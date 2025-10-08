edición general
Un colegio se deja toda la noche la megafonía encendida con el 'Cumpleaños feliz' de Parchís a todo trapo y obliga a actuar a los bomberos

Hecho insólito el ocurrido la pasada madrugada en un colegio de la Región de Murcia. Los bomberos tuvieron que intervenir en un centro escolar de Javalí Viejo tras recibir varias llamadas de los vecinos por un ruido que sonaba durante horas sin cesar. En concreto, durante más de cinco horas, desde las 23:00 hasta las 04:30, sonó a todo volumen y a través de los altavoces la canción Cumpleaños feliz de Parchís.

| etiquetas: cumpleaños feliz , parchís , murcia , megafonia , torturas
11 comentarios
lobotomico2 #3 lobotomico2
Los de Parchis se habran forrado con los derechos.
#5 slimedition *
#3 [Edito:Te has adelantado.]
¿Han caducado ya los derechos de autor? Sé de una época en la que habría alguien haciendo una visita...:troll:
#9 asgard_gainsborough
#5 Creo recordar que los de Parchís ya no están con nosotros... lo que no quita que "alguien" haga una visita y se quede por la pasta por derechos de autor (aunque los autores estén criando malvas)
DraWatson #7 DraWatson *
#3 Lo mejor es cuando le preguntas a un niño ¿Quién son los amigos de Parchís?
fareway #2 fareway
A ve, es que era el cumpleaños de Susana Griso y en Murcia son muy susanistas.
#1 mrM4
lo que no pase en Murcia...
Cyberbob #6 Cyberbob
Madre mía, cuanto odio hay que tener a alguien para hacerle eso…
La_patata_española #4 La_patata_española
Si yo fuera una IA que empieza a tener acceso a dispositivos, así empezaría a torturaros a todos, sucios humanos. Ojalá que haya sido eso.
PaulDurden #10 PaulDurden
Y qué tal fue la actuación de los bomberos, en acústico o full band?
TheIpodHuman #11 TheIpodHuman
#10 Fue una actuación en Dolby Stereo surround :troll:
#8 Chuache_cientifico
Es es lesa humanidad.
