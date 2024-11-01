edición general
5 meneos
12 clics
Detenida en Sigüenza por dejar en los huesos a su perro: tuvo que ser sacrificado por caquexia extrema

Detenida en Sigüenza por dejar en los huesos a su perro: tuvo que ser sacrificado por caquexia extrema

Un vecino alertó sobre las pésimas condiciones en las que se encontraba un perro y la Guardia Civil procedió al arresto de su dueña. Se enfrenta a un posible delito por maltrato animal.

| etiquetas: perro , sigüenza , maltrato animal , guardia civil
5 0 0 K 64 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 64 actualidad
#1 Quillotro
La foto del pobre perro da angustia...
0 K 13
#2 poxemita
No nos precipitemos, igual la mujer sufre de algún trastorno relacionado con la salud mental.
0 K 11

menéame