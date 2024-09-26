Petro condena el ataque de EE.UU. a Venezuela y convoca al Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los pocos aliados de Maduro en la región dreaccionó con firmeza este sábado ante lo que describió como un «bombardeo con misiles» de Estados Unidos contra instalaciones militares en Venezuela. En una serie de declaraciones públicas a través de la red social X y un mensaje oficial desde la Casa de Nariño, Petro exigió la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la escalada de tensiones en la región. «Este acto constituye una violación flagrante de la Car