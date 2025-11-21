Buenafuente deja la frase más acertada como respuesta al 20% de jóvenes que apoyan el franquismo

"Igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste". El presentador y cómico Andreu Buenafuente ha mandado un mensaje durante su monólogo en el programa de TVE Futuro imperfecto a todos aquellos jóvenes que defienden la dictadura de Francisco Franco y que la definieron en un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas como "buena o muy buena". Aprovechando que este jueves 20 de noviembre se cumplió el medio siglo de la muerte de Franco y de la llegada a España de la democracia, el humorista catalán quiso gastar dos....