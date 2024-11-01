Dudas sobre la salud de Donald Trump tras notar sarpullidos moretones y cojera en el presidente

Fotografías recientes que parecen mostrar un sarpullido en el cuello del presidente y hematomas en su mano derecha, junto con afirmaciones de su sobrina, Mary Trump, de que podría estar mostrando signos de demencia, han intensificado las especulaciones sobre su salud
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Y de su enfermedad mental? De ser un pedofilo asesino de niñas nada...? Vaya...
Ya ni leemos la entradilla.
Las ganas de que la palme de una puta vez.
El día que se muera, se agotará el champán en medio mundo. Por eso está todo cristo pendiente a ver si se muere ya.
La explicacion que dieron en su momento fue; "se trata de un tratamiento cutáneo, mientras que la hinchazón en sus piernas está relacionada con insuficiencia venosa crónica"
Lo de la demencia para tapar lo que ha sido siempre, en fin... Que la edad agudiza los extremos ni cotiza. Historicamente ha sido conocido por ser un supremacista, aprofobico, racista, un egolatra narcisista con el gusto en el ojete, nunca ha entendido la… » ver todo el comentario