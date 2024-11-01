edición general
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]

El robot fue acusado de ser falso por su extremada naturalidad al andar, y para demostrar que era real su equipo tuvo que traerlo de vuelta para cortar el recubrimiento de su pierna y mostrar su mecánica interna en directo y sobre el escenario. El impactante momento no solo mostró la brillantez de su ingeniería, sino también la fuerza emocional del robot ante los espectadores de todo el mundo, mientras el fundador hablaba sobre los prejuicios hacia la innovación china. Toda una declaración de perseverancia y orgullo en la robótica real.

Mangione #1 Mangione
¿Han sobrepasado el valle inquietante por primera vez en la robotica? es.wikipedia.org/wiki/Valle_inquietante
Ishkar #2 Ishkar
#1 O que la gente cada vez se fía menos de los grandes anuncios de ciertos CEOs vendehumos
powernergia #8 powernergia
#1 Los movimientos son impresionantemente reales.

Yo también habría dudado.
HartzBaltz #7 HartzBaltz
Tiene un andar sexy, muy femenino. Joder con los chinos.
Mangione #9 Mangione
#7 Sin entrar a si es sexy o no, es cierto que es un andar femenino, que a mi sorprende más que nada porque es el primer robot que veo andar poniendo un pié delante del otro... ya hay robots que andan ortopédico y con muy poca estabilidad adelantando los pies en paralelo... haber conseguido que ande así de manera fiable es todo un logro.
Mangione #6 Mangione
De 259 de karma a menos de 100... sin negativos y con 336 clics en media hora. El nuevo algoritmo es fantástico... :roll: luego que si menéame va regulín....
#3 mam23
???????? no se, tambien podría ser una persona con una pierna ortopedica.
Mangione #5 Mangione
#3 #4 La compañía ha publicado más vídeos para demostrarlo www.youtube.com/watch?v=Yawmu4EQ53w

El vídeo de presentación mola www.youtube.com/watch?v=4Zi3jVfKjyA la robot parece Tali'Zorah de Mass Effect...
#4 sliana
Sería un puntazo que fuera una amputada disfrazada, como los que usaron en salvar al soldado Ryan
