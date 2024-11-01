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Dudas sobre la salud de Donald Trump tras notar sarpullidos moretones y cojera en el presidente

Dudas sobre la salud de Donald Trump tras notar sarpullidos moretones y cojera en el presidente

Fotografías recientes que parecen mostrar un sarpullido en el cuello del presidente y hematomas en su mano derecha, junto con afirmaciones de su sobrina, Mary Trump, de que podría estar mostrando signos de demencia, han intensificado las especulaciones sobre su salud

| etiquetas: trump , salud , sarpullido
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 sliana
lo del sarpullido es porque han lavado la camisa con agua bendita
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Uge1966 #8 Uge1966
#1 :troll: :troll: :troll:
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D303 #12 D303
#1 jajajajjaa
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#6 Bravok1
Y de que su nivel intelectual y de oratoria es de un niño de 6 años... No comentan nada..?
Y de su enfermedad mental? De ser un pedofilo asesino de niñas nada...? Vaya...
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#6 Eso no es una enfermedad, es que es un inmoral y además un zoquete desde que nació.
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Uge1966 #9 Uge1966
#6 Eso lo traía de casa y estaba ya así cuando le votaron...
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
De la mental ya ni hablamos...
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mahuer #5 mahuer
#3 En la entradilla nombra que podría tener demencia por lo que dice su sobrina.
Ya ni leemos la entradilla.
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Connect #2 Connect
Otra vez con lo mismo
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#11 unocualquierax
#2
Las ganas de que la palme de una puta vez.
El día que se muera, se agotará el champán en medio mundo. Por eso está todo cristo pendiente a ver si se muere ya.
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johel #4 johel *
Lo del sarpullido en el cuello ya ha salido antes.
La explicacion que dieron en su momento fue; "se trata de un tratamiento cutáneo, mientras que la hinchazón en sus piernas está relacionada con insuficiencia venosa crónica"
Lo de la demencia para tapar lo que ha sido siempre, en fin... Que la edad agudiza los extremos ni cotiza. Historicamente ha sido conocido por ser un supremacista, aprofobico, racista, un egolatra narcisista con el gusto en el ojete, nunca ha entendido la…   » ver todo el comentario
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cocolisto #10 cocolisto
Está mu gordo para su edad.Un día le atiza un jamacuco.Y que lo veamos pronto {0x1f601}
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menéame