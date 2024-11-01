edición general
El barco ruso hundido frente a Cartagena ocultaba dos reactores nucleares para Corea del Norte

Con daños en el casco consistentes con el ataque de un torpedo supercavitatorio, el carguero 'Ursa Major' de la llamada flota fantasma rusa se hundió a 60 millas de Cartagena hace un año. El buque de guerra ruso Ivan Gren lanzó llamaradas para interrumpir la vigilancia por satélite. Ahora un año después, las investigaciones de las autoridades españolas revelan que las imágenes aéreas mostraban contenedores con carcasas de reactores VM-4SG no declarados en el manifiesto destinados probablemente a Corea del Norte.

Nómada_sedentario
De Rusia a Corea del Norte pasando por Cartagena.
Pues mu bien....
2
berkut
A distress signal followed on December 23. Spanish rescue units responded and found the ship heavily tilted. The captain claimed mechanical failure, but hull damage showed signs of an external strike consistent with a supercavitating torpedo.

Joder, lo torpedearon.

Y aquí nadie dice nada.
1
ElenaCoures1
#7 ¿Qué esperas que se diga? Si lo mismo es una inocentada
Pero el hecho es que hay una invasión fascista a Ucrania y Ucrania ataca donde le viene en gana o le soplan que hay un barco ruso
Y a disfrutar
0
berkut
#9 Di que sí. Te falta decir que lo hundieron los propios rusos, a lo Nord Stream

Los fascistas rusos con los que Trump negocia y comercia sin problemas?

Si es que te lo pasas en grande
0
ElenaCoures1
#14 Él sabrá con quién trata
Si es casi de su misma ideología :troll:
0
jm22381
Los murcianos pueden pedirle consejo a los de Palomares... :-S En español con suscripción: www.laverdad.es/murcia/cartagena/barco-ruso-hundido-frente-cartagena-o
0
u_1cualquiera
El barco hundido y el cargamento descansan en Annapolis y el capitán vive en un rancho
1
Artillero
#3 el rancho estába en Montana?? 8-D
0
Fj_Bs
probablemente a Corea del Norte. ?? y por el camino mas corto ??
1
Casiopeo
¿esto no era una inocentadaa?
0
Pacman
No declarados?
El que se lo encuentra se lo queda
0
jm22381
#2 No me entraba en la entradilla pero... "Días después, el buque ruso Yantar, capaz de recuperación en aguas profundas, llegó al sitio, lo que sugiere un esfuerzo por recuperar o destruir equipos sensibles."
1
ElenaCoures1
Queridos ucranianos
Podríais haberlo hundido en otro sitio, cabroncetes
(Será inocentada, vaya vuelta para ir a Corea del Norte)
0
berkut
#5 Nada de inocentada:

es.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major_(2021)

Fue torpedeado.
0
ElenaCoures1
#11 Qué mala suerte, con la de barcos rusos que debe haber por el mundo y "casualmente" le dieron a ese barco
O no
"se hundió el 23 de diciembre de 2024 tras una explosión en su sala de máquinas"
Dejémoslo en que se hundió; lo del torpedo parece la inocentada xD
0
eltxoa
#11 lo de ucrania no empezó en el 2022?
0

