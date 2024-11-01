Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

El gobierno cubano rechazó una solicitud de la embajada de Estados Unidos en La Habana para permitirle importar diésel para sus generadores mientras la administración Trump mantiene un bloqueo de combustible a la isla, según dos funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.
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leydel más fuerte".
Este mundo ha conseguido que estas cosas parezcan normales y lógicas cuando son exactamente todo lo contrario.
El asesino que está matando de hambre a esa familia le pide por favor que le arrime un plato de comida...