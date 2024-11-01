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Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

El gobierno cubano rechazó una solicitud de la embajada de Estados Unidos en La Habana para permitirle importar diésel para sus generadores mientras la administración Trump mantiene un bloqueo de combustible a la isla, según dos funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

| etiquetas: cuba , diesel , embajada , embargo , rechazo , bloqueo , estados unidos
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Qué cinismo y cuajo se gastan los gringos.
7 K 105
Magankie #6 Magankie
Lo que me parece raro es que haya una embajada de EEUU en La Habana. Yo los habría expulsado hace mucho...
3 K 55
Findeton #12 Findeton
#6 Díaz-Canel ha dicho públicamente que está negociando con EEUU.
0 K 10
johel #13 johel *
#6 Y una base militar yanki que se usa como un campo de concentracion donde se practica sistematicamente la tortura por la que cuba no ve un dolar (tienen pactado un alquiler de miseria y cuba se niega a aceptarlo).
1 K 28
frankiegth #1 frankiegth *
Logicamente.
2 K 48
Findeton #11 Findeton
#1 Lógicamente Díaz-Canel se está jugando una habitación en NY al lado de Maduro.
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frankiegth #14 frankiegth *
#11. No conviene confundir la "lógica" con "la impune ley del más fuerte".
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Findeton #15 Findeton
#14 ¿Estás reconociendo que el estado es un tipo de organización criminal? Uff, te vas a volver libertario.
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frankiegth #16 frankiegth *
#15. @Findeton, llevas ya bastante tiempo jugando a 'revolucionario' del salirse de tono. He pensado varias veces en meterte en ignorados, pero por alguna razón juegas bien con el complicado equilibrio de ponerte, pocos, pero ciertos límites. Para nada estoy en contra de la pluralidad de opiniones, pero ese es un tema y otro tema es defender o apoyar a quien se salta la ley internacional y los derechos humanos.
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#7 Suleiman
Tendria cojones la cosa que encima que les estan jodiendo, se recochineen.....
1 K 30
DDJ #3 DDJ *
Hay que entenderlos, no pueden interferir contra el gobierno cubano con el calor que hace en la embajada
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Cyberbob #5 Cyberbob
¿Y que esperaban? ¿Qué en Cuba haya generadores diésel en hospitales sin reservas y que la embajada de EEUU tenga diésel para la mierda que sea que la CIA esté haciendo ahora?
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#10 sisi
#5 Yo lo autorizaria. Luego cuando llegue lo embargo, como hace estados unidos con los petroleros que van venezuela.
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Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Además de tener los huevos cuadros son profundamente gilipollas.
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Nube_Gris #9 Nube_Gris *
O sea, los usanos les prohíben por sus santos cojones que importen petróleo para mantener su sistema energético, pero al mismo tiempo les piden que les dejen a ellos el grifo abierto para poder ducharse con agua caliente.

Este mundo ha conseguido que estas cosas parezcan normales y lógicas cuando son exactamente todo lo contrario.

El asesino que está matando de hambre a esa familia le pide por favor que le arrime un plato de comida... :wall: :wall: :wall:
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Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
Deberían hacerle un bloqueo y embargo a la embajada.
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menéame