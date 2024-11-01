Cientos de estudiantes estadounidenses en cuarentena en medio de brotes de sarampión [EN]

A medida que las tasas de vacunación infantil disminuyen en Estados Unidos, el sarampión, que había sido eliminado a nivel nacional durante los últimos 25 años, encuentra cada vez más grupos de personas vulnerables a la infección. Una investigación de NBC News encontró descensos notables en las tasas de vacunación infantil en más de tres cuartas partes de los condados y jurisdicciones desde 2019. Y entre los estados con datos sobre niños que reciben la vacuna MMR, el 67% no tiene suficiente cobertura para la inmunidad colectiva.