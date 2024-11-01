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Chuck Norris hospitalizado en Hawái (EN)
Chuck Norris fue trasladado de urgencia a un hospital en Hawaii después de experimentar una emergencia médica, según múltiples informes de los medios que citan fuentes familiarizadas con la situación
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chuck norris
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cine
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hawai
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Free_palestine
Un chiste en honor a Chuck
Una vez una cobra mordió a Chuck Norris en la pierna. Después de cinco días de agónicos dolores...
...la cobra murió
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#1
neo1999
A tomar por culo. Esto sí que es el final.
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Asimismov
#1
pero si a éste por el cul0 no le cabe el bigote de una gamba.
¡Ah, no! Era Luis Aragonés.
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#7
allaquevamos
Solo como dato, recordemos que este señor tiene ya 86 años.
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Expat_Guinea_Ecuatorial
#7
La pelea con Bruce Lee lo dejo tocado
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pitercio
Es el hospital el que necesita atención.
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Ferroviman
Se abre un nuevo cementerio para albergar el millón 700 mil cadáveres de los asaltantes que cayeron en el incidente que ha acabado con chuck en el hospital
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Atusateelpelo
Ahora si que viene el final del mundo...
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#11
kinnikuman
"Hawái hospitalizado por Chuck Norris"
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#10
frankiegth
Si Chuck Norris se enfrenta a la muerte todos sabemos quién ganará la pelea.
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fingulod
#10
Saitama
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surco
Tu también, Chuck? El imperio se derrumba.
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#14
pirat
gran actor...
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#12
dark_soul
Tanto slowmotion en Walker Texas ranger le tenía que pasar factura.
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Una vez una cobra mordió a Chuck Norris en la pierna. Después de cinco días de agónicos dolores...
...la cobra murió
¡Ah, no! Era Luis Aragonés.