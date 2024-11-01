La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]  

El robot fue acusado de ser falso por su extremada naturalidad al andar, y para demostrar que era real su equipo tuvo que traerlo de vuelta para cortar el recubrimiento de su pierna y mostrar su mecánica interna en directo y sobre el escenario. El impactante momento no solo mostró la brillantez de su ingeniería, sino también la fuerza emocional del robot ante los espectadores de todo el mundo, mientras el fundador hablaba sobre los prejuicios hacia la innovación china. Toda una declaración de perseverancia y orgullo en la robótica real.