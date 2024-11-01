·
10
meneos
27
clics
El colmo de Telecinco en audiencias: Doraemon le gana a Ana Terradillos en las mañanas de Boing
La serie de dibujos animados superó en siete décimas a 'La Mirada Crítica' en su tramo de estricta coincidencia
4 comentarios
#2
Pixmac
Suerte tienen que no ponen "Shin Chan".
2
K
43
#4
Verdaderofalso
#2
si ponen Caballeros del Zodíaco, lo revientan
1
K
23
#1
MacMagic
*
Uf, es lo que más me preocupaba, las audiencias de Telecinco. Menos mal que el Plural nos recuerda las cosas importantes y donde tenemos que poner el foco.
0
K
10
#3
mis_cojones_en_bata
No todo van a ser malas noticias!
0
K
10
