39%
2023: ~4.27%
2024: ~2.77%
2025: ~3.10%

Una inflación acumulada de ~49.5% desde 2005 hasta 2024. No del 100%. Voto bulo


Goto: www.meneame.net/story/ine-confirma-inflacion-modero-3-noviembre-pero-p
4 K 43
#5 Quaid *
#4 si entiendes de economía eres de derechas.
1 K 33
Andreham #86 Andreham
#5 Si "entiendes" de economia eres de derechas.

Porque no sabes hacer una multiplicación compuesta. O porque sabes hacerlo pero prefieres manipular burdamente.
1 K 17
#14 DatosOMientes
#4 Un 58.7%, pero sí, lejos del 100%.
3 K 51
#18 omega7767
#4 si supongo que los datos anuales que pones son la inflación anual y suma 49.5%

¿no podría ser que la cesta que ha hecho este individuo incluye productos que han subido bastante más que la media de inflación de 49.5%?

por ejemplo menciona que la mortadel antes 1 y pico ahora 3 y pico

mira por ejemplo el precio del aceite de oliva, era unos 3.5 € antes y ahora entre 7€ y 9€
0 K 11
Skiner #44 Skiner *
#18 El aceite de oliva no vale ahora entre 7 y 9€.
Al menos no vale eso 1 litro ni de coña.
Llego a costar eso si, pero ahora vale entre 3.74 y 5 €
1 K 18
Findeton #19 Findeton
#4 Una cosa es el IPC y otra es el ticket de la compra, donde los pesos de cada cosa son diferentes. No es ningún bulo. Y obviamente los políticos controlan cómo se mide el IPC para que salga lo más bajo posible.
1 K 16
Torrezzno #20 Torrezzno *
#19 de economía entenderás mucho pero de ironía vas justo xD xD
1 K 30
ccguy #23 ccguy
#4 hombre, los datos los conocemos todos pero los que piensen que con vox los precios van a bajar es que no tiene ni puta idea de lo que representa vox.
3 K 54
mente_en_desarrollo #41 mente_en_desarrollo
#4 La inflación no es aditiva, es multiplicativa.
1 K 20
#53 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Aunque se llame la 'cesta de la compra', no quiere decir que sea literal la 'cesta del supermercado', en el cálculo de la inflación.
1 K 32
Ovlak #90 Ovlak
#4 Mercadona es mala elección para hacer este "experimento", máxime usando productos de su marca blanca. La razón la doy en #76
0 K 11
EGraf #83 EGraf
¿Y los sueldos para cuándo?

pues el SMI en el 2007 era 570,9 euros y en el 2025 es de 1.183,7 euros
1 K 23
Itrio #59 Itrio
#37 Lo gracioso es que los que crean la moneda son Bancos Centrales, que están formados por el resto de bancos, privados la mayoría, si no todos. No sé dónde está el estado.
1 K 21
Sacronte #92 Sacronte
#45 Por supuesto que existian, lo que noexistia eran los mercados globales capitalistas gigantes xD
1 K 19
Don_Pixote #21 Don_Pixote
Eso le pasa por no congelar
1 K 15
#30 IanGibson
Quien tenga hijos pequeños se ha cagado cada año sobre todo en la familia de los dueños de Cola Cao y Nesquik, porque ahora mismo está el kg a niveles de tinta de impresora.
0 K 13
JuanCarVen #15 JuanCarVen
Ha descubierto en 2025 la inflación en la cesta de la compra.
0 K 12
frg #38 frg *
Ya sabes, oposita si te parece tan bueno como lo cuentas. xD
0 K 11
#88 slender_1 *
Todas estas cosas no sé por qué piden implícitamente votar a Vagascal y Frigodedos.

Suerte con eso.

Y falta el camarero que trabaja en Suiza que cobra 5000 € al mes.
0 K 10
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
¿Es el mercado, amigo?
0 K 10
Findeton #22 Findeton
#2 Es el estado, amigo. El único que crea inflación es el estado.
4 K 23
Sacronte #37 Sacronte
#22 ¿Quien crea la moneda sin estados? ¿Cada uno se acuña la suya?
1 K 19
tierra_del_hielo #45 tierra_del_hielo *
#37 existian monedas mucho antes del estado...

Cualquier bien duradero, homogéneo, divisible y de oferta limitada puede ser usado como dinero.

De todas formas no se habla de crear monedas descentralizadas. Se habla de que la moneda estatal tiene una inflación considerable.
0 K 7
Findeton #46 Findeton
#37 Por ejemplo bitcoin, o empresas privadas/bancos. La moneda primero fue privada. Pero no es la discusión, simplemente señalo: EEUU cuando no tenía banco central, tuvo DEFLACIÓN del 33% por 100 años (de 1800 a 1900). Deflación, con aumento de salarios.
0 K 13
#102 Setis
#46 Y todo iba de puta madre. Sacabas tu dinero del banco para ir al pueblo de al lado, y cuando llegabas tenías que negociar con el banco de allí cuánto valía tu dinero, para hacer el cambio, y comprarte unas naranjas.
0 K 7
Ovlak #76 Ovlak *
#2 Es el Mercadona. Se toma como referencia una cadena de supermercados cuyo modelo de negocio a principios de este siglo difiere mucho del de hoy en día. En el 2007 Mercadona estaba en plena fase de expansión y tenía unos precios absolutamente rompedores con respecto a la competencia. Hoy, sin embargo, ya ha copado gran parte del mercado y no necesita ser comparativamente tan barato al haber consolidado una enorme base de clientes. Así que a la inflación en general hay que agregarle ese factor.
0 K 11
Ominous #6 Ominous
Para algunas exministras que no voy a mencionar obsesionadas con Mercadona, pues ya sabemos de quién es la culpa.
1 K 9
Palas_Memeces #34 Palas_Memeces
A la huelga compañero. El paro va a bajar del 10% por pura demografía asi que .... Huelga, huelga, huelga.
0 K 7
elmileniarismovaallegar #98 elmileniarismovaallegar
Errónea... un tiket del mercadona del año 2007 estaría totalmente en blanco por la mierda de papel-tinta térmica que usan... es a las 2 semanas y ya no se ve nada...
0 K 7
«12

menéame