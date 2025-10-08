Un colegio se deja toda la noche la megafonía encendida con el 'Cumpleaños feliz' de Parchís a todo trapo y obliga a actuar a los bomberos

Hecho insólito el ocurrido la pasada madrugada en un colegio de la Región de Murcia. Los bomberos tuvieron que intervenir en un centro escolar de Javalí Viejo tras recibir varias llamadas de los vecinos por un ruido que sonaba durante horas sin cesar. En concreto, durante más de cinco horas, desde las 23:00 hasta las 04:30, sonó a todo volumen y a través de los altavoces la canción Cumpleaños feliz de Parchís.