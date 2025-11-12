Detenido el guarda de un coto de caza por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, por la muerte de un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las especies más amenazadas de la península. Según informa el instituto armado, el animal fue abatido por un disparo del presunto autor, que realizaba labores de vigilancia en un coto de caza.