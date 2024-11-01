Secretario General de la ONU expresa "profunda alarma" por la "escalada de tensión en Venezuela"

António Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes en Venezuela constituyen "un precedente peligroso". El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este sábado su "profunda alarma" por la reciente "escalada de tensión en Venezuela", que culminó con una acción militar de Estados Unidos en el país y que, advirtió, podría tener "preocupantes implicaciones" para la región. Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes constituyen "un