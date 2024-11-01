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Renacimiento de la técnica
Isaac Moreno Gallo (Ingeniero de obras públicas e historiador) opina sobre en que momento volvimos a tener obras públicas al nivel de las romanas. (Los visigodos cagaban en el monte)
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#1
esbrutafio
Vias romanas, igualadas en el siglo XIX, las carreteras construidas en el siglo XVIII fueron abandonadas todas por pendientes excesivas.
Acueductos, no volvió a haber suministro de agua al nivel romano hasta mediados del siglo XIX y solo en las ciudades más grandes, En España la mayoría de pueblos no tuvieron agua corriente hasta la segunda mitad del siglo XX.
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#2
fofito
Nunca. Porque aunque conseguimos igualarles en muchos sentidos,superarles incluso en alguno,jamás construimos para la posteridad.Nada de lo construido tras ellos permanecerá lo que lo han hecho sus obras,muchas de las cuáles están como están por pura depredación,no por el paso del tiempo.
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Acueductos, no volvió a haber suministro de agua al nivel romano hasta mediados del siglo XIX y solo en las ciudades más grandes, En España la mayoría de pueblos no tuvieron agua corriente hasta la segunda mitad del siglo XX.