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EE. UU. embarga los fondos destinados a la compra de aviones de combate de Suiza (EN)

EE. UU. embarga los fondos destinados a la compra de aviones de combate de Suiza (EN)

El desarrollo fue revelado por la emisora pública suiza SRF y confirmado por Urs Loher, jefe de armamento de la Oficina Federal Suiza de Adquisiciones de Defensa, quien dijo que la redirección financiera ya había alcanzado una cantidad de "de tres dígitos en millones” de francos suizos.

| etiquetas: suiza , eeuu , f-35 , patriot , irán , guerra
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33 comentarios
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Comentarios destacados:          
#2 candonga1
Otra gran demostración del mundo libre basado en reglas.
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Supercinexin #5 Supercinexin *
Pero, si los americanos les confiscan el dinero que les habían dado para armamento... ¿cómo van a defenderse de la amenaza, el enemigo acérrimo, el ladrón de dinero y riquezas... el imperialismo... RUSO??!???!!!?

Es terrible y muy peligroso. Espero que los suizos suelten más pasta para poder deshacer éste malentendido.
12 K 160
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Esto me recuerda una historia de la PGM donde los turcos habían encargado (y pagado) dos acorazados a los pérfidos y a la hora de entregarlos ... se los quedaron los pérfidos.

en.wikipedia.org/wiki/HMS_Agincourt_(1913)

en.wikipedia.org/wiki/HMS_Erin

Por supuesto, los pérfidos no devolvieron ni una libra.
11 K 145
Laro__ #9 Laro__
USA está jugando a los bancos contra unos novatos en banca. Se la están jugando; Trump ya ha dado la orden de enviar un portaviones a las costas de Suiza. El mayor partaviones que haya visto la historia, un portaviones grande y hermoso, beautifull, y recien pintado con una lavandería que es la más hermosa del mundo, con secadoras y todo. Dime guapa ¿dónde está el boligrafo?
8 K 92
#27 milestone
#9 ostia y beautiful a tope de eles, mereces un positivo gordo.
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frankiegth #1 frankiegth *
"...Suiza ha manifestado su preocupación después de que varios informes revelaran que Estados Unidos desvió fondos originalmente asignados para la compra de aviones de combate F-35 para financiar los sistemas de defensa aérea Patriot, cuya entrega se ha retrasado, a pesar de que Suiza había congelado los pagos debido a los contratiempos en las entregas...."  media
6 K 87
azathothruna #18 azathothruna
#1 O sea, que sabotean la compra de los cacareados aviones del futuro del mundo libre, para comprar / hacer mas de los sobrevalorados patriot?
Solo porque drones nivel temu les ganan ?
2 K 46
andando #24 andando
#18 de nivel temu nada, un respeto para los Shahed
1 K 18
azathothruna #25 azathothruna
#24 Me refiero al precio, no calidad.
Son conceptos diferentes, no siempre relacionados (vease iphone)
0 K 18
jm22381 #7 jm22381
Esto para que los europeos se planteen dejar de comprar armamento a EEUU y fabricarlo aquí que al menos el dinero da empleo a europeos.
4 K 52
carakola #10 carakola
#7 Lo que les jodería de verdad a los USA es que le parásemos la guerra de Ucrania: dejar de enviar armas y dinero a los ukronazis.
3 K 63
Cuñado #3 Cuñado *
Casa Trump. Un mediodía cualquiera:

-Quería un par de chuletones.
-Dame 100 euros.
-Como estos.
-Te los acabo de meter en un vino de puta madre. Ahora dame otros 100 para los chuletones.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

No es correcto. La cosa en realidad es así:
-Quería un par de chuletones.
-Dame 100 euros.
-Como estos.
- He usado los 100 euros en un vino de puta madre para ese señor que está allí. Ahora dame otros 100 para los chuletones.
18 K 177
Cuñado #13 Cuñado *
#8 No, los Patriot son para Suiza no para otro país*. Pero no es por lo que habían pagado.

