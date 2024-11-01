edición general
Comunicado de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido [EN]

Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos a fortalecer la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Resistencia Ártica», realizado con los Aliados, responde a esta necesidad. No representa ninguna amenaza para nadie. Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. A partir del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente.

#2 candonga1
Se avecina una gran compra conjunta de vaselina.
#3 aupaatu
Mientras sigue el goteo de muertos en Gaza que ya no es noticia.
#6 Horkid
¿No se enteran? EEUU ya ha invadido Europa y tiene sus propios planes, independientes de la OTAN, vean y espabilen: www.meneame.net/m/actualidad/mando-militar-estados-unidos-europa
#1 azathothruna
El nombre es OTAN.
Tecnicamente no menciona a Gringolandia.
#4 Deviance
#1 Menciona a Dinamarca, y Groenlandia forma parte de ese estado ......
#5 Alakrán_
Ya vendrán los mensajes de antieuropeos.
