China es el primer país en prohibir las manillas de puerta estilo Tesla por motivos de seguridad. (Inglés)

China prohibió las manijas ocultas en los vehículos eléctricos, convirtiéndose en el primer país del mundo en ilegalizar un diseño popularizado por Tesla Inc. que ahora se enfrenta al escrutinio regulatorio mundial debido a una serie de incidentes mortales. Los automóviles vendidos en China deberán contar con un sistema de apertura mecánica tanto en el interior como en el exterior, según las nuevas normas de seguridad emitidas el lunes por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información.