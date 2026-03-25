La ciencia recomienda una eyaculación diaria para evitar el daño genético de los espermatozoides

El coste oculto del almacenamiento de esperma: el estudio más grande hasta la fecha ha descubierto que la calidad del semen se deteriora en todo el reino animal. Las directrices actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suelen recomendar entre 2 y 7 días de abstinencia antes de realizar una recogida de semen o someterse a técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford sugiere que la eyaculación regular —ya sea mediante actividad sexual o masturbación— ...