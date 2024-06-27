Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista

En las últimas horas, el informático y usuario de X mmadrigal (@SoyMmadrigal) ha mostrado públicamente y después de realizar un exhaustivo análisis de más de 400 archivos, los datos pormenorizados de cuánto pagan los Javier Negre, Eduardo Inda y otros periodistas o pseudoperiodistas de los satélites mediáticos que más compran el discurso a la responsable de la administración Sol, bien en prensa escrita, radio o redes sociales, donde el discurso conservador y ultra están calando muy a fondo.
Esto solo es una muestra más de lo comemierda que son sus votantes.
El problemilla de vivir sólo de decir que Zapatero o su enemigo favorito de turno es el culpable de todo, es que cuando ya no esté a ver a quién se culpa.
Habría que hablar en idioma fútbol, cualquier forofo incluso los del propio Real Madrid dicen que a ver qué tiene Xabi Alonso que ver en el ridículo de ayer contra el Albacete.
Periodista Digital: 333.104 euros y 74 campañas.
Estado de Alarma TV (EDATV): 142.000 euros y 48 campañas.
The Objective: 210: 210.700 euros y 54 campañas.
EsRadio: 1.062.448 euros y 650 campañas.
El Mundo: 2.846.197 euros y 208 campañas.
Intereconomía: 518.396 euros y 545 campañas.
El Debate: 257.490 euros y 54 campañas."
Anda, que "casualidad" justo los pseudomedios que hablan bien de ella.
Venga, que de eso viven todos estos...
#14 Mirate los datos de publicidad institucional del PSOE de los últimos años y no te hará falta imaginar nada, lo dirás tú mismmo.
Ninguno, empezando por los medios que aparecen en la noticia y acabando por los que no, como RTVE o las TV autonómicas
pero con el de todos dejemos de financiar un periodismo mercenario
Ahora todo lo que sea capitalista (propiedad privada), debe recibir 0€ del estado.
La libertad de información no puede ser la libertad del dueño de la imprenta.
Dicho esto, hace falta que los medios públicos estén regulados. No tienen sentido medios sin apenas audiencia que únicamente lleve a gente que va a hablar bien del gobierno local y mal de los rivales (y no, no hablo de RTVE que tiene mucha audiencia y en todas las tertulias, hay gente de ideologías diferentes, hablo de los que no ve casi nadie y en una tertulia son todos del mismo lado del espectro político).
Y también hay directores de programas de derecha ¿O crees que en Master Chef toma decisiones alguien con la más mínima ideología de izquierda?
O incluso si ves programas menos conocidos (como algunos del canal 24 horas), ves presentadores claramente de derechas que se sientan a hacer entrevistas masaje a sionistas o defensores de lo que han hecho en Venezuela.
En eso consiste la pluralidad.
No obstante, lo que está disparando las audiencias… » ver todo el comentario
Si tan rentable es, ya vendrá alguien a crear esos debates sesgados que le gustan a personas de x o y ideología
Y de la rentabilidad... Lo hemos visto muchos años. No buscan eso (no a costa de la linea editorial), buscan que sea lo más rentable posible manteniendo sus mensajes. Los que invierten ahí no lo hacen tanto para ganar dinero ahí, si no para manipular a la opinión pública, y con ella, el voto, para que haya gobiernos que les hagan ganar dinero con otras inversiones (es lo que tienen los grandes grupos de inversión, no todo es para ganar dinero con eso, algunas cosas son para beneficiar indirectamente otros negocios).
Durante años no hicimos nada con el problema de la sanidad: hasta que nos explotó en la cara.
Durante años no hicimos nada con el problema de la educación: hasta que nos explotó en la cara.
Durante años no hicimos nada con el problema de la propaganda institucional: veremos cuándo nos explota en la cara.
¿Queremos acabar gobernados por cualquier chalado sin escrúpulos como Trump?.
o a caso creéis ,que tener , una prensa libre es gratis?
la libertad hay que defenderla.( con euros).
Modo votante pp of
Con esto quiero decir que si una pyme lo puede hacer, que no hará un gobierno regional.
A mí lo que mas me jode es ver luego el discurso de paguitas que destilan todos los medios de mierda que viven de lavar vergüenzas e inventarse bulos contra el que no paga. Y al que le paga... publireportajes, todos los que pueda pagar.
Lo que tiene que haber es un anormal a nivel nacional que especifique como se deben repartir los contratos con medios de comunicación para publicidad en función de la audiencia de los medios. Así no te puedes inventar subvenciones infladas al medio que acaba de abrir tu colega.
la derecha nunca cambia.