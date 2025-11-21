Buenafuente deja la frase más acertada como respuesta al 20% de jóvenes que apoyan el franquismo

"Igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste". El presentador y cómico Andreu Buenafuente ha mandado un mensaje durante su monólogo en el programa de TVE Futuro imperfecto a todos aquellos jóvenes que defienden la dictadura de Francisco Franco y que la definieron en un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas como "buena o muy buena". Aprovechando que este jueves 20 de noviembre se cumplió el medio siglo de la muerte de Franco y de la llegada a España de la democracia, el humorista catalán quiso gastar dos....
Lo del gobierno de mirar 50 años atrás y no resolver ni la vivienda, ni la educación, ni la sanidad, ni la deuda, ni las pensiones, ni los presupuestos. Cuando se entere que no están haciendo oposición sino que gobiernan va a ser la leche.
Tras lo del fiscal general a ver por dónde nos la meten ahora.
El mal menor. A algunos solo les duelen las cosas cuando se las meten unos y dan gracias cuando se las meten otros.
'El que olvida su historia está condenado a repetirla'
"Origen: La versión más cercana a la frase proviene del filósofo español George Santayana. Una de sus obras más conocidas es "La vida de la razón" (1905)"
En 3 segundos, google
La que dijo Churchill es::
"¿Dónde está mi whisky?"
El chiste se cuenta solo.
Y obviamente que hay otros que viven que la han vivido. Sin ir más lejos, mis padres.
Pero bueno, mientras tenga quien le aplauda, el circo seguirá.
fascista a todo aquel que piensa diferentedictadura a todo aquello que no les gusta?
¡Que igual alguno le vota después pensando que es un dictador!
Si lo piensas un poco verás que la frase es oro.
Tú viviste la plácida transición? Viviste los grupos organizados para dar palizas? Queda poco para que vuelvan.
Acaso crees que lo que la juventud añore la dictadura sale de la nada?
La Internacional fascista manda sobre la estrategia de los grupos de ultraderecha.
Sí, viví la plácida transición, donde la mayoría de los asesinatos los realizó la izquierda, es decir, ETA
Son entendibles tus comentarios ya que viviste la plácida transición. (Para los fascistas y derechones).
Más bien todo lo contrario, blanquearlos y darles pábulo, a esos y todo lo relacionado con la dictadura (Valle de los caídos, FFF, ...).
Si eso no es franquismo en vena...
Anda y Madrid de la Yuso batiendo records de muertos a nivel europeo.
Seguimos con muertos en cuentas del PP:
Metro Valencia
Yackolev
Madrid Arena
Incendios Castilla Galicia
Cánceres Andalucía
11M
Dana Valencia
Residencias Madrid
Todos por mascarillas, salao.
Por lo menos no demuestres tú inutilidad.
Son preguntas que no necesitan respuesta, así que no hace falta que contestes.
No, el fascismo no existe desde el año 45, le pese a quien le pese.
www.eldiario.es/politica/gobierno-condecora-giorgia-meloni-cruz-orden-
Si esta mujer representa al fascismo, el gobierno habría homenajeado al fascismo.
La extrema derecha elogia el franquismo y la derecha nunca lo ha rechadado, (puertas adentro lo elogia igual que la extema derecha)
La cosa podría ser:
- Te inscribes y un día, cuando sales del portal, te detienen unos grises y te llevan en una lechera Seat 1500 a la DGS.
- Allí, en los sótanos, te tienen 3 días encerrado con somantas de palos variadas, incluyendo una sesión de bañera.
- Y ya, cuando hayas meado sangre, te sueltan y te preguntan: A que molaba el franquismo?
Tiene huevos la cosa
Y todas las imágenes que llevo viendo cada vez que cumplo años (20N)? Si tú cabeza no te da para pensar que un partido político no se va a llamar "VFTVPGESNG" (viva franco , te voy a pegar un golpe de estado si no gano).... Tienes un problemilla.
Claro, y así de un plumazo te quitas también los 229 muertos de la Dana por incompetencia.
Verdad noviembre 2025
Y que hacemos con las andaluzas con cáncer de mama aún vivas, ignoradas por el PP andaluz ?
Esperamos también a que esten muertas para que dejen de ser un problema?
Ah que estos muertos no te interesan ?
- ¿Que con Franco se vivía bien, y por qué la gente se iba a Venezuela, a hacer turismo?, ¡Se iban porque aquí no había más que miseria, abre el libro!
- ¡Pero si con Franco tú no estarías aquí, estarías en las plataneras, que no eres rico!
- Pero si con Franco ustedes estarías en la cárcel todos ¡Por posesión de pornografía, les cogen… » ver todo el comentario
Con eso no estoy de acuerdo en nada. Precisamente por actuar así, sigue habiendo muchas reminiscencias franquistas en nuestra sociedad.
De acuerdo con el experiodista que el otro día dijo que Felipe G. no había hecho todo lo que tenía que haber hecho por eliminar el franquismo.
Y por supuesto no quiero olvidar "no crear traumas infantiles" por tener que hacer esfuerzos...
Pero para quien no sabe lo que es la represión contra la mujer, os digo que es una super mierda. Además, quien quiera saber lo bien que se vivía entonces, puede ver la película "silencio roto"
Épico.
Estarán como para dar lecciones los muy imbéciles.