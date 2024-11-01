edición general
El colmo de Telecinco en audiencias: Doraemon le gana a Ana Terradillos en las mañanas de Boing

La serie de dibujos animados superó en siete décimas a 'La Mirada Crítica' en su tramo de estricta coincidencia

| etiquetas: la mirada crítica , boing , telecinco , doraemon
4 comentarios
#2 Pixmac
Suerte tienen que no ponen "Shin Chan".
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 si ponen Caballeros del Zodíaco, lo revientan xD
MacMagic #1 MacMagic *
Uf, es lo que más me preocupaba, las audiencias de Telecinco. Menos mal que el Plural nos recuerda las cosas importantes y donde tenemos que poner el foco.
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
No todo van a ser malas noticias!
