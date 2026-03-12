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China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

China impulsa uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más ambiciosos del mundo: un corredor elevado de más de 1.800 kilómetros que atraviesa el inhóspito desierto del Gobi, una región conocida por sus temperaturas extremas y su terreno inestable. La obra consiste en una extensa línea férrea construida sobre pilares de hormigón, diseñada para conectar la ciudad fronteriza de Erenhot con Mongolia y continuar posteriormente hacia Rusia. El objetivo es crear una ruta directa que permita transportar...

| etiquetas: puente , china , mongolia , gobi , línea férrea , ingeniería
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7 comentarios
19 3 0 K 503 actualidad
#1 Pitchford
Estas construcciones sobre pilares son geniales para dejar pasar a la fauna.
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correcorrecorre #3 correcorrecorre
Es impresionante, a la chita callando China está haciéndose con el control de todo el sistema de importación de recursos, es impresionante, y sin meterse militarmente con nadie... Me quito el sombrero.
2 K 28
Supercinexin #4 Supercinexin
Pero así no se vale, jopelines, ellos lo hacen a través del Estado Chino mediante un sistema Socialista, jo... Nosotros jugamos limpio, dejando que sea el Sector Privado quien decida qué infraestructuras se construyen, cuándo se construyen y a qué precio...

Es normal que China avance tantísimo y que la Civilización China vaya a ser la única que deje una huella visible, tal y como en su día hicieron por ejemplo Los Romanos, para dentro de cientos e incluso miles de años... Así cualquiera, jo, usando el Socialismo... chinos tramposos ¬¬
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Ainhoa_96 #7 Ainhoa_96
#5 Ostras, pues sí que he leído mal xD precisamente de esa cuestión no me había dado cuenta :foreveralone:
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Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96 *
En la noticia no mencionan qué autopista es exactamente, yo imagino que debe ser la parte final o un ramal de: en.wikipedia.org/wiki/G7_Beijing–Ürümqi_Expressway

Y no toda es elevada, sería una estupidez hacer eso.

Lo que sí tengo clara es una cosa: mientras USA va de matón por el mundo, China sigue haciendo los deberes. Todos sabemos cómo acabará la historia.
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MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#2 es una vía férrea, no una autopista.
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#6 DenisseJoel *
Y mientras, un país tercermundista incapaz ya no solo de construir nada semejante, sino incluso de mantener su propia infraestructura, sembrando el terror en el exterior y financiando la mayor base militar que haya existido nunca en la historia de la humanidad.
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menéame