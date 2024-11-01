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«¿Dicen que estoy qué?» Netanyahu visita un café en medio de rumores de su muerte y muestra que tiene 5 dedos [eng]
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desmintió los rumores de su muerte al compartir un vídeo en el que se le ve visitando una cafetería el domingo.
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#4
Verdaderofalso
*
Pues queda descartado todo.
Me alegro, aún esta sano y vivo, aún se le puede llevar ante la justicia de la Corte Penal Internacional
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#16
RanaPaca
#4
jajajajaja
Ojalá, pero todos sabemos que no pasará
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#28
Mangione
#4
Daría lo que fuera por verlo encerrado el resto de su vida mientras el estado de Israel es declarado ilegal y obligado a disolverse.
Soñar es gratis, supongo.
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#5
dsj
Han mejorado el algoritmo...
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#9
eltxoa
#5
Está hasta más joven
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#22
tul
#9
el anterior doble no volvio de sus ultimas vacaciones
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#3
manuelpepito
Fue bonito mientras duro
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#19
YoSoyTuPadre
Que le pregunten por su hermano
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#1
Andreham
Cachis.
Ahora vendrá todo el fascio que lleva agazapado varios días a decir "los bulos de la izquierda" y así poder sentirse mejor por los bulos que ellos se tragan.
2
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27
#6
Spirito
#1
Sí. Saldrán en tropel de las madrigueras.
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#23
obmultimedia
#1
Con la tecnologia IA es super sencillo de cambiar a las personas de un video y que parezcan otras de forma realista.
1
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#10
TikisMikiss
Buen intento hecho con IA.
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25
#8
neiviMuubs
La mala noticia del dia, sin duda
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#7
Dakaira
*
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20
#2
Meneanauta
El vídeo en cuestión:
www.instagram.com/reel/DV6LB3OiOpo/
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#17
SeñorPresunciones
*
#2
En él vaso de café pone "Satán"
?
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#15
Meneador_Compulsivo
A ver cuando publica su vídeo Jameneí Jr.
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#18
Dav3n
#15
Es irrelevante porque la desaparición de Jamenei Jr. no pararia la guerra, la de Netanyahu, sin embargo, dejaría a muchos con el culo torcido.
Eso sí, no deja de sorprenderme la necesidad que tenéis algunos de extrapolar los problemas de Mordor hacia el resto de la tierra media
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#20
eltxoa
#15
Da igual que Jr. esté muerto. Solo tienen que poner a otro.
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#13
Kuruñes3.0
Era demasiado bonito para ser verdad. Ojalá los iranios le den lo suyo.
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#12
Suleiman
Era eso lo que hacía falta...
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#26
Golan_Trevize
#25
¿Quién es la "rata infecta"?
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#11
Golan_Trevize
No se podía saber. Pero si
@Kasterot
casi me convenció
con esta foto que subió
en la que se veía perfectamente que tenía cinco dedos de que tenía... muchísimos más.
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#25
Spirito
*
#11
A todo esto. ¿Se sabe a dónde ha huido la rata infecta?
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#27
wachington
Tiene un aire a inteligencia artificial el vídeo.
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#14
Queiron
Fuente: Ponferrada
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#21
Meneanauta
#14
El vídeo lo ha publicado en su cuenta personal de instagram. Ahí no entro ni con vpn. Hazlo tú si quieres
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#24
tul
#21
no necesitas entrar, le tiras el enlace a yt-dlp y te baja el video, o al mpv y te lo reproduce en plan stream
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28
comentarios)
menéame
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Me alegro, aún esta sano y vivo, aún se le puede llevar ante la justicia de la Corte Penal Internacional
Ojalá, pero todos sabemos que no pasará
Soñar es gratis, supongo.
Ahora vendrá todo el fascio que lleva agazapado varios días a decir "los bulos de la izquierda" y así poder sentirse mejor por los bulos que ellos se tragan.
Eso sí, no deja de sorprenderme la necesidad que tenéis algunos de extrapolar los problemas de Mordor hacia el resto de la tierra media