Petro condena el ataque de EE.UU. a Venezuela y convoca al Consejo de Seguridad de la ONU

Petro condena el ataque de EE.UU. a Venezuela y convoca al Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los pocos aliados de Maduro en la región dreaccionó con firmeza este sábado ante lo que describió como un «bombardeo con misiles» de Estados Unidos contra instalaciones militares en Venezuela. En una serie de declaraciones públicas a través de la red social X y un mensaje oficial desde la Casa de Nariño, Petro exigió la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la escalada de tensiones en la región. «Este acto constituye una violación flagrante de la Car

Djangology #10 Djangology
#7 Déjalo ya, anda...
oceanon3d #11 oceanon3d *
Todos los medios chupa vergas del pelo panocha utilizado términos como "detención" o "captura" cuando la realidad es secuestro de un jefe de estado de un país soberano ... nos guste mas o menos se "régimen, sea un dictador o un pederasta o ambas cosas como lo es Trumpo.

El mundo y el derecho internacional se va por el retrete ... a mi vejez viviendo esta mierda de mundo prostituido de derechas y sus cipayos acólitos sin sesos ...

A ver si hay suerte y Trump se muere de un ictus o de un tiro ... es un peligro para el mundo como lo fue Hitler, Mussolini o Stalin el siglo pasado, mejor muerto.
Amoniaco #13 Amoniaco
#11 que jefe de estado? Que entregue las actas. Asta entonces no se le pude reconocer
oceanon3d #20 oceanon3d
#13 Que simple ...
#4 petal
Trump está más cerca del premio nobel de la paz
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#4 Sobre todo matando gente inocente como esta pasando en Venezuela.
Spirito #1 Spirito
Creo que sabe que el siguiente puede ser él.

Ya veremos a ver cómo resulta todo.
#16 HangTheRich
#1 Trump le dijo literalmente “you’re next”
Spirito #18 Spirito *
#16 ¿Qué pasaría si Venezuela tuviera armas suficientes y bombardeara Washington, por ejemplo?

¿Eso queremos los trabajadores del mundo, una guerra aquí y allá a la que vayan nuestros hijos?
#19 HangTheRich
#18 ya podrían ya. Aunque mar a lago les queda mas a tiro de misil
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Yo creo que el próximo va a ser Iran, ayudado por los asesinos de Israel.
#15 Vindicta
La ONU va a escribir una condena muy muy enérgica.

Y el segundo orden del día es...
Battlestar #17 Battlestar
#15 wowowo, para el carro, antes de una "condena" primero redactarán una carta aprobada por un 40% de los miembros mostrando su intensa preocupación y pedirán la desescalada.
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Petro, a ver esa farlopa buena.
#2 ap31r0n *
"Convoca a la ONU". Cuando la ONU pidió transparencia y la publicación de las actas electorales, este bocachancla no armó tanto pollo.
#5 Nusku
#3 Menudo derechazo le has metido! xD
El_Tio_Istvan #14 El_Tio_Istvan
#5 Izquierdazo más bien... :troll:
#7 ap31r0n
#3 pues eso, un bocachanclas:

www.eldebate.com/internacional/20250406/gustavo-petro-insiste-no-recon

"Es un dictador!! Pero seguiremos como si no lo fuera"
MisterReview. #8 MisterReview. *
#3 No tan fuerte que el hostión al auténtico bocachanclas de #2 lo han registrado los sismógrafos. xD
