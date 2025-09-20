China es el primer país en prohibir las manillas de puerta estilo Tesla por motivos de seguridad. (Inglés)

China prohibió las manijas ocultas en los vehículos eléctricos, convirtiéndose en el primer país del mundo en ilegalizar un diseño popularizado por Tesla Inc. que ahora se enfrenta al escrutinio regulatorio mundial debido a una serie de incidentes mortales. Los automóviles vendidos en China deberán contar con un sistema de apertura mecánica tanto en el interior como en el exterior, según las nuevas normas de seguridad emitidas el lunes por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información.
| etiquetas: tesla , china , seguridad autos
No creo que tenga que ver con que sobresalga sino con que no dependa de la electrónica para abrirse y que sea fácil de encontrar.
Pero el mayor problema es el de la seguridad. Estas manetas suelen implicar energía para abrirlas desde el exterior: si se corta el suministro eléctrico en caso de accidente o incendio, supone que los ocupantes quedan atrapados dentro. Se han reportado casos de ocupantes atrapados por ejemplo en los Tesla, que además desde el interior tienen alternativas mecánicas de emergencia de complicado acceso. Cuatro personas murieron dentro de
… » ver todo el comentario
Romper una ventanilla de un coche desde dentro y sin medios puede ser una tarea muy difícil.
www.meneame.net/story/china-prepara-normativa-prohibir-manillas-retrac