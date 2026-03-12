China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

China impulsa uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más ambiciosos del mundo: un corredor elevado de más de 1.800 kilómetros que atraviesa el inhóspito desierto del Gobi, una región conocida por sus temperaturas extremas y su terreno inestable. La obra consiste en una extensa línea férrea construida sobre pilares de hormigón, diseñada para conectar la ciudad fronteriza de Erenhot con Mongolia y continuar posteriormente hacia Rusia. El objetivo es crear una ruta directa que permita transportar...
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Es normal que China avance tantísimo y que la Civilización China vaya a ser la única que deje una huella visible, tal y como en su día hicieron por ejemplo Los Romanos, para dentro de cientos e incluso miles de años... Así cualquiera, jo, usando el Socialismo... chinos tramposos
Y no toda es elevada, sería una estupidez hacer eso.
Lo que sí tengo clara es una cosa: mientras USA va de matón por el mundo, China sigue haciendo los deberes. Todos sabemos cómo acabará la historia.