Petro condena el ataque de EE.UU. a Venezuela y convoca al Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los pocos aliados de Maduro en la región dreaccionó con firmeza este sábado ante lo que describió como un «bombardeo con misiles» de Estados Unidos contra instalaciones militares en Venezuela. En una serie de declaraciones públicas a través de la red social X y un mensaje oficial desde la Casa de Nariño, Petro exigió la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la escalada de tensiones en la región. «Este acto constituye una violación flagrante de la Car
El mundo y el derecho internacional se va por el retrete ... a mi vejez viviendo esta mierda de mundo prostituido de derechas y sus cipayos acólitos sin sesos ...
A ver si hay suerte y Trump se muere de un ictus o de un tiro ... es un peligro para el mundo como lo fue Hitler, Mussolini o Stalin el siglo pasado, mejor muerto.
Ya veremos a ver cómo resulta todo.
¿Eso queremos los trabajadores del mundo, una guerra aquí y allá a la que vayan nuestros hijos?
Y el segundo orden del día es...
"Es un dictador!! Pero seguiremos como si no lo fuera"