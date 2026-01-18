edición general
El cohete SLS de Artemisa II ya está en la rampa

Hemos tenido que esperar más de medio siglo para ver de nuevo un cohete en la rampa capaz de llevar humanos hacia la Luna. En concreto, desde diciembre de 1972, cuando despegó la misión Apolo 17. Ahora, 53 años más tarde, le toca el turno a la misión Artemisa II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna en la nave Orión bautizada como Integrity. Gran parte de la humanidad, entre la que me incluyo, nació después de esta misión, así que me van a permitir que me halle más entusiasmado de lo habitual ante semejante evento.

rogerius
¿Y Trump? ¿Cuándo exigirá el reconocimiento de la Luna como propiedad estadounidense? Lo está haciendo con el planeta Tierra así que ya tarda. No veo a Trump en este envío… Por cierto, espero que cuando llegue esta misión a su destino se encuentre con que los chinos y los rusos llevan allí meses. :troll:
Spirito
#1 Ya hay una guerra fría, silenciosa, tremenda... por el dominio de los mejores sitios de la Luna.

Ya no solo hay naciones, sino corporaciones con muchísimo dinero que, ya ven factible, hoy por hoy, el negocio bestial en la exploración espacial y recursos de la Luna.

La Luna ha evolucionado de poesía a negocio.
powernergia
#5 Recursos puede que haya muchos, pero desde luego los recursos disponibles son mínimos.
Spirito
#8 Para la Humanidad, tenemos energía y recursos ilimitados, los que a una Humanidad mil veces mayor a la nuestra nos sobraría.

Tenemos recursos ilimitados como Humanidad.

Ahora hace falta que, como Humanidad, descartemos a los psicópatas que nos merman drásticamente en todos los sentidos, como virus que son, y nos centremos en avanzar en simbiosis y prosperidad mutua.
Spirito
Deseo que a toda ciencia, innovación, investigación científica, que toda la exploración e investigación espacial tenga el mayor de los éxitos. :hug:
woody_alien
#2 Si todas las investigaciones científicas tienen el mayor de los éxitos es que estamos haciendo algo mal o nos están engañando :troll:
rogerius
#4 En ciencia incluso los fracasos resultan fructíferos…
Spirito
#4 Dije tengan, no que tienen...

Y varias tendrán éxito y mucho.
rogerius
#2 Por supuesto. Y de dominio público.
