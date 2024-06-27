edición general
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista

Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista

En las últimas horas, el informático y usuario de X mmadrigal (@SoyMmadrigal) ha mostrado públicamente y después de realizar un exhaustivo análisis de más de 400 archivos, los datos pormenorizados de cuánto pagan los Javier Negre, Eduardo Inda y otros periodistas o pseudoperiodistas de los satélites mediáticos que más compran el discurso a la responsable de la administración Sol, bien en prensa escrita, radio o redes sociales, donde el discurso conservador y ultra están calando muy a fondo.

Comentarios destacados:            
Sergio_ftv
Las verdaderas y auténticas paguitas para comprar la voluntad de los lacayos.

Toponotomalasuerte
#2 si no hubiese lameculos que lo compraran no se yo si habría negocio.
Esto solo es una muestra más de lo comemierda que son sus votantes.

Hynkel
#9 Tenemos el ejemplo de Intereconomía TV. Algo absolutamente infumable que cuando cayó Zapatero la dejaron caer también porque ya estaba amortizada.

El problemilla de vivir sólo de decir que Zapatero o su enemigo favorito de turno es el culpable de todo, es que cuando ya no esté a ver a quién se culpa.

Habría que hablar en idioma fútbol, cualquier forofo incluso los del propio Real Madrid dicen que a ver qué tiene Xabi Alonso que ver en el ridículo de ayer contra el Albacete.

Moreno81
#2 Hombre, son los que luego se inventan los bulos, dicen las mentiras para que luego las otras asociaciones fascistas se lo lleven a los jueces de turno y arranquen los juicios inventados. Es una maquinaria muy muy bien engrasada y que les está funcionando.

Piscardo_Morao
" Okdiario: 1.522.678 euros y 88 campañas.
Periodista Digital: 333.104 euros y 74 campañas.
Estado de Alarma TV (EDATV): 142.000 euros y 48 campañas.
The Objective: 210: 210.700 euros y 54 campañas.
EsRadio: 1.062.448 euros y 650 campañas.
El Mundo: 2.846.197 euros y 208 campañas.
Intereconomía: 518.396 euros y 545 campañas.
El Debate: 257.490 euros y 54 campañas."

Anda, que "casualidad" justo los pseudomedios que hablan bien de ella.

elGude
#4 los medios subvencionados.

haprendiz
#4 Para los liberalistos de turno, nada que objetar. Circuleeen...

Esteban_Rosador
La subvención está fuertemente relacionada con la baja audiencia del correspondiente seudomedios.

kumo
#1 Lo dices por El Plural? :troll:

Venga, que de eso viven todos estos...


#14 Mirate los datos de publicidad institucional del PSOE de los últimos años y no te hará falta imaginar nada, lo dirás tú mismmo.

DatosOMientes
#26 O por genplay z, o por los pódcasts, por las Marina Lobo, Alan Barroso, ...

Esteban_Rosador
#26 pues estoy esperando impaciente a que publiques esos datos.

Esteban_Rosador
#38 pues de tus enlaces se defiende que las mayores partidas de publicidad del gobierno son destinadas a prisa y vocento, que parece natural pues son los de más audiencia. Y vocento no parece partidaria del PSOE precisamente. Justo lo contrario de la comunidad de Madrid que favorece principalmente a seudomedios de bajísima audiencia y conocidos propagadores de bulos.

Antipalancas21
#1 Lo mismo que la Sinrazom, Okagas diario y ABC, luego estan los que solo sueltan miera como The ojete o Perrodista digital

vGeeSiz
Yo propongo que los medios de comunicación no puedan recibir ni un euro público.

Ninguno, empezando por los medios que aparecen en la noticia y acabando por los que no, como RTVE o las TV autonómicas

nopolar
#6 pues los recibirán de "empresarios bienintencionados"

vGeeSiz
#8 que cada cual haga con SU dinero lo que quiera

pero con el de todos dejemos de financiar un periodismo mercenario

llorencs
#6 RTVE y autonómicas son públicas. Normal que reciban dinero público. Pero deben tener unas reglas de transparencia claras.

Ahora todo lo que sea capitalista (propiedad privada), debe recibir 0€ del estado.

Piscardo_Morao
#11 Totalmente de acuerdo, y si necesitan "publicidad institucional", que es una forma menos obvia de decir PROPAGANDA, para eso están las públicas.

Raúl_Rattlehead
#6 un día os vais a atragantar con vuestro propio cinismo y el resto disfrutaremos del espectáculo.

vGeeSiz
#16 cinismo? no te sientas atacado porque te guste uno u otro medio. Financiación 0

mente_en_desarrollo
#6 Como derecho fundamental, la información no puede estar en exclusiva en manos privadas.

La libertad de información no puede ser la libertad del dueño de la imprenta.

Dicho esto, hace falta que los medios públicos estén regulados. No tienen sentido medios sin apenas audiencia que únicamente lleve a gente que va a hablar bien del gobierno local y mal de los rivales (y no, no hablo de RTVE que tiene mucha audiencia y en todas las tertulias, hay gente de ideologías diferentes, hablo de los que no ve casi nadie y en una tertulia son todos del mismo lado del espectro político).

vGeeSiz
#23 en RTVE hay gente de ideologías diferentes? estás seguro de ello? Porque ya los "directores" de programa como Fortes, Javier Ruiz, Intxaurrondo o Cintora muy plurales no me parecen desde luego

mente_en_desarrollo
#35 Pero llevan gente de derechas a sus programas.

