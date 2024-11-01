edición general
10 meneos
28 clics
China prepara una normativa para prohibir las manillas retráctiles de las puertas en los vehículos

China prepara una normativa para prohibir las manillas retráctiles de las puertas en los vehículos

Un debate recurrente en la industria del automóvil es el de la estética o el avance tecnológico frente a la la funcionalidad. Un ejemplo lo encontramos en la desaparición de los botones físicos en favor de las pantallas. Algo que ha acabado por penalizar Euro NCAP: desde 2026 los coches que no tengan mandos físicos para funciones esenciales no sacarán buena nota. Ahora la lupa se pone sobre los tiradores de las puertas escamoteables que van enrasados en la carrocería: China se plantea prohibirlos en una normativa que está definiendo.

| etiquetas: manillas , manecillas , puerta , coches , vehículos , china , prohibir
8 2 0 K 109 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 109 actualidad
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Como siempre, China a la vanguardia de lo que beneficia a los ciudadanos.
3 K 45
Gry #3 Gry
#2 La UE suele ser el referente en cuanto a regulaciones para proteger a la población.

Como China tome el liderazgo también en eso el C E va a sustituir al CE como estándar de calidad y vamos a quedar con cara de tontos. :-S
0 K 16
dark_soul #1 dark_soul
Tiene sentido. Si hay un accidente o una emergencia podría ser un problema
2 K 32

menéame