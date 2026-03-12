China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

China impulsa uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más ambiciosos del mundo: un corredor elevado de más de 1.800 kilómetros que atraviesa el inhóspito desierto del Gobi, una región conocida por sus temperaturas extremas y su terreno inestable. La obra consiste en una extensa línea férrea construida sobre pilares de hormigón, diseñada para conectar la ciudad fronteriza de Erenhot con Mongolia y continuar posteriormente hacia Rusia. El objetivo es crear una ruta directa que permita transportar...