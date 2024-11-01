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«¿Dicen que estoy qué?» Netanyahu visita un café en medio de rumores de su muerte y muestra que tiene 5 dedos [eng]

«¿Dicen que estoy qué?» Netanyahu visita un café en medio de rumores de su muerte y muestra que tiene 5 dedos [eng]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desmintió los rumores de su muerte al compartir un vídeo en el que se le ve visitando una cafetería el domingo.

| etiquetas: netanyahu , vivo , tel aviv , cafe
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28 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Pues queda descartado todo.

Me alegro, aún esta sano y vivo, aún se le puede llevar ante la justicia de la Corte Penal Internacional
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RanaPaca #16 RanaPaca
#4 jajajajaja

Ojalá, pero todos sabemos que no pasará
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Mangione #28 Mangione
#4 Daría lo que fuera por verlo encerrado el resto de su vida mientras el estado de Israel es declarado ilegal y obligado a disolverse.
Soñar es gratis, supongo.
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#5 dsj
Han mejorado el algoritmo...
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eltxoa #9 eltxoa
#5 Está hasta más joven :troll:
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tul #22 tul
#9 el anterior doble no volvio de sus ultimas vacaciones xD
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manuelpepito #3 manuelpepito
Fue bonito mientras duro
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YoSoyTuPadre #19 YoSoyTuPadre
Que le pregunten por su hermano :troll:
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Andreham #1 Andreham
Cachis.

Ahora vendrá todo el fascio que lleva agazapado varios días a decir "los bulos de la izquierda" y así poder sentirse mejor por los bulos que ellos se tragan.
2 K 27
Spirito #6 Spirito
#1 Sí. Saldrán en tropel de las madrigueras. :troll:
1 K 22
obmultimedia #23 obmultimedia
#1 Con la tecnologia IA es super sencillo de cambiar a las personas de un video y que parezcan otras de forma realista.
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TikisMikiss #10 TikisMikiss
Buen intento hecho con IA.
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neiviMuubs #8 neiviMuubs
La mala noticia del dia, sin duda
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Dakaira #7 Dakaira *
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Meneanauta #2 Meneanauta
El vídeo en cuestión: www.instagram.com/reel/DV6LB3OiOpo/
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SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones *
#2 En él vaso de café pone "Satán" xD ?
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Meneador_Compulsivo #15 Meneador_Compulsivo
A ver cuando publica su vídeo Jameneí Jr.
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#18 Dav3n
#15 Es irrelevante porque la desaparición de Jamenei Jr. no pararia la guerra, la de Netanyahu, sin embargo, dejaría a muchos con el culo torcido.

Eso sí, no deja de sorprenderme la necesidad que tenéis algunos de extrapolar los problemas de Mordor hacia el resto de la tierra media xD
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eltxoa #20 eltxoa
#15 Da igual que Jr. esté muerto. Solo tienen que poner a otro.
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#13 Kuruñes3.0
Era demasiado bonito para ser verdad. Ojalá los iranios le den lo suyo.
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#12 Suleiman
Era eso lo que hacía falta...
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Golan_Trevize #26 Golan_Trevize
#25 ¿Quién es la "rata infecta"? ?(
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Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
No se podía saber. Pero si @Kasterot casi me convenció con esta foto que subió en la que se veía perfectamente que tenía cinco dedos de que tenía... muchísimos más.
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Spirito #25 Spirito *
#11 A todo esto. ¿Se sabe a dónde ha huido la rata infecta? :roll:
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wachington #27 wachington
Tiene un aire a inteligencia artificial el vídeo.
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#14 Queiron
Fuente: Ponferrada
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Meneanauta #21 Meneanauta
#14 El vídeo lo ha publicado en su cuenta personal de instagram. Ahí no entro ni con vpn. Hazlo tú si quieres
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tul #24 tul
#21 no necesitas entrar, le tiras el enlace a yt-dlp y te baja el video, o al mpv y te lo reproduce en plan stream
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menéame