*Aunque veo por los votos que a mucha gente le habría gustado que así fuese :shit:
1 K 17
Tkachenko #17 Tkachenko
#13 Los funcionarios dicen que esta estructura permite a Washington reasignar fondos entre programas de adquisiciones. En este caso, el dinero originalmente destinado al programa de aviones de combate F-35 de Suiza se habría utilizado para cubrir déficits en el contrato del sistema de misiles Patriot.
Los f-35 eran para Suiza...:roll:
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Cuñado #20 Cuñado *
#17 Pues claro. Todo era para Suiza, los F-35 por los que pagaron y los Patriot que les van a endosar. ¿Cuál es la duda?

Y yo que creía que la metáfora del restaurante era evidente.. :foreveralone:

#16 Pues sí que está costando entenderlo... :shit: Que no les quitaron nada. Les reasignaron los jurdeles para aviones en misiles.
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Tkachenko #23 Tkachenko *
#20 con entrega indefinida....ya te digo yo donde van a ir esos Patriots :-D

Los funcionarios suizos ahora esperan que las entregas se retrasen al menos cinco años, sin que Estados Unidos proporcione un cronograma actualizado
1 K 33
Cuñado #26 Cuñado
#23 Si es igual. Van a llegar como los F-35, cuando les salga de los cojones a EE. UU. Si es que llegan, claro. A ver si van aprendiendo los suizos a no comprar a estafadores.

Pero eso no significa que hayan enviado el pedido suizo a otro sitio. Como está afirmando por aquí todo el que no se ha leído la noticia.
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Tkachenko #28 Tkachenko
#26 los Patriots son para el desastre que tienen montado en Oriente Medio, es evidente.
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Cuñado #29 Cuñado
#28 ¿Qué Patriots? :shit: Les han dicho: estos jurdeles para Patriots. Nadie ha hablado de que existiesen esos Patriots.
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Tkachenko #32 Tkachenko
#29 y cuál es el motivo por el cual, sin que haya nada fabricado, los hayan destinado a Patriots en lugar de a los F-35?
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nospotfer #16 nospotfer
#3 Traducción:
- A ver, necesitamos urgentemente misiles Patriot para defender Israel en Oriente Medio... ¿tenemos algún pringao lamebotas que nos los haya encargado a quien se los podamos quitar?
+ Señor, tenemos a Suiza... pero no nos han pagado aún... si se los quitamos no nos los pagarán...
- ¿tenemos algún otro dinero de esa gente que podamos quitarles para no quedar mal con nuestro lobby de armas?
+ Bueno... tenemos el que han pagado por adelantado por unos aviones de caza...
- ¡No se hable más!
7 K 85
#14 chavi
Se dice "roba".
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salteado3 #15 salteado3
#14 ¡A robar carteras!
1 K 32
pitercio #22 pitercio
Yo no me metería en broma con Suiza. A fondo sí, hasta poner las montañas del revés, pero no andar con gilipolleces porque la capacidad de represalia es importante.
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Yrithinnd #31 Yrithinnd
#22 Venía a decir esto mismo. Como Suiza decida bloquear la pasta de EEUU que controlan hay movida
1 K 28
Pepeolobo #12 Pepeolobo
Molestar a los banqueros suizos, de todas las grandes cagadas que ha hecho Trump, esta puede ser la peor para él con diferencia.
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Herumel #4 Herumel
Nuestros aliados.
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#11 Tunguska08Chelyabinsk13
Santa rita, rita, rita... oro alemán para guardar, o señal suiza, todo lo que entra ya no sale.

static01.nyt.com/images/2024/11/18/multimedia/18TRUMP-CELEBRATION-DANC
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#19 Intensos_dias
Bien !!!

Cuanto más liadas les preparen a los europeos, antes se darán cuenta que no es un socio fiable.

A ver si se la lían a los alemanes, que están acojonaditos pues venden allí tropecientos mil coches. Tragaron con que les petaran el Nord Stream II, y han seguido tragando. Espero que se la hagan más grande, a ver si... Europa despierta.
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#33 Albarkas *
A ver cómo responden los suizos. :popcorn: :popcorn: :popcorn:
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avalancha971 #30 avalancha971
¿Devolverle qué?  media
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#21 HangTheRich
Los ha nacionalizado. Putos comunistas
xD
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menéame