Detenido el guarda de un coto de caza por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, por la muerte de un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las especies más amenazadas de la península. Según informa el instituto armado, el animal fue abatido por un disparo del presunto autor, que realizaba labores de vigilancia en un coto de caza.

mono #4 mono *
¿pero por qué le dispara? no creo que sea un riesgo real para la caza, hay 4 y no son tan grandes, que se coman 1 conejo de vez en cuando no cambia nada

Lo de los cazadores realmente nunca lo entenderé. Yo veo un águila impresionante en mi finca y presumo de ello
wata #5 wata
#4 La caza simplemente porque vuela. No sabe ni lo que es. Ve un pájaro grande y le pega un tiro. No busques más explicaciones.
sat #2 sat
Cabestros con escopeta en un sitio con fauna salvaje protegida ¿Qué podría salir mal?
smilo #1 smilo *
He leido torrijastoday.com y digo esta noticia no tiene ninguna gracia, no parece noticia de broma, voy a releer :shit:
#3 veratus_62d669b4227f8
Hay que vigilar que la naturaleza no se interponga en los planes de los señoritos para el fin de semana, no vaya a ser que el aguila se coma alguno de los conejos o zorros destinados a satisfacer las ansias de "cuidar" la naturaleza que tiene esta gente.
