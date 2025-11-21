edición general
257 meneos
2870 clics
Buenafuente deja la frase más acertada como respuesta al 20% de jóvenes que apoyan el franquismo

Buenafuente deja la frase más acertada como respuesta al 20% de jóvenes que apoyan el franquismo

"Igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste". El presentador y cómico Andreu Buenafuente ha mandado un mensaje durante su monólogo en el programa de TVE Futuro imperfecto a todos aquellos jóvenes que defienden la dictadura de Francisco Franco y que la definieron en un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas como "buena o muy buena". Aprovechando que este jueves 20 de noviembre se cumplió el medio siglo de la muerte de Franco y de la llegada a España de la democracia, el humorista catalán quiso gastar dos....

| etiquetas: buenafuente , frase , mas acertada , jovenes , apoyan franquismo
108 149 0 K 354 actualidad
98 comentarios
108 149 0 K 354 actualidad
Comentarios destacados:                      
#15 #2 Y a ti que te aten con correas de cuero y te den con una fusta en las nalgas, ya puestos a inventar.
#3 Katos
Cuando se enteren que no existe el franquismo ni que va a volver vamos a flipar...

Lo del gobierno de mirar 50 años atrás y no resolver ni la vivienda, ni la educación, ni la sanidad, ni la deuda, ni las pensiones, ni los presupuestos. Cuando se entere que no están haciendo oposición sino que gobiernan va a ser la leche.

Tras lo del fiscal general a ver por dónde nos la meten ahora.
28 K 160
JackNorte #8 JackNorte *
#3 Temo que peores son los mataviejos, que miran a 50 años atras con orgullo y tampoco solucionan los problemas y encima causan mas por no digamos el grado de corrupcion.
El mal menor. A algunos solo les duelen las cosas cuando se las meten unos y dan gracias cuando se las meten otros.
9 K 90
roker #9 roker
#3 No te olvides de la baliza que nos espía.
1 K 21
#67 DenisseJoel
#9 Y el interné.
0 K 11
triste_realidad #19 triste_realidad
#3 'El que olvida su historia está condenado a repetirla' dijo Pablo Cohelo (¿coehllo?) o un listo de esos que dicen frases guais.
1 K 15
EldelaPepi #44 EldelaPepi
#19
'El que olvida su historia está condenado a repetirla'

"Origen: La versión más cercana a la frase proviene del filósofo español George Santayana. Una de sus obras más conocidas es "La vida de la razón" (1905)"


En 3 segundos, google :hug:
3 K 37
triste_realidad #69 triste_realidad
#44 Lo de Coelho era coña, pero pensaba que era de Churchill la verdad.  media
1 K 15
EldelaPepi #73 EldelaPepi
#69
La que dijo Churchill es::
"¿Dónde está mi whisky?"
1 K 15
Barney_77 #83 Barney_77
#73 Gin, Churchill era más de Gin.
0 K 15
Nobby #64 Nobby
#19 creo que fue o bien Galileo o bien Albert Einstein...
1 K 17
triste_realidad #70 triste_realidad
#64 Sería el Galileo ese, el otro ya tenía bastante con fabricar el mostro ese de los tornillos como para ir diciendo frases por ahí.
1 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #50 EsUnaPreguntaRetórica
#3 ¿Qué ministerio lidera Buenafuente?
0 K 9
Macnulti_reencarnado #79 Macnulti_reencarnado
#3 sin Franco, Gaza y Mazón, ya solo les queda la Ayuso y el cambio climático. Menudo invierno de tabarra nos espera.
1 K 6
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
"Os digo sin ninguna exageración que estamos camino de la dictadura", comenzó diciendo Buenafuente, ironizando sobre todos los mensajes que se dejan sobre el Gobierno de Sánchez. "Claro, mi madre lo vio y me llamó preocupada para decirme que otra dictadura", bromeó, añadiendo que "igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste como pasa cuando te ponen lentejas para comer y te las tienes que comer". Sobre ese 20% de jóvenes que apoyan el periodo, Buenafuente ha reconocido que le sorprendió leer ese titular y dejó la respuesta más acertada: "Igual influye no haberla vivido".
16 K 136
#89 crissis
#1 Y eso te lo dice alguien que nació en el año 1965.

El chiste se cuenta solo.
0 K 7
Antipalancas21 #91 Antipalancas21
#89 Otros que viven todavía si la han vivido.
0 K 20
#94 crissis *
#91 Pues estas declaraciones las deberían hacer ellos. No un señor al que también le han contado las cosas.

Y obviamente que hay otros que viven que la han vivido. Sin ir más lejos, mis padres.
0 K 7
Antipalancas21 #95 Antipalancas21
#94 Pero el tiene la posibilidad de decirlo en publico y con audiencia, otros no pueden, creo que tus padres tampoco podrán.
0 K 20
#97 crissis *
#95 Que tiene la posibilidad es obvio. Acusar a alguien de hablar de un tema porque no lo ha vivido, y hablar tu de él cuando tampoco lo has vivido es cínico de cojones, y hay que creerse muy por encima de los demás para hacerlo.

Pero bueno, mientras tenga quien le aplauda, el circo seguirá.
0 K 7
perejilyajo #98 perejilyajo
#97 anda por ahí
0 K 6
#4 Leon_Bocanegra *
Vaya vaya , así que la derecha se dedica a llamar fascista a todo aquel que piensa diferente dictadura a todo aquello que no les gusta?
12 K 119
triste_realidad #21 triste_realidad
#4 Lo mejor eran las manis de Ferraz, con la bandera del pollo y 'Pedro Sánchez dictador! '
¡Que igual alguno le vota después pensando que es un dictador!
3 K 46
alcama #5 alcama
A ver, que estar en contra de Pedro Sanchez no es estar a favor del franquismo. Cuando entiendan esto avanzaremos
15 K 69
Battlestar #7 Battlestar
#5 A ver, si ya lo está diciendo él mismo "Igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste".
Si lo piensas un poco verás que la frase es oro.
6 K 59
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#7 ALcama esta ya muy fichado ese pafacha, no hay ni que contestarle.
5 K 69
Glidingdemon #58 Glidingdemon
#17 es que además seguro te tiene en el ignore, porque eres un dictador que dices cosas que no le gustan, el que lleve tatuada la bandera con el pollo negro en el pecho, no significa que sea adorador del enano monohuevo, porque lo dice el y punto. xD xD xD xD
0 K 6
tremebundo #14 tremebundo *
#5 Yo creo el que se lía eres tú.
7 K 73
MyNameIsEarl #48 MyNameIsEarl
#14 a ver tampoco le vamos a pedir mucho a alcama.... Si no es el del puro de ayer poco le falta.
2 K 16
#90 crissis
#14 Pero entonces, ¿Estar en contra de Pedro Sanchez es estar a favor de Franco? De verdad que no entiendo.
0 K 7
HASMAD #32 HASMAD *
#5 Una cosa es estar en contra de Pedro Sánchez y otra la gilipollez esta que está ahora de moda entre el extremo centro patrio de decir que vivimos en una dictadura.
0 K 9
wata #35 wata
#13 Aquí tienes a vox que representa al franquismo en todas sus etapas.
5 K 59
#36 pepe_lopez_canario
#35 Vox gobierna ya algunos municipios y comunidades autónomas y no están asesinado a la gente por pensar distinto. No deberías de frivolizar con el franquismo de esa manera. Hubo gente que sufrió mucho durante la dictadura.
1 K 16
wata #37 wata
#36 Frivolizar? De momento están contenidos...pero dales alas y verás a donde llegan.
Tú viviste la plácida transición? Viviste los grupos organizados para dar palizas? Queda poco para que vuelvan.
Acaso crees que lo que la juventud añore la dictadura sale de la nada?
La Internacional fascista manda sobre la estrategia de los grupos de ultraderecha.
5 K 59
#38 pepe_lopez_canario *
#37 No está previsto que los de VOX maten a nadie y los lleven a cunetas. Repito, es muy grave frivolizar con el franquismo. Puedes hacer creer, sobre todo a los jóvenes, que el franquismo se vive ahora en municipios donde gobierna VOX ahora mismo y nada tiene que ver.

Sí, viví la plácida transición, donde la mayoría de los asesinatos los realizó la izquierda, es decir, ETA
5 K -14
wata #43 wata
#38 Otro que fue un demócrata de toda la vida.
1 K 19
EsUnaPreguntaRetórica #51 EsUnaPreguntaRetórica
#43 Cómo os gusta alimentar a los trols.
0 K 9
wata #80 wata
#51 Ya hago como en X. Interactúo. Veo de que va...y al ignore. No pierdo mi tiempo con cierto tipo de gente.
0 K 9
MyNameIsEarl #54 MyNameIsEarl
#38 si la izquierda es ETA, la derecha es Franco? O como va esto? Por qué se te cae todo lo argumentado anteriormente.
Son entendibles tus comentarios ya que viviste la plácida transición. (Para los fascistas y derechones).
1 K 13
Nobby #66 Nobby
#54 Echo de menos a Julio Anguita...
1 K 17
Alvariviriss #72 Alvariviriss
#54 "plácida transición"... madre mía tremendo cenutrio... deberíamos dejar de alimentar al troll xD
1 K 13
MyNameIsEarl #84 MyNameIsEarl
#72 totalmente de acuerdo, me he calentado {0x1f609} .
0 K 7
SeñorMarron #76 SeñorMarron
#38 No los he visto desmarcarse de los militares que comentaron de matar "26 millones de hijos de puta" (eran 26? bueno, me entiendes ¿no?).
Más bien todo lo contrario, blanquearlos y darles pábulo, a esos y todo lo relacionado con la dictadura (Valle de los caídos, FFF, ...).
Si eso no es franquismo en vena...
0 K 7
LaInsistencia #75 LaInsistencia
#36 Por supuesto que no lo están haciendo. Hacerlo antes de tener mayoría absoluta es dispararte en el pie, y esta gente de pegarse tiros en el pie entienden un poco...
0 K 7
Kantinero #27 Kantinero
#25 Si nos ponemos a hablar de muertos también podemos hablar de los 100 mil muertos durante el COVID gracias a la gestión de la izquierda.


Anda y Madrid de la Yuso batiendo records de muertos a nivel europeo.
Seguimos con muertos en cuentas del PP:

Metro Valencia
Yackolev
Madrid Arena
Incendios Castilla Galicia
Cánceres Andalucía
11M
Dana Valencia
Residencias Madrid
4 K 52
#28 pepe_lopez_canario
#27 Ni sumando todo superan los 100k muertos que nos dejó la izquierda con el COVID
2 K -15
Kantinero #29 Kantinero *
#28 La izquierda colaboró en que no hubiera más, tal vez estes vivo precisamente porque estaba la izquierda, mientras el machacante de la Yuso comerciaba para forrarse con los impuestos de los madrileños
1 K 18
#30 pepe_lopez_canario *
#29 ¿Colaboró cómo? ¿Haciendo negocios con las mascarillas como Ábalos al que piden 24 años la fiscalía por hacer tajada mientras moría gente? ¿Inventándose un comité de expertos? ¿Mintiendo sobre el IVA de las mascarillas? ¿Recomendando series mientras había 1000 muertos al día? Vete a cagar, anda.
3 K -15
MyNameIsEarl #57 MyNameIsEarl *
#30 los pelotazos del novio de ayuso , Almería, el marqués de su puta madre etc.... Esos son héroes para ti eh!?!?
Todos por mascarillas, salao.
0 K 7
MyNameIsEarl #56 MyNameIsEarl
#28 140.000 en las cuentas, fosas etc....
Por lo menos no demuestres tú inutilidad.
0 K 7
rrubior #18 rrubior
#13 ¿Todo lo que no tenga representación parlamentaria está muerto según tú? Al margen de eso, ¿dices que el fascismo no la tiene, cuando ellos mismos se definen así? Recordemos el "seremos fascistas, pero sabemos gobernar", que por cierto, no saben.

Son preguntas que no necesitan respuesta, así que no hace falta que contestes.
4 K 49
#20 pepe_lopez_canario
#18 Sí, si no tienen representación parlamentaria no es un problema porque son una minoría muy escueta

No, el fascismo no existe desde el año 45, le pese a quien le pese.
5 K -23
#33 IngridPared
#13 AfD tiene un 20% de votos en Alemania. Georgia Meloni es presidenta de gobierno en Italia.
2 K 36
#34 pepe_lopez_canario
#33 Georgia Meloni fue condecorada por el actual gobierno de España con la Orden de Isabel la Católica

www.eldiario.es/politica/gobierno-condecora-giorgia-meloni-cruz-orden-

Si esta mujer representa al fascismo, el gobierno habría homenajeado al fascismo.
1 K 16
#39 IngridPared
#34 Pues sí, qué quieres que te diga.
2 K 23
#40 pepe_lopez_canario
#39 ¿Entonces en Italia hay ahora un régimen similar al de Mussolini no?
1 K 16
#6 pepe_lopez_canario *
El franquismo acabó hace cincuenta años, criaturas. Ahora sólo es un espantajo para entretener a simples como los votantes de la izquierda; algo que no se creen de verdad ni quienes lo reivindican ni quienes lo denuncian. El problema de España son los vivos, no los muertos. Y los retrasados.
17 K 34
Esfingo #10 Esfingo
#6 Ahí Reverte la clavo.
0 K 8
#11 gyllega
#6 acabo hace 50 años pero gente que no lo ha vivido, solo se lo han contado, ve con cariño esa epoca. Yo diria que no esta muerto, no es una obsesion de la izquierda, es un problema de la derecha.
La extrema derecha elogia el franquismo y la derecha nunca lo ha rechadado, (puertas adentro lo elogia igual que la extema derecha)
4 K 54
#74 walk_kindly_shout
#11 precisamente, como no lo han visto, lo que ven con cariño no es el franquismo sino la imagen idealizada que tienen. No añoran la dictadura, sino un espejismo.
0 K 9
oLiMoN63 #78 oLiMoN63
#11 Para los chiquillos añorantes del franquismo, Díaz Ayuso podría montar una experience en la Puertaq del Sol, del tipo,"Viviendo tres días como en el franquismo"
La cosa podría ser:
- Te inscribes y un día, cuando sales del portal, te detienen unos grises y te llevan en una lechera Seat 1500 a la DGS.
- Allí, en los sótanos, te tienen 3 días encerrado con somantas de palos variadas, incluyendo una sesión de bañera.
- Y ya, cuando hayas meado sangre, te sueltan y te preguntan: A que molaba el franquismo?
1 K 20
#93 crissis
#11 Precisamente quien no lo ha vivido es Buenafuente, que nacio en el 65. Tenía 10 años cuando murió Franco. xD

Tiene huevos la cosa
0 K 7
wata #12 wata
#6 Eso es como decir que ni el nazismo ni el fascismo viven porque Hitler y Mussolini están muertos.
10 K 96
#13 pepe_lopez_canario
#12 Están muertos porque no tienen representación parlamentaria. Así de simple.
0 K 6
Budgie #45 Budgie
#13 personas y partidos que defienden mucha de la ideología sí tienen representación en el parlamento, y en la judicatura, y en las ffss.
0 K 10
MyNameIsEarl #52 MyNameIsEarl
#13 y vox? Y meloni? Y farage?....
Y todas las imágenes que llevo viendo cada vez que cumplo años (20N)? Si tú cabeza no te da para pensar que un partido político no se va a llamar "VFTVPGESNG" (viva franco , te voy a pegar un golpe de estado si no gano).... Tienes un problemilla.
0 K 7
Kantinero #22 Kantinero *
#6 El problema de España son los vivos, no los muertos.

Claro, y así de un plumazo te quitas también los 229 muertos de la Dana por incompetencia.
Verdad noviembre 2025
Y que hacemos con las andaluzas con cáncer de mama aún vivas, ignoradas por el PP andaluz ?
Esperamos también a que esten muertas para que dejen de ser un problema?
2 K 21
#23 pepe_lopez_canario
#22 ¿Qué tiene que ver la Dana en todo esto ahora? xD xD ¿Se te han cortocircuitado las neuronas? xD xD
2 K 25
Kantinero #24 Kantinero
#23 Coño, tu eres quién ha nombrado los muertos,

Ah que estos muertos no te interesan ?
4 K 36
#25 pepe_lopez_canario *
#24 Los muertos de hace 80 años se sobreentiende por mi comentario. Si nos ponemos a hablar de muertos también podemos hablar de los 100 mil muertos durante el COVID gracias a la gestión de la izquierda.
3 K -13
MyNameIsEarl #55 MyNameIsEarl
#24 ni los más de 140.000 fusilados que hay en las cuentas, cosas y demás. A #23 no le interesan si no son los suyos. Muy típico de la derecha de este país.
0 K 7
the_fuck_right #65 the_fuck_right
#24 Está hablando de que Franco -los muertos cómo él- murieron hace 50 años e importan más los vivos de ahora que los muertos de hace medio siglo, podrás estar de acuerdo o no, pero traer a colación con calzador los muertos de la DANA, que fue el año pasado es de ser muy ruin y despreciable.
0 K 10
MyNameIsEarl #49 MyNameIsEarl
#6 por qué tú no tienes muertos en la cuneta. Si no, ibas a estar falando como falas.... Pues te debes de importar bastante, retrasado.
0 K 7
Malinke #60 Malinke
#6 ya, y así estamos que todavía existen organizaciones franquistas, saludos franquistas, banderas franquistas, nostalgía por Franco en gente que vivió el franquismo o que sabe de sobra lo que pasó, etc., etc., etc.
1 K 23
Glidingdemon #61 Glidingdemon
#6 por eso los partidos de derechas han hecho lo imposible por no sacarlo de la tumba, y por eso los fachas del pp y Vox lloran muy fuerte cuando se trata de defender a Paquita la culona, xD xD xD xD lo único cierto que dices es que si, que el problema son los vivos, los que viven de las subvenciones de la teta del Estado, sobre todo los de derechas Ayuso, frijol, y demás patriotas como Abascal y la membresia voxtrevoxtrenca, todos ellos chupópteros del dinero público desde su alumbramiento.
0 K 6
#68 DenisseJoel
#6 ¿En qué otro país de Europa criticar la corrupción de un gobernante regional significa ver cómo acaba tu carrera política o judicial?
0 K 11
thingoldedoriath #87 thingoldedoriath
#6 Si miras a la cara a los puñeteros... verás que eso que tu llamas "franquismo" y que yo denomino "nacionalcatolicismo", no acabó a la muerte del dictador Francisco Franco. Siguen siendo los "dueños" de más de media España (ellos... sus hijos... sus nietos...).
0 K 10
#92 crissis
#6 Franco sigue vivo en todos los socialistas de este pais.
0 K 7
Guanarteme #59 Guanarteme
Les meto a mis alumnos postfranquistas respuestas mil veces más contundentes que las gracietillas esas y el juego simploncete de palabras que hace este señor:

- ¿Que con Franco se vivía bien, y por qué la gente se iba a Venezuela, a hacer turismo?, ¡Se iban porque aquí no había más que miseria, abre el libro!

- ¡Pero si con Franco tú no estarías aquí, estarías en las plataneras, que no eres rico!

- Pero si con Franco ustedes estarías en la cárcel todos ¡Por posesión de pornografía, les cogen…   » ver todo el comentario
1 K 23
Antipalancas21 #47 Antipalancas21
Mal le ha sentado a Buenafuente el futuro imperfecto, por prescripción medica lo ha tenido que dejar por ahora.

elpais.com/television/2025-11-21/andreu-buenafuente-paraliza-su-agenda
0 K 20
frg #46 frg *
#_5 No, no lo es, pero estar bailándole el agua a BOX o sus primos sí que es estar a favor del franquismo.
1 K 18
Glidingdemon #82 Glidingdemon
No falla, la basura_reencarnada defendiendo al enano monohuevo hablando de dictaduras caribeñas, todo un galán, como si nos importase más las dictaduras de allende los mares con la que sufrimos con los fascistas de sus descendientes patrios, lo dicho basura_reencarnada todo un galán.
1 K 13
Malinke #63 Malinke *
«"Enterrado está, pero a ver si nos ponemos todos encima y que no haya manera de que pueda resurgir el tema y quede soterrado en lo más profundo de la peor memoria de este país", ha concluido.»

Con eso no estoy de acuerdo en nada. Precisamente por actuar así, sigue habiendo muchas reminiscencias franquistas en nuestra sociedad.

De acuerdo con el experiodista que el otro día dijo que Felipe G. no había hecho todo lo que tenía que haber hecho por eliminar el franquismo.
0 K 11
Ehorus #81 Ehorus
Enseñanza , invertir en Enseñanza y contar la historia.. pero si hay algo que agradecer a los actuales partidos políticos es la ganas que tienen de cargarsela, bien por restar calidad de conocimiento como el tema de inducir o sesgar la enseñanza en función de los intereses partidistas.
Y por supuesto no quiero olvidar "no crear traumas infantiles" por tener que hacer esfuerzos...
0 K 10
starwars_attacks #86 starwars_attacks
yo ahora sí le veo cosas buenas a la dictadura. Por ejemplo, al estar Franco no entró Hitler, si entra ese en España con la de descendientes de judíos que hay aquí hubiera sido una masacre. También parece que a base de mala leche había más orden en las calles, y algunas otras cosas.

Pero para quien no sabe lo que es la represión contra la mujer, os digo que es una super mierda. Además, quien quiera saber lo bien que se vivía entonces, puede ver la película "silencio roto"
0 K 9
#88 crissis
Una cosa que últimamente me pierdo, ¿Buenafuente está también en el selecto grupo de ricos buenos, junto a Pablo Iglesias y Wyoming? ¿O hay que clasificarlo en otro sitio?
0 K 7
#96 crissis
Un señor que no vivió el franquismo acusando a los demás de hablar sin conocer el franquismo.

Épico.
0 K 7
#85 pedromoralesnn_62a8fccf7
Si no hay continuidad en un régimen como en Corea N , no hay dictaduras iguales porque cada dictador es un tipo especial de hijo de puta
0 K 6
#2 gorg
A la izquierda le gustaría más un dictador como Xi Jinping
21 K -73
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
#2 Y a ti que te aten con correas de cuero y te den con una fusta en las nalgas, ya puestos a inventar.
38 K 313
Pacofrutos #26 Pacofrutos *
#15 xD xD xD ¡OOOOOH AAAAAAAH, ASÍ SIGUE, SIGUE, NO PAREEEÉESSSSSS!!!!
2 K 38
Kipp #41 Kipp
#26 Mermelada!! Uy esa no era... Canela!
0 K 6
Gazpachop #42 Gazpachop
#15 ¿Cómo sabes que te lo has inventado?
1 K 24
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#2 Y a ti que te gusta un Milei , verdad. :coletas:
4 K 62
#31 alamajar
#2 queremos comunismo y 200 millones de muertos y comer niños y a todos los hombres atados del cuello arrastrados por sus mujeres, y que no se pueda decir Sánchez sin guapo detrás... andad a cagar!
1 K 20
#62 AGlC *
#2 Y la derecha un gilipollas como Abascal o como un hijo de puta genocida como Franco.
Estarán como para dar lecciones los muy imbéciles.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #77 Macnulti_reencarnado
#2 este ganao es más de dictaduras como las de los hijos de perra de los Castro. Pero porque les pilla lejos.
0 K 7

menéame