Y también hay directores de programas de derecha ¿O crees que en Master Chef toma decisiones alguien con la más mínima ideología de izquierda?
O incluso si ves programas menos conocidos (como algunos del canal 24 horas), ves presentadores claramente de derechas que se sientan a hacer entrevistas masaje a sionistas o defensores de lo que han hecho en Venezuela.

En eso consiste la pluralidad.

No obstante, lo que está disparando las audiencias…   » ver todo el comentario

vGeeSiz
#41 si, pero un servicio público no es para contrarrestar ideologías ya sean de izquierdas o de derechas...

Si tan rentable es, ya vendrá alguien a crear esos debates sesgados que le gustan a personas de x o y ideología

mente_en_desarrollo
#44 El servicio público es la información veraz y plural. Algo que no ata a las cadenas ya que tienen libertad de "línea editorial".

Y de la rentabilidad... Lo hemos visto muchos años. No buscan eso (no a costa de la linea editorial), buscan que sea lo más rentable posible manteniendo sus mensajes. Los que invierten ahí no lo hacen tanto para ganar dinero ahí, si no para manipular a la opinión pública, y con ella, el voto, para que haya gobiernos que les hagan ganar dinero con otras inversiones (es lo que tienen los grandes grupos de inversión, no todo es para ganar dinero con eso, algunas cosas son para beneficiar indirectamente otros negocios).

lameiro
Y luego los fachas hablando de pesebrismo y sectarismo.

Chinchorro
Joer con los inmigrantes y las feminazis :troll:

ipanies
Putos paniaguados que si no chuparan del dinero de todos se morirían de hambre por su inutilidad.

vviccio
Durante años no hicimos nada con el problema de la vivienda: hasta que nos explotó en la cara.
Durante años no hicimos nada con el problema de la sanidad: hasta que nos explotó en la cara.
Durante años no hicimos nada con el problema de la educación: hasta que nos explotó en la cara.
Durante años no hicimos nada con el problema de la propaganda institucional: veremos cuándo nos explota en la cara.
¿Queremos acabar gobernados por cualquier chalado sin escrúpulos como Trump?.

Xuanin71
Dinero bien gastado . sin duda,.
o a caso creéis ,que tener , una prensa libre es gratis?
la libertad hay que defenderla.( con euros).
Modo votante pp of

autonomator
lo de que haya un veto a las redes todavía no lo termino de entender. Supongo que sale mas económico prohibir que controlar y ahí es donde nos la cuelan con la excusa de que hay mucha "hez".
El que se lo ha currado --> x.com/SoyMmadrigal
El curro --> x.com/SoyMmadrigal/status/2011524479361638640
(tienes muchas más cositas si bicheais en su cuenta)

EvilPreacher
El ejercicio de siempre: imaginad los medios qué dirían si esto hubiera sido de Podemos, o, ahora ya, del Psoe.

unlugar
Ahora que no se quejen los periodistas y directores de esos medios cuando Quiles y Ndongo les persigan acusándoles de recibir paguitas.

devilinside
Mamandurrias, que diría la Duquesa consorte de Bormos

XtrMnIO
Cualquier información dada por esos tabloides y pseudomedios es falsa hasta que se demuestre lo contrario.

Argitxu
Uyuyuuyy... ná eso son mamandurrias!!

KaBeKa
Estando en un departamento de administración de una pyme mandaban correos regularmente periódicos en donde por una modesta cantidad, ejem ejem, te hacían un publireportaje de la empresa diciendo las supuestas virtudes, lo bien que te iba y lo alucinante que era tu gestión. Luego bla bla bla de la proyección que daban este tipo de reportajes y la buena imagen que se lograba además de un retorno económico de nosecuanto.
Con esto quiero decir que si una pyme lo puede hacer, que no hará un gobierno regional.
A mí lo que mas me jode es ver luego el discurso de paguitas que destilan todos los medios de mierda que viven de lavar vergüenzas e inventarse bulos contra el que no paga. Y al que le paga... publireportajes, todos los que pueda pagar.

tommyx
"un conocido informático", creía que sería el del gorrico de lana

Jotax
Que barbaridad, hace como mucho un par de décadas esto seria un escándalo y probables consecuencias y hoy esta tan blanqueado que lo vemos normal.

Seat127
Entonces muchos anuncios de los gobiernos no podrían publicitarse y que la gente se entere de una forma más fácil que mandando panfletos a csat.
Lo que tiene que haber es un anormal a nivel nacional que especifique como se deben repartir los contratos con medios de comunicación para publicidad en función de la audiencia de los medios. Así no te puedes inventar subvenciones infladas al medio que acaba de abrir tu colega.

fingulod
#12 Anormales hay muchos, pero desgraciadamente no hay una norma para esto. :troll:

Mathrim
Si es que da igual, hemos llegado a un tiempo en que a la peña le importa más "su ideología" qué la legalidad y métodos de quien la esgrime

Peter086
Por lo que veo, parte de los periodistas son como los perros, que te dan la patita y hacen trucos por comida.... y algunos simplemente porque les dejes entrar en casa.

Blackat
Es intentar gobernar y no paran de robar...pero luego que si hijo de fruta y que si no te lo pernodare perro sanxe...


la derecha nunca cambia.


