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Chuck Norris hospitalizado en Hawái (EN)

Chuck Norris hospitalizado en Hawái (EN)

Chuck Norris fue trasladado de urgencia a un hospital en Hawaii después de experimentar una emergencia médica, según múltiples informes de los medios que citan fuentes familiarizadas con la situación

| etiquetas: chuck norris , cine , hawai
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Free_palestine #6 Free_palestine
Un chiste en honor a Chuck

Una vez una cobra mordió a Chuck Norris en la pierna. Después de cinco días de agónicos dolores...

...la cobra murió :troll:
5 K 103
neo1999 #1 neo1999
A tomar por culo. Esto sí que es el final.
4 K 69
Asimismov #5 Asimismov
#1 pero si a éste por el cul0 no le cabe el bigote de una gamba.
¡Ah, no! Era Luis Aragonés.
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allaquevamos #7 allaquevamos
Solo como dato, recordemos que este señor tiene ya 86 años.
3 K 44
Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
#7 La pelea con Bruce Lee lo dejo tocado
2 K 31
pitercio #9 pitercio
Es el hospital el que necesita atención.
1 K 37
#2 Ferroviman
Se abre un nuevo cementerio para albergar el millón 700 mil cadáveres de los asaltantes que cayeron en el incidente que ha acabado con chuck en el hospital
2 K 30
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Ahora si que viene el final del mundo...
1 K 29
kinnikuman #11 kinnikuman
"Hawái hospitalizado por Chuck Norris"
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frankiegth #10 frankiegth
Si Chuck Norris se enfrenta a la muerte todos sabemos quién ganará la pelea. :troll:
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#13 fingulod
#10 Saitama :troll:
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#3 surco
Tu también, Chuck? El imperio se derrumba.
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#14 pirat
gran actor...
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dark_soul #12 dark_soul
Tanto slowmotion en Walker Texas ranger le tenía que pasar factura.
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menéame