Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista

En las últimas horas, el informático y usuario de X mmadrigal (@SoyMmadrigal) ha mostrado públicamente y después de realizar un exhaustivo análisis de más de 400 archivos, los datos pormenorizados de cuánto pagan los Javier Negre, Eduardo Inda y otros periodistas o pseudoperiodistas de los satélites mediáticos que más compran el discurso a la responsable de la administración Sol, bien en prensa escrita, radio o redes sociales, donde el discurso conservador y ultra están calando muy a fondo.