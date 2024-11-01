Cientos de estudiantes estadounidenses en cuarentena en medio de brotes de sarampión [EN]

A medida que las tasas de vacunación infantil disminuyen en Estados Unidos, el sarampión, que había sido eliminado a nivel nacional durante los últimos 25 años, encuentra cada vez más grupos de personas vulnerables a la infección. Una investigación de NBC News encontró descensos notables en las tasas de vacunación infantil en más de tres cuartas partes de los condados y jurisdicciones desde 2019. Y entre los estados con datos sobre niños que reciben la vacuna MMR, el 67% no tiene suficiente cobertura para la inmunidad colectiva.
| etiquetas: estados unidos , sarampión , inmunidad colectiva , cuarentenas
Bueno, mejor dicho, "magufos"..., que luego son los primeros en vacunarse para el covid, como el naranjito.
Esto sería si los humanos no fueran la mierda que son.
Con la mejor de las intenciones ¿Qué podría salir mal?
Son estafas. Es como dejar hacer el timo de la estampita, estafas piramidales...
Al final nadie sale herido ¿No?
Por favor señor Karma hazlo posible
www.mediatize.info/tema/Antivacunas/bebe-11-meses-no-vacunado-israel-t
Unotra serie de precuelas bien documentadas:
fapap.es/articulo/519/sarampion-no-lo-olvides-piensa-en-el
