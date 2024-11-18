EE. UU. embarga los fondos destinados a la compra de aviones de combate de Suiza (EN)

El desarrollo fue revelado por la emisora pública suiza SRF y confirmado por Urs Loher, jefe de armamento de la Oficina Federal Suiza de Adquisiciones de Defensa, quien dijo que la redirección financiera ya había alcanzado una cantidad de "de tres dígitos en millones” de francos suizos.
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Es terrible y muy peligroso. Espero que los suizos suelten más pasta para poder deshacer éste malentendido.
en.wikipedia.org/wiki/HMS_Agincourt_(1913)
en.wikipedia.org/wiki/HMS_Erin
Por supuesto, los pérfidos no devolvieron ni una libra.
Solo porque drones nivel temu les ganan ?
Son conceptos diferentes, no siempre relacionados (vease iphone)
-Quería un par de chuletones.
-Dame 100 euros.
-Como estos.
-Te los acabo de meter en un vino de puta madre. Ahora dame otros 100 para los chuletones.
No es correcto. La cosa en realidad es así:
-Quería un par de chuletones.
-Dame 100 euros.
-Como estos.
- He usado los 100 euros en un vino de puta madre para ese señor que está allí. Ahora dame otros 100 para los chuletones.
*Aunque veo por los votos que a mucha gente le habría gustado que así fuese
Los f-35 eran para Suiza...
Y yo que creía que la metáfora del restaurante era evidente..
#16 Pues sí que está costando entenderlo... Que no les quitaron nada. Les reasignaron los jurdeles para aviones en misiles.
Los funcionarios suizos ahora esperan que las entregas se retrasen al menos cinco años, sin que Estados Unidos proporcione un cronograma actualizado
Pero eso no significa que hayan enviado el pedido suizo a otro sitio. Como está afirmando por aquí todo el que no se ha leído la noticia.
- A ver, necesitamos urgentemente misiles Patriot para defender Israel en Oriente Medio... ¿tenemos algún pringao lamebotas que nos los haya encargado a quien se los podamos quitar?
+ Señor, tenemos a Suiza... pero no nos han pagado aún... si se los quitamos no nos los pagarán...
- ¿tenemos algún otro dinero de esa gente que podamos quitarles para no quedar mal con nuestro lobby de armas?
+ Bueno... tenemos el que han pagado por adelantado por unos aviones de caza...
- ¡No se hable más!
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Cuanto más liadas les preparen a los europeos, antes se darán cuenta que no es un socio fiable.
A ver si se la lían a los alemanes, que están acojonaditos pues venden allí tropecientos mil coches. Tragaron con que les petaran el Nord Stream II, y han seguido tragando. Espero que se la hagan más grande, a ver si... Europa despierta.