Encuentra un ticket de Mercadona del 2007, hace la misma compra en 2025 y compara los precios: “¿Y los sueldos para cuándo?”

“Este carrito hace 20 años costaba casi 45€, y hoy cuesta 105€, una subida de más del 100%”, concluye el joven, dando una muestra más de cómo la subida de los precios ha afectado a la cesta de la compra.
El patrón no va a pagar más si no se le obliga a ello.
Pues...
"Fascista envidioso" no, pero envidioso sí parece que seas porque has tenido que irte a mencionar algo completamente irrelevante.
Y "prohibido criticar" no, pero igual que tú criticas, a ti te pueden criticar.
De hecho si vas a seguir con el "puño de hierro mandíbula de cristal" a lo mejor sí entras en lo de fascista.
El salario mínimo en España para el año 2025 se fijó en 1.184€ mensuales.
Ese 100% de subida que se reclama.
Gráfico desde el 2009.:
Por supuesto con la burbuja inmobiliaria es poco, pero la patronal por lo que sea, no presiona aunque les cuesta encontrar trabajadores por ese mismo problema.
Ahora a subir el smi y todos los trabajadores
La inflación es la pérdida de valor de la moneda. Siempre lo ha sido. El aumento de precios en dicha moneda es una CONSECUENCIA derivada, posterior, y secundaria (valor y precio son cosas diferentes). Primero cambia el valor, luego el precio.
Otro ejemplo: cuando surge escasez de recursos, los precios aumentan por la ley de la oferta y la demanda. Eso causa aumento de precios, causando una pérdida de valor de la moneda. ¿No es eso inflación sin necesidad de aumento de la masa monetaria?
Según Mises:
En la investigación teórica solo hay un significado que se puede asociar racionalmente a la expresión Inflación: un aumento en la cantidad de dinero (en el sentido más amplio del término, para incluir también los medios fiduciarios), que no se compensa con
El asunto es por qué tenemos que sacar cada vez más moneda. Eso a Findeton se le olvida comentarlo.
A lo mejor que haya un grupo de personas con trillones (americanos) hace que el resto no tenga monedas para hacer su vida común, y entonces el malvado EsTaAaAaAaAadOoOoOoOoOo tiene que sacar moneda.
De hecho, vuelvo a decir, medido en gramos de oro, el precio de las cosas no ha subido sino bajado. Lo cual es lo normal, la tecnología es deflacionaria.
Por eso los CEOs de las grandes empresas cada vez cobran menos.
Espera, que tú argumento es una soberaga gilipollez y eso no aplica en la vida real?
Nada, sigue abogando por la miseria para ti y los tuyos.
Un plan sin fisuras
Por desgracia se lo quedan unos pocos
Y si visitáis la web de cualquier plataforma por la vivienda o sindicato de inquilinos, veréis diversas opciones que no pasan por ninguna de esas 2 soluciones.
O dejo algunas:
- Regular el uso de la vivienda para que no sea un bien de mercado con el que especular. Fuera fondos buitre.
- Limitar las Viviendas de Uso Turístico en zonas de mercado tensionado o falta de vivienda.
- Inmobiliaria pública que regule los contratos, cobro y pago de alquileres (nada en negro).
- Regular las viviendas vacías a grandes tenedores mediante impuestos.
- Fomentar precios económicos mediante rebajas fiscales (nada de ayudas al alquiler ni subvenciones que justamente inflan el precio).
Y si lo hicieran, no tardabas ni medio seguro en empezar a echar espuma por la boca y balbucear "comunistas".
Y lo sabes.
Expresar que el gobierno puede poner el precio que quiera de los productos:
A) Te acabas de caer del árbol y no sabes que vivimos en un mundo globalizado.
B) Mientes deliberadamente.
C) De manera encubierta, quieres vender que el Estado puede bajar los precios bajando el IVA (= hacer trampas al solitario).
En España no es casualidad que donde hay mejores sueldo es donde hay más huelgas.
Que no te vengan con eso de que las huelgas no sirven para nada
En 2007 el SMI en España era de 570 euros al mes.
Ahora en 2025 es de 1.184 euros / mes.
Esto da un incremento acumulado del 107,5%
El ticket de 2007 era de 45 euros
El ticket de 2025 es de 105 euros.
Esto da un incremento del 137%
¿Causas de la subida? Pues las materias primas de los productos. De los costes de los supermercados (alquileres, planes de expansión, compras, sueldos, etc...)
Ha subido, y más que los salarios, pero el del ticket da a entender que ha subido muchísimo más.
#7 y la especulacion desenfrenada que nadie para, hay productos que de el campo al super pasan hasta por 4 intermediarios que no hacen absolutamente nada en la cadena del elemento, solo enriquecerse, ahí deberían meter mano o regularlo, porque tiene 0 sentido.
Hablo de él campo a la envasadora, intermediarios que solo compran el producto en bruto, no realizan ningún proceso sobre él
Un 30% es muchísimo cuando no te sobra nada a final de mes.
Antes del 2003 trabajaba los fines de semana en una fábrica 24h semanales, y cobraba algo mas de 600e. (8v-8s-8d)
Y en otro curro eran 15h semanales por unos 375e mes.(3h de L-V) mientras estudiaba.
Eso ya eran casi 1000e al mes por 39 horas.
Del 2003 al 2008 yo estaba cobrando 2000e pero era un sueldo alto.
En 2008 baje a unos 1400e por 40h. por junior.
Según el chat
2005: 3.37%
2006: 3.52%
2007: 2.79%
2008: 4.08%
2009: –0.29%
2010: 1.80%
2011: 3.20%
2012: 2.45%
2013: 1.41%
2014: –0.15%
2015: –0.50%
2016: –0.20%
2017: 1.96%
2018: 1.67%
2019: 0.70%
2020: –0.32%
2021: 3.09%
2022: 8.39%
2023: ~4.27%
2024: ~2.77%
2025: ~3.10%
Una inflación acumulada de ~49.5% desde 2005 hasta 2024. No del 100%. Voto bulo
Porque no sabes hacer una multiplicación compuesta. O porque sabes hacerlo pero prefieres manipular burdamente.
¿no podría ser que la cesta que ha hecho este individuo incluye productos que han subido bastante más que la media de inflación de 49.5%?
por ejemplo menciona que la mortadel antes 1 y pico ahora 3 y pico
mira por ejemplo el precio del aceite de oliva, era unos 3.5 € antes y ahora entre 7€ y 9€
Al menos no vale eso 1 litro ni de coña.
Llego a costar eso si, pero ahora vale entre 3.74 y 5 €
pues el SMI en el 2007 era 570,9 euros y en el 2025 es de 1.183,7 euros
Suerte con eso.
Y falta el camarero que trabaja en Suiza que cobra 5000 € al mes.
Cualquier bien duradero, homogéneo, divisible y de oferta limitada puede ser usado como dinero.
De todas formas no se habla de crear monedas descentralizadas. Se habla de que la moneda estatal tiene una inflación considerable.