Cientos de estudiantes estadounidenses en cuarentena en medio de brotes de sarampión [EN]

A medida que las tasas de vacunación infantil disminuyen en Estados Unidos, el sarampión, que había sido eliminado a nivel nacional durante los últimos 25 años, encuentra cada vez más grupos de personas vulnerables a la infección. Una investigación de NBC News encontró descensos notables en las tasas de vacunación infantil en más de tres cuartas partes de los condados y jurisdicciones desde 2019. Y entre los estados con datos sobre niños que reciben la vacuna MMR, el 67% no tiene suficiente cobertura para la inmunidad colectiva.

Supercinexin #2 Supercinexin
Es la libertad.
Penetrator #3 Penetrator
#2 Libertad para ser gilipollas y jugar con la vida de los demás.
Supercinexin #6 Supercinexin
#3 Y con la suya propia.
Penetrator #10 Penetrator
#6 La suya propia no me preocupa en absoluto. De hecho, es incluso deseable. Hay que dejar que la selección natural siga su curso.
Alakrán_ #17 Alakrán_ *
#10 Efectivamente, el mayor peligro del sarampión es que los recién nacidos, hasta cierta edad no pueden ser vacunados y dependen de la inmunidad colectiva, si está cae, puede ser mortal para ellos.
Supercinexin #22 Supercinexin
#10 Hace ha tiempo que vengo diciendo que no va a hacer falta pegar ni un solo tiro: sencillamente ellos solos se van a matar a sí mismos haciendo el asno.
fofito #8 fofito
#2 Sarampión y cerveza para todos!!!
Laro__ #19 Laro__
#2 Mitad "libertad", mitad Darwin.
#23 Zambombaplayer
#2 pero la mejor libertad es la de Madrid
SMaSeR #1 SMaSeR *
Al final les va a pasar una gorda con la gilipollez de poner a magufos al frente eh .

Bueno, mejor dicho, "magufos"..., que luego son los primeros en vacunarse para el covid, como el naranjito.
sotillo #15 sotillo
#1 Poco me parece
reithor #7 reithor
No hay mal que por bien no venga, mientras están convalecientes no les pegan tiros en clase.
#9 khalil
En mi opinión hay que separar las magufadas entre peligrosas y no peligrosas. Las no peligrosas dejarlas hacer. Las peligrosos reprimirlas con la máxima eficacia.

Esto sería si los humanos no fueran la mierda que son.

Con la mejor de las intenciones ¿Qué podría salir mal?
#21 Tronchador.
#9 Pues no veo porqué dejar hacer magufadas.
Son estafas. Es como dejar hacer el timo de la estampita, estafas piramidales...
Al final nadie sale herido ¿No?
#14 fremen11
Y Trump mientras tanto vacunándose de gripe y COVID.........HDLGP
Pointman #5 Pointman
Pues no les queda nada. Aunque empiecen a vacunar de nuevoa bien ritmo. tardará tiempo en recuperar la inmunidad de grupo
Kantinero #13 Kantinero
Desearia que sean votantes de Trump
Por favor señor Karma hazlo posible
unlugar #4 unlugar
Pero sus hijos no tendrán autismo, solo unos abuelos gilipollas perdidos.
Gry #16 Gry
#4 Lo que causa autismo ahora es el paracetamol y la circuncisión, no las vacunas.
unlugar #18 unlugar
#16 Y las vacunas circuncisoras y el magufatamol.
#20 Tronchador.
#4 Sus hijos tendrán autismo igualmente o no, lo que sí les puede pasar es tener menos miembros corporales:
www.mediatize.info/tema/Antivacunas/bebe-11-meses-no-vacunado-israel-t
Unotra serie de precuelas bien documentadas:
fapap.es/articulo/519/sarampion-no-lo-olvides-piensa-en-el
#12 laruladelnorte
Dios salve America,
Tierra de amor.
Y en su campo florezca
la guirnalda de la eternidad.
Y en el cielo
brille siempre
el sol de la libertad.
//Tierra de America,
Bendita de Dios!//

Pues eso,que diosito lindo salve América de la locura de sus dirigentes... :foreveralone:
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Pensaba que eran oblidatorias...
