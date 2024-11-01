EE.UU. mata a 14 personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos mató a 14 personas tras atacar a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth. "Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (OTD) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental", informó.