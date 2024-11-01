China prepara una normativa para prohibir las manillas retráctiles de las puertas en los vehículos

Un debate recurrente en la industria del automóvil es el de la estética o el avance tecnológico frente a la la funcionalidad. Un ejemplo lo encontramos en la desaparición de los botones físicos en favor de las pantallas. Algo que ha acabado por penalizar Euro NCAP: desde 2026 los coches que no tengan mandos físicos para funciones esenciales no sacarán buena nota. Ahora la lupa se pone sobre los tiradores de las puertas escamoteables que van enrasados en la carrocería: China se plantea prohibirlos en una normativa que está definiendo.