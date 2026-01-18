El cohete SLS de Artemisa II ya está en la rampa

Hemos tenido que esperar más de medio siglo para ver de nuevo un cohete en la rampa capaz de llevar humanos hacia la Luna. En concreto, desde diciembre de 1972, cuando despegó la misión Apolo 17. Ahora, 53 años más tarde, le toca el turno a la misión Artemisa II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna en la nave Orión bautizada como Integrity. Gran parte de la humanidad, entre la que me incluyo, nació después de esta misión, así que me van a permitir que me halle más entusiasmado de lo habitual ante semejante evento.