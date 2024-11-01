El barco ruso hundido frente a Cartagena ocultaba dos reactores nucleares para Corea del Norte

Con daños en el casco consistentes con el ataque de un torpedo supercavitatorio, el carguero 'Ursa Major' de la llamada flota fantasma rusa se hundió a 60 millas de Cartagena hace un año. El buque de guerra ruso Ivan Gren lanzó llamaradas para interrumpir la vigilancia por satélite. Ahora un año después, las investigaciones de las autoridades españolas revelan que las imágenes aéreas mostraban contenedores con carcasas de reactores VM-4SG no declarados en el manifiesto destinados probablemente a Corea del Norte.