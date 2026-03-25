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La ciencia recomienda una eyaculación diaria para evitar el daño genético de los espermatozoides

El coste oculto del almacenamiento de esperma: el estudio más grande hasta la fecha ha descubierto que la calidad del semen se deteriora en todo el reino animal. Las directrices actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suelen recomendar entre 2 y 7 días de abstinencia antes de realizar una recogida de semen o someterse a técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford sugiere que la eyaculación regular —ya sea mediante actividad sexual o masturbación— ...

| etiquetas: eyaculación , diaria , ciencia , espermatozoides , daño genetico
9 1 0 K 55 ciencia
9 comentarios
9 1 0 K 55 ciencia
strike5000 #1 strike5000
Más vale asegurarse... :foreveralone:
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Vodker #2 Vodker
Yo ya.
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
confirmo que eso no ayuda a mantener pelo en la cabeza, hay cosas de tu genética que no se corrigen así :-D
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Dramaba #5 Dramaba
#3 Porque se te habrá ido todo a la mano... :troll:
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The_Ignorator #4 The_Ignorator
Una pajilla al día da alegría
De toda la vida
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devilinside #8 devilinside
#4 Yo lo hago por vicio, ya me he reproducido
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#6 laruladelnorte
En vuestra mano está la salud de vuestra prole. :foreveralone:
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#7 Pitchford
Antes 7 días.. ahora 7 horas... cualquiera se fía ya de ningún resultado.. menos que de las imágenes y los videos...
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Si lo que uno lleva acumulado sirviese yo estaría libre del daño genético al menos durante los próximos 40 años.
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menéame