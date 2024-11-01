edición general
12 meneos
12 clics
Secretario General de la ONU expresa "profunda alarma" por la "escalada de tensión en Venezuela"

Secretario General de la ONU expresa "profunda alarma" por la "escalada de tensión en Venezuela"

António Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes en Venezuela constituyen "un precedente peligroso". El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este sábado su "profunda alarma" por la reciente "escalada de tensión en Venezuela", que culminó con una acción militar de Estados Unidos en el país y que, advirtió, podría tener "preocupantes implicaciones" para la región. Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes constituyen "un

| etiquetas: onu , antónio guterres , condena , escalada , venezuela , peligroso , precedente
10 2 1 K 117 actualidad
12 comentarios
10 2 1 K 117 actualidad
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
los ataques terroristas SE CONDENAN... no se expresa "profunda alarma", es de primero de secretaría general de la ONU, Toni!
5 K 67
Supercinexin #2 Supercinexin
Deeply concerned.
4 K 60
Pertinax #3 Pertinax
De que Trump se haya meado en la ONU, en cambio, no ha dicho nada.
3 K 37
#5 mam23
#3 lo lleva haciendo desde el comienzo de su segundo mandato.
1 K 16
Ovlak #6 Ovlak
#3 Sólo es el decimocuarto presidente de EEUU en hacerlo, ya lo tienen asimilado.
1 K 26
yemeth #11 yemeth
Ya nos lo conocemos, si es una "escalada de tensión" es que los míos han agredido a los otros, si hay una "agresión injustificable" es que los otros han respondido.
1 K 26
#9 laruladelnorte
"El secretario general exhorta a todos los actores en Venezuela a comprometerse en un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho", indicó Dujarric.

Que ristra de estupideces hay que leer. :clap:
1 K 25
Catapulta #12 Catapulta
Escalada de tensión es un golpe de estado? Que será entonces algo inaceptable?
1 K 22
Spirito #7 Spirito
Estamos al borde de una tercera guerra mundial y este muñeco se asusta.

¡Qué cosas, gensanta, qué cosas! xD
1 K 18
#4 petal
Menudos payasos
0 K 15
#8 petal *
Este inútil pa' que vale?
0 K 15
Battlestar #10 Battlestar
No decepcionan en decepcionar.
0 K 10

menéame