Comunicado de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido [EN]

Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos a fortalecer la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Resistencia Ártica», realizado con los Aliados, responde a esta necesidad. No representa ninguna amenaza para nadie. Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. A partir del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente.