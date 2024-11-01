El barco ruso hundido frente a Cartagena ocultaba dos reactores nucleares para Corea del Norte

Con daños en el casco consistentes con el ataque de un torpedo supercavitatorio, el carguero 'Ursa Major' de la llamada flota fantasma rusa se hundió a 60 millas de Cartagena hace un año. El buque de guerra ruso Ivan Gren lanzó llamaradas para interrumpir la vigilancia por satélite. Ahora un año después, las investigaciones de las autoridades españolas revelan que las imágenes aéreas mostraban contenedores con carcasas de reactores VM-4SG no declarados en el manifiesto destinados probablemente a Corea del Norte.
Pues mu bien....
Joder, lo torpedearon.
Y aquí nadie dice nada.
Pero el hecho es que hay una invasión fascista a Ucrania y Ucrania ataca donde le viene en gana o le soplan que hay un barco ruso
Y a disfrutar
Los fascistas rusos con los que Trump negocia y comercia sin problemas?
Si es que te lo pasas en grande
Si es casi de su misma ideología
El que se lo encuentra se lo queda
Podríais haberlo hundido en otro sitio, cabroncetes
(Será inocentada, vaya vuelta para ir a Corea del Norte)
es.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major_(2021)
Fue torpedeado.
O no
"se hundió el 23 de diciembre de 2024 tras una explosión en su sala de máquinas"
Dejémoslo en que se hundió; lo del torpedo parece la inocentada